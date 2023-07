De Volkskrant tv-selectie voor maandag 17 juli

Sam Rockwell in ‘Moon’ van Duncan Jones.

Back to the Future Part II en Part III

Veronica, 20.30 / 22.35 uur

(Fantasy, Robert Zemeckis, 1989) Eerst het heerlijke vervolg op Back to the Future, waarin Doc (Christopher Lloyd) opnieuw met zijn DeLorean-tijdmachine voor de deur van Marty McFly (Michael J. Fox) staat. In de nabije toekomst (2015, in werkelijkheid helaas niet het jaar waarin hooverboards als geaccepteerd vervoersmiddel gelden) dreigt Marty’s zoon het hele tijd-ruimtecontinuüm in de war te schoppen. Vervolgens pingpongen Marty en Doc tussen toekomst, heden en verleden. In het nauwelijks minder vermakelijke derde deel, dat vanavond ook wordt uitgezonden, belandt Doc in 1885 en mag regisseur Zemeckis zich uitleven in een westernsetting.

Vanaf links: Elisabeth Shue, Michael J. Fox en Christopher Lloyd in ‘Back to the Future Part II’ van Robert Zemeckis.

Grantchester

NPO 2, 20.35 uur

In het nieuwe seizoen van de Britse misdaadserie Grantchester lossen rechercheur Geordie Keating (Robson Green) en pastoor Will Davenport (Tom Brittney) weer diverse misdaden op, maar ook op relatiegebied is er van alles aan de hand. Geordie en Cathy leven gescheiden en het is de vraag of hun huwelijk nog te lijmen is. Will laat ondertussen zijn oog vallen op een jongedame die al verloofd is. In deze eerste aflevering wordt een dood lichaam aangetroffen op een familielandgoed waar een trouwfeest plaatsvindt. Het blijkt de broer van de bruid te zijn.

The Sixth Commandment

BBC 1, 22.00 uur

De Britse auteur en docent Peter Farquhar overleed in 2015 aan de gevolgen van alcohol. Mensen uit zijn omgeving geloofden echter dat er kwade opzet in het spel was en verdachten Benjamin Field, een voormalig student met wie Farquhar een liefdesrelatie had. Politieonderzoek bracht opzienbarende zaken aan het licht. Scenarist Sarah Phelps (A Very British Scandal) gebruikte de complexe zaak als onderwerp van de vierdelige serie The Sixth Commandment. Timothy Spall (Mr. Turner) en Éanna Hardwick nemen de rollen van Farquhar en Field voor hun rekening.

Earth

BBC 2, 22.00 uur

Het einde van de dinosauriërs is slechts een van de vele momenten waarop het leven op aarde aan een zijden draadje hing. De geologische geschiedenis wordt getekend door catastrofale gebeurtenissen waardoor onze planeet in duisternis werd gedompeld, het oppervlak werd getransformeerd en dieren massaal uitstierven. In de nieuwe BBC-serie Earth werpt Chris Packham een blik op deze kritieke momenten aan de hand van de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Het is een verhaal met een waarschuwing, maar laat ook zien hoe het leven steeds weer opbloeit.

El reino

Canvas, 22.10 uur

(Thriller, Rodrigo Sorogoyen, 2018) El reino is een energiebom van een thriller over een wijdvertakt systeem van corruptie in de Spaanse politiek. Regisseur Rodrigo Sorogoyen (Las bestias) laat er geen twijfel over bestaan: zonder expliciet naar de echte corruptiezaak te verwijzen waarop hij zijn film baseerde, schetst hij een beeld van een door en door verrot landsbestuur. Nuance is niet zijn doel: El reino is een spektakel, spannend, wrang, niet zelden theatraal of komisch absurd, met een ijzersterke hoofdrol voor Antonio de la Torre als populaire doch corrupte politicus in het nauw.

The Rise of the Murdoch Dynasty

NPO 2, 22.57 uur

Na het grote succes van het media-imperium van Rupert Murdoch volgde een immens schandaal van corruptie en machtsmisbruik, dat aan het licht werd gebracht door een onderzoeksjournalist. De laatste aflevering van The Rise of the Murdoch Dynasty laat zien hoe de mediamagnaat zich wist te herpakken. Na het schandaal leek Murdochs reputatie onherstelbaar beschadigd, lag zijn huwelijk aan scherven en hadden voormalige vrienden zich van hem afgekeerd. Zijn betrokkenheid bij de Amerikaanse verkiezingen en de Brexit helpen Murdoch echter opnieuw in het zadel.

Moon

BBC 2, 01.15 uur

(Sciencefiction, Duncan Jones, 2009) In de toekomst halen aardbewoners hun energie grotendeels uit helium-3, een grondstof die op de maan geautomatiseerd wordt gedolven en resulteert in een soort groene kernenergie. Een astronaut (ijzersterke multirol van Sam Rockwell) houdt de boel aan de praat: hij tekende voor drie jaar solitaire dienst als bestuurder van de kolossale oogstmachines, maar ontdekt nu dat de waarheid anders in elkaar zit. Al vanaf de eerste scènes in het authentiek ogende maanstation maakt David Bowies regisserende zoon Duncan Jones zijn ambities zonneklaar: dit is liefdevol en zorgvuldig gemaakte vintage sciencefiction, waarbij het ruimteavontuur naadloos versmelt met intens persoonlijk drama.