De Volkskrant tv-selectie voor maandag 10 oktober

Kelvin Harrison Jr. in ‘It Comes at Night’ van Trey Edward Shults.

Snow Cats & Me

NPO 2, 17.07 uur

Sporadisch zijn er meldingen van lynxen in Limburg, die doen vermoeden dat de katachtige bezig is aan een terugkeer naar Nederland. De lynx onderscheidt zich van onze huiskat door zijn dikke vacht en pluimen op de oren. In de tweedelige natuurdocumentaire Snow Cats & Me volgt Gordon Buchanan de jonge lynxen Byansk en Dasha, die zijn gered uit de klauwen van dierenhandelaren. De dieren hebben altijd vastgezeten, maar dr. Lukarevskiy gunt ze een nieuw bestaan in het wild. De vraag is of hun natuurlijke instinct de jaren van gevangenschap heeft overleefd.

Andere tijden special: Kinderen van de rekening

NPO 2, 20.30 uur

Uniek beeldmateriaal van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog laat in een speciale aflevering van Andere tijden zien hoe kinderen de oorlogsjaren beleefden. Straatopnamen tonen dat kinderen tijdens de Duitse bezetting gewoon buiten blijven spelen. Opnamen voor Duitse propagandadoeleinden laten zien hoe de bezetter speelgoed uitdeelt aan kinderen, maar er wordt niet bij vermeld dat deze jongens en meisjes alles hebben verloren tijdens het bombardement op Rotterdam. De honger, verwoesting en Jodenvervolging komen in de latere oorlogsjaren in beeld.

Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children

Net 5, 20.30 uur

(Fantasy, Tim Burton, 2016) Het bronmateriaal van Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children, een youngadultboek van Ransom Riggs, is vintage Tim Burton. Directeur Peregrine (Eva Green) runt een speciaal kindertehuis voor kinderen die ‘anders’ zijn. Zo kan de een niet praten zonder dat er een zwerm bijen zijn mond verlaat, de ander is zo licht dat ze zonder haar loodzware schoenen meewaait met de wind. Hoofdpersoon Jake bezoekt het huis om de mysterieuze dood van zijn opa te onderzoeken, in Burtons geijkte ode aan de fantasie en alles wat vreemd of merkwaardig is.

Asa Butterfield en Ella Purnell in ‘Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children’ van Tim Burton.

Rise of the Nazis

BBC 2, 22.00 uur

Na de opkomst en het schrikbewind van de Duitse nationaalsocialisten in de jaren dertig en veertig brengt het derde seizoen van Rise of the Nazis hun ondergang in beeld. In de winter van 1944 wordt het duidelijk dat Duitsland de Tweede Wereldoorlog aan het verliezen is, maar Adolf Hitler wil niets van overgave weten. In plaats daarvan verzamelt hij zijn generaals om een plan te maken voor een grootschalige verrassingsaanval die het tij moet keren. Nagespeelde scènes met acteurs brengen de sleutelmomenten uit de laatste oorlogsjaren tot leven.

It Comes at Night

SBS 9, 22.15 uur

(Horror, Trey Edward Shults, 2017) Een als onheilspellend en intiem familiedrama verpakte zombiefilm, waarin ouders zich na een virusuitbraak met hun 17-jarige zoon hebben teruggetrokken in een hut in de Amerikaanse bossen. Een insluiper doet een beroep op het laatste restje vertrouwen en menselijkheid van het gezin: is hij echt alleen uit op water voor zijn eigen familie? It Comes at Night steunt op genreklassiekers waarin angst en paranoia het vertrouwen binnen een geïsoleerd groepje mensen decimeren, van Night of the Living Dead tot The Thing, naast recente apocalyptische arthouse als Michael Hanekes Le temps du loup. De uitmuntende cast en het uitgekiende camerawerk tillen de film naar grote hoogten.

Tegenlicht

NPO 2, 22.19 uur

Er wordt in Nederland veel te weinig gebouwd, en wat er wordt gebouwd zijn veelal lucratieve gezinswoningen. Hierdoor is de woningmarkt totaal niet voorbereid op de vergrijzingsgolf van morgen en op het stuwmeer van zorgbehoevende ouderen die zich niet in een bejaardenhuis laten stoppen. Tegenlicht volgt deze week enkele denkers en doeners die op de proppen komen met ideeën om mensen langer zelfstandig te laten wonen. Zorgondernemer Jos de Blok kwam met het concept Buurtwonen en hoogleraar Masi Mohammadi bedacht een slim huis voor dementerende mensen.

A United Kingdom

BBC 2, 00.15 uur

(Drama, Amma Asante, 2016) De jonge ambtenaar Ruth (Rosamund Pike) valt als een blok voor de politiek geëngageerde rechtenstudent Seretse Kahma (David Oyelowo). Een witte vrouw met een zwarte man: hoe daarop gereageerd wordt in de straten van druilerig Londen in 1947 valt te voorspellen. Maar er is een complicerende factor. Seretse is een prins. Hij is de troonopvolger in Bechuanaland (het huidige Botswana), een Brits protectoraat. Zijn volk zit niet op een blanke koningin te wachten. Regisseur Asante maakt er een verleidelijke crowdpleaser van en een geëngageerd pleidooi voor het overwinnen van verdeeldheid.