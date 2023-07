De Volkskrant tv-selectie voor maandag 10 juli

Mélissa Désormeaux-Poulin en Maxim Gaudette in ‘Incendies’ van Denis Villeneuve. Beeld EPA

Flodder

RTL 7, 20.25 uur

(Komedie, Dick Maas, 1986) Menig Hollands gezin ging sinds Dick Maas’ succesfilm door het leven als familie Flodder. Een mooie prestatie van de nurkse regisseur, die Flodder in een interview in de Volkskrant de film noemde waarop hij het meest trots is. De avonturen van het vaderloze gezin, onder leiding van Nelly Frijda, schopten het in 2007 tot de Canon van de Nederlandse Film. Wat voor de regisseur geen verrassing was. ‘Ze hadden ál mijn films moeten kiezen.’ Verschenen in hetzelfde jaar als Mama is boos!: een gouden tijd voor anarchistische Nederlandse komedies.

Vanaf links: Nelly Frijda, Huub Stapel en René van ‘t Hof in ‘Flodder’ van Dick Maas.

B&B vol liefde

RTL 4, 20.30 uur

Wegens stemproblemen moest Art Rooijakkers de presentatie vorig jaar afslaan, maar dit seizoen is hij weer elke werkdag te zien in B&B vol liefde. Het realityprogramma verscheen twee jaar terug voor het eerst op het scherm en bleek voor RTL 4 een gouden zet om een groot publiek te lokken dat geen trek had in de vele herhalingen op andere zenders. In B&B vol liefde koppelt Rooijakkers Nederlandse deelnemers aan acht alleenstaande uitbaters van een bed and breakfast in het buitenland. De jongste B&B-houder is Joy (25), de oudste is Leendert (68).

Dwars door de Middellandse Zee

NPO 2, 20.35 uur

Toen Arnout Hauben twee jaar geleden zijn reis door het Middellandse Zeegebied maakte, vormde de toestroom van vluchtelingen en migranten er al een levensgroot probleem. Op Lampedusa, het zuidelijkst gelegen eiland van Italië, ziet de presentator in deze aflevering van Dwars door de Middellandse Zee hoe vissers er dagelijks drenkelingen uit zee moeten redden. Daarna zet Hauben koers naar Malta, waar met een feest wordt herdacht hoe apostel Paulus er bijna tweeduizend jaar geleden als schipbreukeling arriveerde op de plek die nu St. Paul’s Bay heet.

Girls Girls Girls

NPO 2, 22.09 uur

(Documentaire) Biculturele vrouwen die werden geportretteerd in de documentaireserie Girls Girls Girls (1998) geven 25 jaar later een update van hun leven in deze gelijknamige serie van Soulaima El Khaldi. In deze aflevering staat Gülsen Alkan centraal. In 1998 was de dochter van Turkse gastarbeiders werkzaam bij een prestigieus Amsterdams advocatenkantoor. Alkan leek een succesverhaal, maar kreeg een burn-out en nam afscheid van de advocatuur. Over onrechtvaardigheid kan ze zich echter nog steeds opwinden. Momenteel overweegt Alkan voor Denk de politiek in te gaan.

Incendies

Canvas, 22.20 uur

(Drama, Denis Villeneuve, 2010) In een notariskantoor in Canada wordt een tweeling de laatste wens van hun moeder voorgelezen. Die komt erop neer dat ze op zoek moeten naar hun vader en hun broer. Ze kennen geen van beiden; van het bestaan van een broer waren ze zelfs niet eens op de hoogte. Wat ze weten: hun moeder is lang geleden vanuit het Midden-Oosten naar Canada gekomen. Het is de vrouwelijke helft van de tweeling die op zoekt gaat. Met haar krijgt de kijker stukje bij beetje de vroege levensloop van moeder te zien. Regisseur Villeneuve (Arrival, Dune) laat heden en verleden soms ongemerkt in elkaar overgaan, in een intens verhaal dat gaandeweg het incidentele overstijgt.

Groundhog Day

Veronica, 22.45 uur

(Komedie, Harold Ramis, 1993) Bill Murray is onweerstaanbaar als de chagrijnige weerman Phil, die elk jaar met frisse tegenzin de gebeurtenissen rondom een bosmarmot met meteorologische gaven in het gehucht Punxsutawney moet verslaan. Phil voelt zich veel te goed voor de kneuterige dorpstraditie, maar het is uitgerekend deze dag die hij keer op keer opnieuw moet beleven. Murray vindt knap het midden tussen lompe humor, onbeholpen romantiek en oprechte melancholie. Filmfilosofen dragen Groundhog Day op handen, als grappige en ontroerende bespiegeling over tijd, lotsbestemming en vrije wil.

Andie MacDowell en Bill Murray in ‘Groundhog Day’ van Harold Ramis.

The Rise of the Murdoch Dynasty

NPO 2, 22.59 uur

(Documentaire) In 2009 is mediamagnaat Rupert Murdoch op de top van zijn politieke macht. Zijn Britse kranten kunnen politici maken of breken en spelen een grote rol in de naderende verkiezingen. Dan komt het nieuws naar buiten dat journalisten van News of the World, een van Murdochs kranten, de telefoon van de ouders van een vermoord meisje hebben gehackt. De tweede aflevering van The Rise of the Murdoch Dynasty toont hoe een groep beroemdheden, onder wie acteur Hugh Grant en politicus Tom Watson, zich tegen Murdoch keert. Is zijn krantenimperium nog te redden?