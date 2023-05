De Volkskrant tv-selectie voor maandag 15 mei

Tom Dewispelaere in ‘Nr. 10’ van Alex van Warmerdam.

Nr. 10

NPO 3, 20.25 uur

(Komedie, Alex van Warmerdam, 2021) Günter (de Vlaming Tom Dewispelaere) slijt zijn dagen als acteur in een stuk dat een voortzetting – of uitloop – lijkt van Alex van Warmerdams eerdere toneelwerk. Het ongemak in de toneelruimte wordt ook buiten voorgezet: daar schaduwt regisseur Karl (Hans Kesting) zijn acteur Günter, die nóg enkele achtervolgers kent. In Van Warmerdams geslaagde tiende speelfilm komen allerlei facetten uit zijn oeuvre nog eens samen. In interviews drong de meestercineast erop aan dat er vooraf zo min mogelijk mag worden verklapt. Het volstaat om te melden dat Nr. 10 op een zeker moment een gedaantewisseling ondergaat en overgaat in iets heel anders.

Pretty Woman

RTL 8, 20.25 uur

(Komedie, Garry Marshall, 1990) Belangrijkste wapenfeit van regisseur Garry Marshall, grootleverancier van gemoedelijke humor voor tv en film. Een van de spontaanste momenten uit deze kaskraker (miljonair valt voor prostituee) is de scène waarin zakenman Edward (Richard Gere) prostituee Vivian (doorbraakrol voor Julia Roberts) laat schrikken door de deksel van een juwelenkistje onverwacht op haar handen dicht te slaan. Marshall vond dat Roberts ietwat vermoeid oogde. ‘Doe eens iets om haar wakker te maken’, fluisterde hij Gere in. Marshall zou Gere en Roberts opnieuw regisseren in het toch minder frisse Runaway Bride (1999).

Musical Awards Gala 2023

NPO 1, 20.33 uur

Welke musicals zijn komend seizoen te zien in de Nederlandse theaters? Frits Sissing en Marlijn Weerdenburg vertellen het op het Musical Awards Gala 2023, een feestelijke liveshow met een voorproefje van nieuwe musicalproducties en fragmenten uit geliefde klassiekers. Er is aandacht voor onder meer de wereldpremière van Disneys Aida, voor Les Misérables, Mama Mia!, Grease en Soldaat van Oranje, en voor musicaldiva Simone Kleinsma, die dit jaar 65 wordt. Ze is te zien in Sweeney Todd en in de speciaal voor haar geschreven musicalcomedy De hospita.

The Stones and Brian Jones

BBC 2, 22.00 uur

Als oprichter, bandleider en naamgever van The Rolling Stones leek er voor Brian Jones een hoofdrol weggelegd in de pophistorie, maar het mocht niet zo zijn. Terwijl bandleden Mick Jagger en Keith Richards een hecht songwriter-duo vormden, verloor Jones zijn grip op de band. Mede door zijn drugsproblemen verliet hij de band in 1969. Een maand later werd hij dood aangetroffen in zijn zwembad. Nick Broomfield maakte de documentaire The Stones and Brian Jones over het muzikale genie van Jones; iets waar Jagger in het verleden nogal schamper over deed.

2Doc: Puinhoop

NPO 2, 22.18 uur

Filmmaker Allard Detiger vermijdt al twintig jaar het contact met zijn moeder, die lijdt aan borderline. Dan wordt hij gebeld door de politie: het huis van zijn moeder is ernstig verwaarloosd en professionele hulp is geboden. Detiger neemt een deel van deze verantwoordelijkheid op zich, maar wordt hierdoor teruggezogen in de trauma’s van zijn jeugd. Door het proces van uithuisplaatsing en gedwongen opname gedurende een periode van tien jaar te filmen lukt het hem om een zekere afstand te houden. Het resultaat is de bijzondere documentaire Puinhoop.

Dating Death

Canvas, 23.20 uur

In 1978 deed Rodney Alcala mee aan The Dating Game, een populair datingprogramma op de Amerikaanse tv. Hij won van zijn tegenstanders en mocht op een date met de vrijgezelle Cheryl Bradshaw, maar zij weigerde omdat ze Alcala een engerd vond. Dat bleek een goede inschatting, want Alcala had toen al diverse moorden en verkrachtingen op zijn geweten. De driedelige documentaireserie Dating Death van David Harvey volgt het gruwelijke spoor van slachtoffers dat de sadistische seriemoordenaar in de jaren zeventig achterliet tussen Californië en New York.

Colette

BBC 2, 00.15 uur

(Drama, Wash Westmoreland, 2018) Ze waren allebei hun tijd vooruit, de Franse schrijvers Sidonie-Gabrielle Colette en Henry ‘Willy’ Gauthier-Villars. Zij doorbrak taboes met haar voorkeur voor mannenkleding en haar biseksuele affaires, hij had een neus voor moderne marketingtechnieken. Ze trouwden in 1893 en Colette, zoals ze bekend zou worden, werd door Willy tot schrijven aangezet. Colette is, meer nog dan een biopic, een portret van een huwelijk. Tussen Willy (Dominic West) en Colette (Keira Knightley) is het vuurwerk. West en Knightley schetsen knap twee veelkleurige personages.