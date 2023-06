De Volkskrant tv-selectie voor maandag 12 juni

Joseph Mazzello in Jurassic Park van Steven Spielberg.

Opium op Oerol

NPO 2, 19.50 uur

Het cultuurmagazine Opium is weer neergestreken in de duinen van Terschelling voor het traditionele jaarlijkse verslag van muziek- en theaterfestival Oerol. De komende vijf avonden praat presentator Cornald Maas met bekende Nederlanders over hun interessen op cultuurgebied. Vandaag schuiven Hedy d’Ancona en dochter Hadassah de Boer aan. Samen bespreken ze een Oerol-voorstelling die ze eerder op de dag hebben gezien. De komende dagen zijn onder anderen Rob Kemps en Frits Spits op bezoek. Verder is er een dagelijks optreden van S10 met wisselende muzikale gasten.

Bad Boys II

Veronica, 20.25 uur

(Actie, Michael Bay, 2003) Bad Boys II vertrekt vanuit hetzelfde uitgangspunt als het eerste deel: narcotica-agenten Will Smith en Martin ­Lawrence moeten wederom een drugsbende oprollen. Verschil is dat spektakelregisseur Bay zich hier beduidend meer aan audiovisuele decadentie te buiten gaat. Van het Vlaamse filmduo Adil el Arbi en Bilall Fallah verscheen vroeg in 2020 het langverwachte derde deel in de bioscopen, Bad Boys for Life, dat vanwege het coronavirus de derde plaats behaalde op de lijst met internationaal best bezochte films van dat jaar.

Martin Lawrence in Bad Boys II van Michael Bay.

Jurassic Park

Veronica, 20.30 uur

(Avontuur, Steven Spielberg, 1993) Jaws op het droge, zo classificeerde Steven Spielberg zijn dinousaurusfilmcyclus ooit zelf. Maar waar zijn suspensevolle haaienfilm tegenwoordig geprezen wordt om de - zeker voor een blockbuster - verfijnde psychologie van de personages, gaat Jurassic Park weinig dieper dan de semi-wetenschappelijke driestuiverroman van Michael Crichton, die als basis diende voor het script en zelf weer sterk geïnspireerd was door Conan Doyles klassieke expeditieroman The Lost World (1912). Spielbergs prehistorische avontuur is een film als een kermisrit: vol daverende achtervolgingsscènes en levensechte dino’s. Vanwege de realistische verbeelding van de scherpgetande oerfauna geldt de film in Hollywood als gamechanger - een film die een nieuw tijdperk inluidde.

Joy

SBS 9, 20.30 uur

(Komedie, David O. Russell, 2015) Joy is losjes gebaseerd op het verhaal van uitvinder Joy Mangano, bedenker van de wonderdweil. Op papier is het de Amerikaanse droom op zijn best: een inventieve vrouw die wegkwijnt als familiesloof overwint talloze tegenslagen en veroorzaakt een revolutie in het dweilgebruik. Regisseur David O. Russell presenteert die droom als een sprookje. Alles lijkt zich in een extreme werkelijkheid af te spelen, met boosaardige familieleden, die vooral schreeuwend met elkaar communiceren, en een fee-achtige oma. Met geweldig acteerwerk van Russells muze Jennifer Lawrence.

Jennifer Lawrence in Joy van David O. Russell.

2Doc: Het beest van Amsterdam

NPO 2, 20.30 uur

In de jaren zestig liet Jon Bluming Europa kennismaken met karate, vooral de full touch-variant die de voorloper zou worden van kickboksen en MMA. Bluming werd een internationale vechtsportlegende wiens leven in het teken stond van vechten; in de ring, op straat en tijdens de oorlog in Korea. In de documentaire Het beest van Amsterdam portretteert Vuk Janic de 85-jarige Bluming kort voor zijn overlijden in 2018. Na twee tia’s is er van zijn eens zo imposante lichaam niet veel meer over en schuifelt hij door een huis vol herinneringen aan vroeger.

Heizel 1985

Canvas, 21.20 uur

In 1985 werd de Europacup 1-finale tussen Liverpool en Juventus gespeeld in het Brusselse Heizelstadion. Nadat in een van de supportersvakken paniek was uitgebroken, vielen er 39, voornamelijk Italiaanse doden. Omdat in geval van afgelasting een nog grotere chaos werd gevreesd, werd de wedstrijd toch gespeeld. Frank Raes was als journalist bij het drama aanwezig en maakte de driedelige documentaire Heizel 1985, waarin hij spreekt met supporters, hulpverleners, spelers en organisatoren van de wedstrijd. Elke aflevering wordt verteld vanuit een ander perspectief.

Best Interests

BBC 1, 22.00 uur

Marnie is de dochter van Andrew en Nicci (Michael Sheen en Sharon Horgan) en heeft een levensbedreigende aandoening. Als haar ouders van de artsen horen dat het in Marnies beste belang is om haar te laten sterven, komen ze voor een levensgroot dilemma te staan. De nieuwe vierdelige dramaserie Best Interests werd geschreven door Jack Thorne, auteur van het toneelstuk Harry Potter and the Cursed Child. Thorne lijdt aan een chronische huidziekte en is uitgesproken kritisch over de manier waarop de maatschappij omgaat met mensen met een aandoening.