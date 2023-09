De Volkskrant tv-selectie voor maandag 11 september

Macon Blair en Rosamund Pike in ‘I Care a Lot’ van J Blakeson.

I Care a Lot

RTL 7, 20.25 uur

(Komedie, J Blakeson, 2020) Marla (Rosamund Pike) werkt in deze uitbundige zwarte komedie als curator van handelingsonbekwame ouderen en heeft daar een lucratieve zwendel van weten te maken. De kwetsbare bejaarden die onder haar bewind worden gesteld, worden vakkundig kaalgeplukt. Als ze haar oog laat vallen op een redelijk kwieke mevrouw die geregeld wordt bezocht een topcrimineel, blijkt ze een soortgenoot te hebben belazerd. Het slimme, komische scenario is prettig onvoorspelbaar en zwartgallig, waarbij het geweld steeds verder escaleert terwijl het ene kwaad het andere bestrijdt. Ondertussen spat het spelplezier er vanaf en bevat de film zelfs een heuse boodschap: het oplichten van ouderen is een reëel probleem, vooral in Amerika.

Focus special

NPO 2, 20.25 uur

Kernenergie is schoon, klimaatneutraal en niet afhankelijk van zonneschijn of windkracht. Het is dus logisch dat de ooit verguisde energiebron nu wordt overwogen als manier om de klimaatdoelen te halen. Hoe realistisch is dat? In een special van Focus onderzoekt Petra Grijzen de nucleaire renaissance. Nederland overweegt de bouw van nieuwe centrales op de Maasvlakte, in de Eemshaven of Borssele, maar de kosten zijn hoog. Ook gaat het vele jaren duren voordat zo’n centrale in bedrijf is, met een grote kans dat er tegen die tijd een betere optie is.

The Biohack Project

NPO 1, 20.34 uur

Olympisch roeier Govert Viergever is tegenwoordig ‘biohacker’, een coach die technieken aanreikt voor stressbeheersing, ontspanning en concentratie. In de nieuwe serie The Biohack Project gaat hij aan de slag met bekende Nederlanders die op dit vlak wel wat hulp kunnen gebruiken. Lize Korpershoek, Rick Paul van Mulligen, Monic Hendrickx, Défano Holwijn en Sjinkie Knegt hebben alle vijf hun redenen om mee te doen aan het programma. In elke aflevering moeten ze uitdagingen overwinnen, zoals kalm blijven op grote hoogte of alles onder controle houden in ruige wateren.

Raise the Bar

Canvas, 22.45 uur

De scheiding tussen mannen en vrouwen in de sport wordt gerechtvaardigd door het argument dat mannen fysiek sterker zijn en daardoor een voordeel hebben. In Raise the Bar laat regisseur Gudjon Ragnarsson zien wat er gebeurt als dat argument wegvalt. In 2015 kreeg een IJslands basketbalteam met alleen maar meisjes een ervaren, strenge coach die de spelers op spartaanse wijze tot grote prestaties bracht. Het meisjesteam speelde en won op zowel meisjes- als jongenstoernooien, totdat werd besloten dat ze niet meer tegen jongensteams mochten spelen.

2Doc: Bitter Love

NPO 2, 23.19 uur

Alle passagiers op de Maxim Gorky hunkeren naar liefde. Terwijl het cruiseschip langs idyllische dorpjes over de Wolga glijdt, gaan de opvarenden op zoek naar een nieuwe relatie, een avontuurtje of een medicijn voor een gebroken hart. Afgesloten van de buitenwereld vormt het schip een veilige wereld waar alles mogelijk lijkt en iedereen elkaar openhartig maar discreet benadert. In Bitter Love bestudeert regisseur Jerzy Sladkowski liefde, romantiek, passie, ontgoocheling en spijt, en dat allemaal zonder dat de passagiers hem lijken op te merken.

The Rundown

SBS 9, 23.50 uur

(Actie, Peter Berg, 2003) Spectaculair en melig jungleavontuur, bedoeld om voormalig showworstelaar Dwayne ‘The Rock’ Johnson definitief te laten doorbreken als actiester. De makers lieten Arnold Schwarzenegger, actie-icoon van de jaren tachtig en negentig, symbolisch opdraven in een cameo. ‘Have fun’, zegt Arnie terwijl The Rock een nachtclub binnenwandelt. De bedoeling is duidelijk: nu is The Rock aan de beurt. In The Rundown speelt hij een premiejager die in de Braziliaanse jungle op zoek moet naar de zoon van zijn baas, gespeeld door Seann William Scott (American Pie).

Dwayne Johnson en Seann William Scott in ‘The Rundown’ van Peter Berg.

What Ever Happened to Baby Jane?

BBC 2, 00.15 uur

(Thriller, Robert Aldrich, 1962) Twee rivaliserende zussen treiteren elkaar het huis uit, in dit fraaie relaas over de schaduwzijde van de filmwereld in Los Angeles. Op een gegeven moment besluit het aan lager wal geraakte ex-kindsterretje Jane (Bette Davis) de lievelingsparkiet van haar aan de rolstoel gekluisterde zus Blanche (Joan Crawford, ook in werkelijkheid een rivale van Davis) te braden en te serveren onder een zilveren schaal, op een bedje van sla en tomaten. Zelden speelde Davis zo sterk, zo vals als wanneer zij haar frustraties richt op haar invalide zus.