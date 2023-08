De Volkskrant tv-selectie voor maandag 14 augustus

Brad Pitt en Scoot McNairy in ‘Killing Them Softly’ van Andrew Dominik.

Sex, Myths and the Menopause

Canvas, 21.05 uur

Negen van de tien vrouwen voelt dat de menopauze een negatieve invloed heeft op hun werk, en de helft vindt dat hun seksleven eronder lijdt. Voor de Engelse tv-presentator Davina McCall kwam de overgang op haar 44ste als een volslagen verrassing, en wat volgde was een grote worsteling in haar werk- en privéleven. In haar reportage Sex, Myths and the Menopause vertelt McCall zonder taboes over haar persoonlijke ervaringen. In de film pleit ze voor meer informatie en medische voorlichting, zodat jonge vrouwen al beseffen wat hun te wachten staat.

Van God los

NPO 3, 21.21 uur

(Misdaad, Pieter Kuijpers, 2003) Regisseur Kuijpers, die vlak bij Venlo opgroeide, wist dat zijn debuutfilm moest gaan over de Bende van Venlo, een groep jongeren die in 1993 en 1994 een reeks moorden pleegde in de Limburgse grensstreek. Hij legde de nadruk op de verstikkende vriendschap tussen de jongens en werpt zo op beklemmende wijze een licht op de psyche van criminelen. Uitmuntend spel van Egbert-Jan Weeber en Tygo Gernandt: Weeber als het ontspoorde rijkeluiszoontje, Gernandt als de onberekenbare driftkop. De geweldige film lag ten grondslag aan de succesvolle tv-serie met dezelfde titel.

Tygo Gernandt in ‘Van God los’ van Pieter Kuijpers.

Overkempe – 5 jaar later

NPO 1, 21.22 uur

In zijn documentaireserie Een jaar op Overkempe bezocht Ivo Niehe een woon- en werkgemeenschap in Overijssel. In Overkempe zetten professionele begeleiders zich in om mensen met een beperking zo veel mogelijk uit het leven te laten halen. Uit gesprekken met de bewoners en begeleiders bleek destijds dat bezuinigingen stevig werden gevoeld. In Overkempe – 5 jaar later keert Niehe terug naar de gemeenschap om te zien hoe het gaat met de bewoners. Ook ziet hij of het is gelukt om de bakkerij, het zwembad, de houtwerkplaats en boerderij draaiend te houden.

Earth

BBC 2, 22.00 uur

In de laatste aflevering van Earth bekijkt Chris Packham de rol van de mens in de evolutie van de aarde. Door de bouw van steden, het kappen van oerbossen en de uitstoot van broeikasgassen heeft de mensheid momenteel meer invloed op de transformatie van het aardoppervlak dan veel natuurlijke processen. We hebben onze maatschappij grotendeels bestand gemaakt tegen de seizoenen, overstromingen en droogte, maar daarmee komt een verantwoordelijkheid om de aarde op een duurzame manier te beheren. Wat kunnen we leren van de evolutie van onze planeet?

Veld van onze dromen – van Mokum tot Maccabiade

NPO 2, 22.05 uur

Om de vier jaar vindt in Israël een groot sportevenement plaats. De Macciabade wordt wel de Joodse Olympische Spelen genoemd, maar heeft een open karakter met meer sporten dan de Olympische Spelen, naast paralympische sporten en speciale onderdelen voor senioren en junioren. De vierdelige documentaire Veld van onze dromen – van Mokum tot Maccabiade volgt de Amsterdamse tienermeisjes Esra, Jade, Jazzy en Zora, die met hun voetbalteam twee weken lang in Israël zijn. Ver van huis maken ze op en buiten het voetbalveld een grote persoonlijke bloei door.

Killing Them Softly

RTL 7, 23.05 uur

(Misdaaddrama, Andrew Dominik, 2012) Jackie Cogan (Brad Pitt) is een welbespraakte huurmoordenaar die de overvallers van een illegaal kaartspel moet omleggen. De overvallers, een wanhopige junkie en een allroundsufkop, werken op hun beurt voor een lokale sjacheraar in een van de meest vervallen buurten van New Orleans. Net als in zijn magnifieke en van alle glamour ontdane anti-western The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford (2007) trekt Nieuw-Zeelander Andrew Dominik een overtuigende wereld op die louter lijkt bevolkt door bange, eigengereide mensen, met glansrollen van wijlen James Gandolfini en Ray Liotta. Een magistrale anti-gangsterfilm die de toeschouwer én het gangstergenre verward achterlaat.

The Piano

BBC 2, 00.15 uur

(Drama, Jane Campion, 1993) Holly Hunter won een Oscar als de sinds haar 6de jaar niet meer sprekende Ada, die met dochter Flora (Anna Paquin) uit Schotland naar Nieuw-Zeeland is overgevaren. Per post is zij uitgehuwelijkt aan de Brit Stewart (Sam Neill), maar ze kan het veel beter vinden met diens ruwe buurman Baines (Harvey Keitel). Baines verovert Ada’s hart en lichaam, en voelt perfect aan dat de piano, die met de vrouw is meegekomen, het instrument is waarmee zij spreekt. Onstuimig en dichterlijk meesterwerk, met onvergetelijke muziek van Michael Nyman.