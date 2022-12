De Volkskrant tv-selectie voor maandag 12 december

Morgan Freeman (links) en Jim Carrey in Bruce Almighty van Tom Shadyac.

Geloof in het onderwijs

NPO 2, 17.14 uur

Presentator Karim Amghar twijfelt of hij zijn dochter naar een openbare school moet sturen of naar bijzonder onderwijs, in haar geval een islamitische school. In artikel 23 van de grondwet is vastgelegd dat iedereen een school kan beginnen op basis van bijvoorbeeld godsdienst, een levensovertuiging of onderwijsfilosofie. Maar is het artikel nog wel van deze tijd en leidt het niet tot nog meer bubbels in de samenleving? In de serie Geloof in het onderwijs gaat Amghar op onderzoek. Daarvoor gaat hij zelf op verschillende scholen aan de slag als docent.

2Doc: Het laatste woord

NPO 2, 20.25 uur

In haar nieuwe documentaire Het laatste woord onderzoekt Jessica Villerius (De kinderen van Ruinerwold) de veroordeling van Jurriën ten Cate. De man uit Almelo zit al bijna tien jaar vast in Tunesië nadat hij werd veroordeeld voor de moord op de Tunesische Marwa. Na een korte verloving trouwden Jurriën en Marwa in 2013. Later dat jaar kreeg het koppel ruzie in een Tunesische hotelkamer, waarna Marwa van driehoog naar beneden stortte. Tijdens het proces tegen Jurriën is nooit vastgesteld wat er in de hotelkamer is gebeurd. Heeft hij wel een eerlijk proces gehad?

Out of Time

RTL 7, 20.30 uur

(Thriller, Carl Franklin, 2003) Thriller in film-noirmodus, die zich afspeelt in het voor dit filmtype uitermate geschikte Florida. Denzel Washington speelt een politieman die in een scheiding ligt. Daarnaast heeft hij een verhouding met een vrouw die wordt mishandeld door haar man. Zijn dit al voldoende film-noiringrediënten (pas op voor de femme fatale), helemaal volgens het boekje gaat het als de echtgenoot van de overspelige vrouw om het leven komt en Washington de dader lijkt. Toch een prettige film voor de maandagavond, al is het maar vanwege Washington en het fijne camerawerk van Nederlander Theo van de Sande.

Denzel Washington in Out of Time van Carl Franklin.

Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1

Net 5, 20.30 uur

(Fantasy, David Yates, 2010) De tovenaarswereld is een duister oord geworden sinds aartsgriezel Voldemort en de zijnen de macht hebben overgenomen. Harry, Hermelien en Ron bewegen zich vooral door verlaten vlakten, mistroostige sneeuwlandschappen en wagneriaanse wouden. Zwijgzame close-ups te over en de beroemde titelmelodie klinkt nooit voluit. Regisseur Yates vindt ondanks de neerslachtige stemming toch nog ruimte om Harry en Hermelien onhandig te laten dansen op Nick Cave. Zulke scènes, de sterke sfeer en de prachtige animatie in schaduwspelstijl maken de voorlaatste Potter-film alleszins genietbaar.

Daniel Radcliffe (links) en Emma Watson in Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 van David Yates.

Bruce Almighty

SBS 9, 22.45 uur

(Komedie, Tom Shadyac, 2003) Voordat Jim Carrey zich óók als serieus acteur liet zien, was gekkenbekkentrekkerij zijn handelskenmerk. In Bruce Almighty speelt hij de middelmatige televisiepresentator Bruce, die hogerop wil, maar hinder ondervindt van zijn gemene collega Evan (een hilarische rol van Steve Carell). Bruce werpt op zeker moment moedeloos de handen ten hemel, waar hij tot zijn verbazing wordt ontvangen door een in hagelwit tenue de ville gestoken Morgan Freeman: drie keer raden wie deze man, die tot op de allerlaatste seconde een dossier over Bruce bijhoudt, eigenlijk is. Bruce Almighty, in 2007 (zonder Carrey maar wel met Steve Carell) opgevolgd door Evan Almighty, is melig, maar bijzonder onderhoudend.

Trump en de Joden

NPO 2, 22.19 uur

Vorige maand ging Amerika naar de stembus voor de belangrijke midterm-verkiezingen. De verwachte ‘rode golf’ – een grote overwinning voor de Republikeinen – bleef uit, wat doet vermoeden dat de kansen van Donald Trump op een tweede presidentstermijn zijn geslonken. In Trump en de Joden onderzoekt Gideon Levy hoe de Joodse gemeenschap in de VS het huidige politieke klimaat beleeft. Tijdens zijn presidentschap toonde Trump zich een vriend van Israël, maar met extreme uitlatingen en radicale ideeën heeft hij zijn Joodse achterban van zich vervreemd.

Porn King: The Rise and Fall of Ron Jeremy

Canvas, 22.55 uur

Als een van de weinige pornosterren werd Ron Jeremy in de jaren zeventig ook buiten de seksindustrie een beroemdheid. Altijd komisch was hij een graag geziene gast in talkshows en realityseries. Ondertussen deden er echter geruchten de ronde dat Jeremy zich regelmatig vergreep aan zijn medeacteurs. In 2020 werd de acteur aangeklaagd wegens bijna dertig gevallen van verkrachting en aanranding van vrouwen tussen de 15 en 54 jaar. De tweedelige documentaire Porn King: The Rise and Fall of Ron Jeremy vertelt hoe de succesvolle pornoster ten val kwam.