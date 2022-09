De Volkskrant tv-selectie voor maandag 12 september

Lies Visschedijk en Fedja van Huêt in Soof van Antoinette Beumer.

2Doc: De burgerwacht

NPO 2, 20.25 uur

De agent die een rondje door de wijk loopt is in Nederland een uitgestorven fenomeen. Waar de overheid zich terugtrekt, nemen burgers het initiatief. Met buurtpreventiegroepjes op sociale media of patrouilles door de straten houden ze een oogje op verloedering en verdachte zaken als diefstal en vandalisme. In zijn documentaire De burgerwacht loopt Frans Bromet mee met Hans Huijgen en de leden van Buurtpreventie Noord-Rhoon. Met felgekleurde hesjes en walkietalkies gaan ze op pad. Maar waar ligt precies de grens tussen oplettendheid en bemoeizucht?

Idris Elba’s Fight School

NPO 3, 20.25 uur

Het zware trainingsregime van Idris Elba’s Fight School begint zich na een maand te wreken. Het is tijd voor een nieuwe oefenbokspartij, maar de leerlingen kampen met blessures en er zijn nogal wat spanningen binnen de groep. Blijkbaar eist het samenleven onder één dak zijn tol, en de stress loopt zo hoog op dat Chanika en Kerryn niet langer in dezelfde boksring willen oefenen. Idris Elba, de acteur en initiatiefnemer achter het project, besluit dat het tijd is voor ontspanning. Hij neemt het hele stel mee naar de vip-première van zijn nieuwste film.

Soof

RTL 8, 20.25 uur

(Romkom, Antoinette Beumer, 2013) Er is ruimte voor verbetering in het leven van Soof (Lies Visschedijk). Het runnen van haar cateringbedrijf gaat moeizaam samen met de zorg voor huishouding, obstinate puberdochter en jongenstweeling. En dan is er nog de langs het gezin heen levende echtgenoot (Fedja van Huêt). Antoinette Beumer regisseert de losjes op de columns van Sylvia Witteman gebaseerde romkom kundig. Zus Marjolein Beumer, die het script schreef, houdt de dialoog scherp en dankzij Visschedijk blijft Soof een vrouw van vlees en bloed. Het onvermijdelijke Soof 2 (2016) wordt dinsdag op tv vertoond, opdat u volledig bent warmgedraaid voor de lancering van Soof 3, aanstaande donderdag in de bioscoop.

Bridesmaids

SBS 9, 20.30 uur

(Komedie, Paul Feig, 2011) Nooit eerder vertoond: een vrouw in haar bruidsjurk die midden op straat gaat zitten poepen. Hoe Lilian (Maya Rudolph) in deze benarde situatie is terechtgekomen? Het lijkt allemaal de schuld van haar beste vriendin annex onzekere dertiger Annie (Kristen Wiig), die samen met Lilians andere beste vriendin, Helen Harris III, als bruidsmeisje is uitverkoren. Regisseur Feig, schrijver Wiig en producer Judd Apatow laten de voor het comedygenre gebruikelijke smerigheid nu eens volledig aan de vrouwen over, met fantastisch resultaat. Oscarnominaties voor het script en voor de bijrol van Melissa McCarthy.

Kristen Wiig in Bridesmaids van Paul Feig.

Dertigers

NPO 3, 22.05 uur

In de laatste week van Dertigers is de grote dag aangebroken voor Alex en Elias. Babs heeft zich op het huwelijk verheugd, maar kan zich niet beheersen en vertelt Saar flink de waarheid. Dat blijft niet onopgemerkt. Dertigers is gebaseerd op een Vlaamse origineel en volgt grotendeels dezelfde verhaallijn. Het is waarschijnlijk dat de serie bij ons volgend jaar een vierde seizoen krijgt, maar wat er daarna gebeurt is onzeker. De Vlaamse versie is namelijk na vier seizoenen gestopt, om binnenkort een herstart te maken met nieuwe acteurs en personages.

Tegenlicht

NPO 2, 22.20 uur

Het huidige chiptekort maakt pijnlijk duidelijk hoezeer de wereld afhankelijk is geworden van micro-elektronica. Chips worden gemaakt met geavanceerde lithografiemachines, afkomstig van een handvol bedrijven die daarmee een sleutelrol vervullen in de wereldeconomie. Een van de grootste spelers op dit gebied is ASML, een onopvallend bedrijf in Veldhoven dat ooit begon als Philips-dochter en uitgroeide tot een speler van mondiaal belang. Tegenlicht onderzoekt hoe ASML zijn positie heeft veroverd en spreekt de mensen die deze machtige machines bouwen.

Pan

Net 5, 22.20 uur

(Fantasy, Joe Wright, 2015) Regisseur Wright (Anna Karenina, Atonement) gaat dit keer onbekommerd aan de haal met J.M. Barries beroemde Peter Pan-personage. WOII-weeskind Peter (Levi Miller) wordt naar Neverland ontvoerd om net als duizenden anderen voor piratenleider Blackbeard (Hugh Jackman) naar elfenstof te gaan graven. Zo ontmoet hij Tiger Lily (Rooney Mara) en zijn toekomstige rivaal Hook (Garrett Hedlund). Van de eenvoudige charme van het Peter Pan-verhaal blijft weinig over, maar Jackman is plezierig maf als Blackbeard en de WOII-situering zorgt voor charmant surrealisme (vliegende piratenschepen die door Spitfires worden beschoten).