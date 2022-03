De Volkskrant tv-selectie voor maandag 14 maart

Matthew McConaughey en Ryan Phillippe in The Lincoln Lawyer van Brad Furman.

Andere tijden special

NPO 2, 20.25 uur

Vijftig jaar nadat de Club van Rome haar rapport Grenzen aan de groei heeft gepresenteerd, staat Andere tijden stil bij de voorspellingen van deze groep wetenschappers, economen, ondernemers en bestuurders. Het vooruitzicht dat de bevolking explosief zou groeien terwijl grondstoffen opraakten droeg in belangrijke mate bij aan het milieubewustzijn in de jaren zeventig en tachtig. Met beeldmateriaal uit de archieven toont het geschiedenismagazine hoe Nederland in actie kwam tegen plastic vuilniszakken, groeiende afvalbergen en vieze rivieren.

Blockers

SBS 9, 20.30 uur

(Komedie, Kay Cannon, 2018) Drie schoolvriendinnen sluiten een pact voor het eindbal. Dan willen ze, om uiteenlopende redenen, hun maagdelijkheid verliezen. Maar dit is buiten hun ouders gerekend, die erin slagen onderschepte berichtjes met aubergine-emoji’s te ontcijferen en besluiten hun dochters tegen te houden. Blockers laat tienermeisjes zien die hun grenzen zelf bepalen en tienerjongens die daarnaar luisteren. Debuterend regisseur Kay Cannon heeft een goed gevoel voor komische timing en verzamelde een heerlijke cast, met onder meer ex-WWE-worstelaar John Cena en de jonge ontdekking Geraldine Viswanathan.

Ike Barinholtz, Leslie Mann en John Cena in Blockers van Kay Cannon.

The Lincoln Lawyer

Net 5, 20.30 uur

(Thriller, Brad Furman, 2011) Gehaaider dan Mick Haller (Matthew McConaughey) zie je advocaten niet. Zich door Los Angeles bewegend in een oude Lincoln, met chauffeur, staat hij zijn wat louche cliënten bij. Een ritselaar is hij, aan de onderkant van het rechtssysteem. Een man die met minimale inzet zo veel mogelijk geld tracht te verdienen. Wanneer zich een rijkeluiszoon (Ryan Phillippe) bij de advocaat meldt die wordt verdacht van het molesteren van een prostituee, verliest Mick de controle over de verdediging. Hij blijkt zelf een pion in een (juridisch complex) misdaadplot. The Lincoln Lawyer is soms flitsend, maar vormt ook een cynische blik op het Amerikaanse rechtssysteem.

Pointer special

NPO 2, 21.12 uur

Wie een stokje wil steken voor de komst van windmolens kan aankloppen bij de lobbygroep ‘RES in beeld’. Op een website kunnen bezwaarmakers fotomontages laten maken die een verontrustend plaatje geven van windmolens in het Nederlandse landschap. In een speciale aflevering graaft Pointer wat dieper in de lobbybeweging, het initiatief van een klimaatsceptische organisatie die zich laat betalen door de fossiele industrie. Via angstbeelden en desinformatie probeert de groep windmolenplannen te vertragen of te dwarsbomen, zoals gebeurde in Wijk bij Duurstede.

Mokum

NPO 2, 22.19 uur

In de tweede helft van de documentaire Mokum duikt fotohistoricus Saskia Asser in het archief van het Rijksmuseum in Amsterdam. Foto’s uit de 19de eeuw tonen de leefomstandigheden van de Joodse gemeenschap in de stad. Lang vormden de Joodse bewoners een eigen samenleving met eigen voorzieningen en een eigen taal, maar integratie bleek essentieel om de kinderen een toekomst te geven. Tijdens de industrialisatie zetten rijke weldoeners zich in voor de stad. De Joodse gemeenschap groeide tot 80 duizend burgers, maar de Holocaust sloeg vervolgens een diepe wond.

Runaway Jury

Net 5, 22.50 uur

(Thriller, Gary Fleder, 2003) Gene Hackman en Dustin Hoffman zijn op dreef als respectievelijk genadeloze rechtbankritselaar en idealistische advocaat. Er staat nogal wat op het spel in de rechtszaak tegen een Amerikaanse wapenfabrikant en de samenstelling van de jury is van groot belang. Daarin zit de gewiekste gamefanaat John Cusack, die met zijn vriendin Rachel Weisz een dubbele agenda heeft. De verfilming van John Grishams roman is een fascinerend kat-en-muisspel; vaak razendsnel gemonteerd, met voldoende ruimte voor de sterrencast om te schitteren tegen het fotogenieke decor van New Orleans.

Dustin Hoffman en Rachel Weisz in Runaway Jury van Gary Fleder

Yorkshire Ripper: The Secret Murders

Canvas, 23.25 uur

Tussen 1975 en 1980 maakte Peter Sutcliffe zeker dertien slachtoffers onder vrouwen in Yorkshire en Manchester. Hij leek het te hebben voorzien op prostituees en kreeg in de pers de bijnaam Yorkshire Ripper. Een tweedelige documentaire ontleedt het politieonderzoek naar de seriemoordenaar en legt daarbij tal van fouten bloot. Yorkshire Ripper: The Secret Murders laat onder meer zien dat de politie zo gericht was op moorden onder prostituees dat andere slachtoffers niet werden opgemerkt. Door deze fout belandden twee onschuldige mannen in de cel.