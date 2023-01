De Volkskrant tv-selectie voor maandag 16 januari

Ralph Fiennes in ‘A Bigger Splash’ van Luca Guadagnino.

John Wick: Chapter 2

SBS 9, 20.30 uur

(Actie, Chad Stahelski, 2017) Het budget van de wraakfilm met Keanu Reeves uit 2014 werd voor dit vervolg bijna verdubbeld – van ongeveer 20 naar 40 miljoen dollar – en dat is te zien. De in de cartoonesk grimmige onderwereld van New York gesitueerde actie is ditmaal merkbaar geïnspireerd door de visueel verfrissende actiegolf uit onder meer Indonesië (The Raid) en wordt gekenmerkt door een aangename bandeloosheid. Reeves reïncarneerde daarmee definitief als actieheld; in 2019 verscheen een tweede Wick-vervolg, deel 4 staat voor aanstaande maart gepland.

Keanu Reeves in ‘John Wick: Chapter 2' van Chad Stahelski.

The Thief, His Wife and the Canoe

NPO 2, 20.30 uur

In de tweede aflevering van The Thief, His Wife and the Canoe lijkt het plan van John en Anne Darwin (Eddie Marsan en Monica Dolan) voorspoedig te verlopen. Het koppel heeft Johns dood in scène gezet om het geld van de levensverzekering te incasseren. Omdat er geen overlijdensakte is, duurt dat langer dan verwacht. John moet daarom onderduiken en heeft de perfecte plek: het leegstaande huis naast dat van zijn vrouw. Het bizarre waargebeurde verhaal van de Darwins heeft zijn komische momenten, maar de serie belicht vooral de tragische kanten van de zaak.

Silent Witness

BBC 1, 22.00 uur

Al 26 seizoenen buigen de forensisch pathologen van Silent Witness zich over raadselachtige moorden en al bijna twintig jaar speelt Emilia Fox de rol van Nikki Alexander, de arts aan het hoofd van onderzoeksinstituut Lyell. De komende twee avonden begeeft het team zich in een nieuwe zaak op onbekend terrein: de wereld van sociale media en influencers, waar niets is wat het lijkt en iedereen zich verschuilt achter een masker. Als detective Zara Abbas het team om hulp vraagt, stuiten Alexander en haar collega’s al snel op verontrustende zaken.

Planet Finance

NPO 2, 22.19 uur

Wie zoekt naar een manier om spaargeld te laten groeien komt bij de huidige lage rentestanden al snel uit bij beleggen. Veel particuliere beleggers stappen in het diepe zonder goed te begrijpen hoe de financiële markten en producten eigenlijk werken. De nieuwe serie Planet Finance van Marije Meerman belicht verschillende aspecten van de financiële wereld. Beurshandelaren, hedgefondsmanagers en beleggers vertellen openlijk over de handel en wandel in het gewoonlijk vrij gesloten wereldje. De eerste aflevering laat zien hoe financiële markten ontstaan.

Crank

RTL 7, 22.25 uur

(Actie, Mark Neveldine en Brian Taylor, 2006) Jason Statham speelt een Engelse huurmoordenaar die als een tornado door Los Angeles raast. De reden daartoe is helder: de Chinese maffia heeft hem met gif ingespoten en alleen een voortdurende aanmaak van adrenaline houdt de dood op afstand. Het is een magistraal excuus voor een aaneenschakeling van woeste achtervolgingen, wilde seks en afranselingen. Het resultaat, zo schreef de Volkskrant ten tijde van de release, is een film die meer testosteron in het systeem heeft dan alle wielrenners van honderd jaar Tour de France bij elkaar.

Jason Statham in ‘Crank’ van Mark Neveldine en Brian Taylor.

La secte

Canvas, 23.10 uur

De leden van de Orde van de Zonnetempel werden door deze sekte klaargestoomd voor een reis naar de ster Sirius, om daar de wederkomst van Christus af te wachten. In de jaren negentig vonden 74 sekteleden de dood, vaak door zelfdoding maar in veel gevallen ‘geholpen’ door een van de andere leden. De laatste aflevering van Le secte belicht de processen tegen de leiders van de Zonnetempel. Het blijkt nog niet zo gemakkelijk te bewijzen dat de leden zijn gestorven als gevolg van hersenspoeling door de sekteleiders. Een eerste proces draait in 2001 uit op vrijspraak.

A Bigger Splash

BBC 2, 00.15 uur

(Drama, Luca Guadagnino, 2015) Rockster Marianne (Tilda Swinton) heeft zich na een stemoperatie teruggetrokken op een eiland, samen met minnaar Paul (Matthias Schoenaerts). De aardse idylle wordt verbroken door een verrassingsbezoek van Harry, Marianne’s ex en muziekproducer (Ralph Fiennes) en zijn Lolita-achtige dochter (Dakota Johnson). Een strakker scenario had deze mix van seks, jaloezie en psychologische oorlogvoering nog giftiger kunnen maken. Maar Guadagnino (Call Me by Your Name, Suspiria, Bones and All) verleidt de kijker met vakantiefolderomgevingen in prachtig strijklicht. En Fiennes is subliem als de manische Harry, die als een orkaan de film in stormt – en in een onvergetelijke scène lang en uitbundig danst op The Rolling Stones’ Emotional Rescue.