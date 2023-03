De Volkskrant tv-selectie voor maandag 13 maart

Donald Sutherland en Julie Christie in ‘Don’t Look Now’ van Nicolas Roeg.

Soep, sores en soelaas

NPO 1, 16.28 uur

In het nieuwe seizoen van Soep, sores en soelaas loopt Bert van Leeuwen vijf weken mee op locatie de Domus in Zwolle van het Leger des Heils. Deze opvangplek biedt plaats aan 34 thuislozen met een verslaving. De presentator maakt kennis met bewoner Dennie, die met een ontwenningsmiddel van zijn alcoholverslaving probeert af te komen. Maria hoopt haar drugsverslaving te overwinnen in een afkickkliniek. Ook ontmoet Van Leeuwen de medewerkers van de Domus. Jaap-Jan is er persoonlijk begeleider, en de ambitieuze schoonmaker Diana wil woonbegeleider worden.

Eus’ boekenclub

NPO 2, 19.55 uur

Vandaag begint de Boekenweek en net als in voorgaande jaren ontvangt Özcan Akyol weer spraakmakende auteurs, lezers en gasten in Eus’ boekenclub. In het Burgerweeshuis in Deventer bespreekt Akyol samen met journalist en fervent lezer Kitty Herweijer uiteenlopende boeken met een leesclub van mensen uit de wereld van media, cultuur en sport. Na de vijf Boekenweek-afleveringen van Eus’ boekenclub keert het programma nog twaalf weken lang terug op de zondagavond. Hiermee is er na het vertrek van Brommer op zee toch weer een boekenprogramma op NPO 2.

Erin Brockovich

RTL 8, 20.25 uur

(Drama, Steven Soderbergh, 2000) Op feiten gebaseerd drama waarin een alleenstaande moeder een baan krijgt op een advocatenkantoor en op een gigantisch milieuschandaal stuit. Julia Roberts is bijna te swingend voor haar personage, maar draagt met haar met een Oscar bekroonde spel niettemin de hele film. Het doeltreffende werk van haar personage resulteert in een hoopvolle boodschap: tegenover het grootkapitaal is het individu niet per definitie onmachtig. Erin Brockovich profiteert ook van het gloedvolle camerawerk van Edward Lachman en een fijne rol van Albert Finney, als de advocaat die Erin in dienst neemt.

Julia Roberts en Albert Finney in ‘Erin Brockovich‘ van Steven Soderbergh.

Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children

SBS 9, 20.30 uur

(Fantasy, Tim Burton, 2016) Het bronmateriaal van Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children, een youngadultboek van Ransom Riggs, is vintage Tim Burton. Directeur Peregrine (Eva Green) runt een speciaal kindertehuis voor kinderen die ‘anders’ zijn. Zo kan de een niet praten zonder dat er een zwerm bijen zijn mond verlaat, de ander is zo licht dat ze zonder haar loodzware schoenen meewaait met de wind. Hoofdpersoon Jake bezoekt het huis om de mysterieuze dood van zijn opa te onderzoeken, in Burtons geijkte ode aan de fantasie en alles wat vreemd of merkwaardig is.

Asa Butterfield en Ella Purnell in ‘Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children’ van Tim Burton.

Terug in Irak

NPO 2, 22.19 uur

Tom Kleijn deed sinds de oorlog in Irak regelmatig verslag vanuit het land. In Terug in Irak onderzoekt hij de gevolgen van de oorlog, en deze week neemt hij daarbij de Nederlandse bijdrage aan de stabilisatieoperatie SFIR onder de loep. Deze moest de Iraakse bevolking helpen om een lokaal bestuur op te zetten. Niet alle Irakezen zagen de komst van de Nederlanders echter zitten: in 2004 liep een Nederlands konvooi in Ar Rumaythah in een hinderlaag van opstandelingen. Kleijn onderzoekt of er nog wat over is van de Nederlandse inspanningen van toen.

An Irish Goodbye

BBC 1, 23.40 uur

Ierland was dit jaar goed vertegenwoordigd op de Oscaruitreikingen. Naast de bittere Ierse tragikomedie The Banshees of Inisherin, die werd genomineerd voor negen Oscars, maakte An Irish Goodbye kans op een beeldje in de categorie beste korte film. Tom Berkeley en Ross White schreven en regisseerden deze compacte tragikomedie waarin de broers Lorcan en Turlough, die elkaar jaren niet hebben gezien, de begrafenis van hun moeder bijwonen. Als ze haar bucketlist vinden met dingen die ze graag nog had willen doen, brengt dat de broers dichter bij elkaar.

Don’t Look Now

BBC 2, 00.15 uur

(Thriller, Nicolas Roeg, 1973) Een felrode regenjas droeg het dochtertje van Julie Christie en Donald Sutherland toen ze verdronk. Wanneer het echtpaar later om het verdriet te verwerken enige tijd in Venetië verblijft, duikt hetzelfde rood overal op, in een sweater of een sjaal, en brengt telkens de herinneringen terug. Don’t Look Now is een macabere, desoriënterende Daphne du Maurier-verfilming vol klassiek geworden scènes; neem alleen al de vrijpartij van de twee hoofdpersonages die in de montage een aantal maal vooruitblikt naar het moment waarop beide geliefden zich weer aankleden. Regisseur Nicolas Roeg (The Man Who Fell to Earth, Performance, Bad Timing) verandert Venetië ondertussen in een spookachtig labyrint.