De Volkskrant tv-selectie voor maandag 17 oktober

Karen Gillan en Brenton Thwaites in Oculus van Mike Flanagan.

Uilenbal

NPO 3, 14.01 uur

(Jeugd, Simone van Dusseldorp, 2016) De titel van deze kindermusical verraadt dat het geen goed idee was van de 8-jarige Meral om die wilde huismuis mee te nemen op schoolkamp. Ze kon niet anders: haar moeder dreigde het beestje te vergiftigen. Er volgt een braaf avontuur, waarin Meral in vrolijk-houterige liedjes leert over de natuur, terwijl zelfs het gemeenste meisje van de klas uitgroeit tot goede vriendin. Regisseur Van Dusseldorp gedijt wellicht beter wanneer ze een iets oudere doelgroep bedient (Diep, Het leven volgens Nino), maar de jongsten zullen zich met Uilenbal prima vermaken.

Hiba Ghafry in ‘Uilenbal’ van Simone van Dusseldorp.

Waku Waku

NPO 3, 18.20 uur

Vanaf 1988 was Waku Waku veertien seizoenen lang een succes op de Nederlandse tv. Het van oorsprong Japanse spelprogramma met vragen over de dierenwereld werd gepresenteerd door Rob Fruithof. Vanaf vandaag treedt Sosha Duysker in zijn voetsporen, want zij is de gastvrouw van het nieuwe Waku Waku op NPO Zap. Met het vroegere uitzendtijdstip hoopt KRONCRV met het programma een jonger publiek te bereiken. In de eerste aflevering zijn de kandidaten tv-kok Hugo Kennis, presentator Nienke van Dijk, acteur Stephanie van Eer en youtuber Joost Bouhof.

2Doc: Overgave

NPO 2, 20.25 uur

Al sinds de middelbare school was programmamaker Marijn Frank de hartsvriendin van Annemarie. Ze hielden altijd contact, deelden lief en leed en ook hun dochtertjes raakten bevriend. Toen Annemarie ernstig ziek werd vroeg ze Frank haar laatste levensjaar te filmen. Na haar dood liet ze haar beste vriendin haar hardloopkleren na. Om haar verlies en verdriet te verwerken besluit Frank te gaan trainen voor de marathon van Berlijn. In haar documentaire Overgave legt ze vast hoe ze zich met hulp van trainer en coach Hesdy voorbereidt op het evenement.

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Net 5, 20.30 uur

(Fantasy, David Yates, 2016) ‘Dit kán geen droom zijn’, zegt een doodgewone bakker verrukt als hij in Fantastic Beasts and Where to Find Them oog in oog komt te staan met het ene fantastische beest na het andere. Drakenslangen in pauwenkleuren, een wandelende tak extraordinaire, een kleptomaan vogelbekdier. Schepsels uit het brein van schrijver en scenarist J.K. Rowling, die met deze eerste Fantastic Beasts-film voortborduurt op haar Harry Potter-universum. Eddie Redmayne is een wat stuntelige Britse zoöloog in de jaren twintig, die een koffer met een fabeldierenreservaat Amerika binnensmokkelt.

Eddie Redmayne in Fantastic Beasts and Where to Find Them van David Yates.

De kennis van nu special

NPO 2, 22.19 uur

Om de noordelijke witte neushoorn voor uitsterven te behoeden hebben wetenschappers van The Frozen Zoo in San Diego een gewaagd plan. Van de diersoort zijn nog maar twee exemplaren in leven, beide vrouwtjes. De onderzoekers willen daarom neushoornembryo’s maken van overleden dieren en deze in een draagmoeder plaatsen. De neushoorn is een van de duizenden soorten waarvan The Frozen Zoo sinds 1972 monsters in de vriezer heeft liggen. In een special neemt De kennis van nu een kijkje in het lab waar dit Jurassic Park-scenario werkelijkheid moet worden.

Oculus

SBS 9, 22.35 uur

(Horror, Mike Flanagan, 2013) Ingenieus vertelde, doodenge griezelfilm. Twintiger Kaylie (Karen Gillan) komt vrij uit een psychiatrische inrichting en wordt herenigd met broer Tim (Brenton Thwaites). Hij zou deels verantwoordelijk zijn voor het gezinsdrama waarbij hun ouders omkwamen, elf jaar geleden. Kaylie weet beter: het was de antieke spiegel die hun vader knettergek maakte, voor hij hun moeder vermoordde. Ze herinnert Tim aan het pact dat ze destijds sloten: samen zullen ze de spiegel vernietigen. Ze zetten het gevaarte neer in het ouderlijk huis, waarna de film slim gaat wisselen tussen twee tijdlijnen: de gebeurtenissen van nu en die van elf jaar terug. Knap, hoe Oculus de grenzen van de gekte verkent.

Murder in the Valleys

Canvas, 23.00 uur

In 1999 deed de brandweer bij het blussen van een huis in Clydach, Wales een schokkende ontdekking. In de woning werden de levenloze lichamen aangetroffen van Mandy Power, haar bejaarde moeder en dochtertjes van 8 en 10 jaar. Alle vier waren met veel geweld doodgeknuppeld. Powers ex-vriend David Morris werd gearresteerd en veroordeeld wegens moord, maar gedurende de afgelopen twintig jaar is er twijfel gerezen over zijn schuld. Een vierdelige documentaire probeert nieuw licht te werpen op het grootste moordonderzoek in de geschiedenis van Wales.