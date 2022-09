De Volkskrant tv-selectie voor donderdag 8 september

Geoff Stults (links) en Chris Hemsworth in ‘12 Strong’ van Nicolai Fuglsig. Beeld AP

NPO 2, 20.23 uur

Reportagemagazine Zembla opent het seizoen met een nieuw hoofdstuk in het pfas-dossier. Het programma dook al eerder in het schandaal van de ‘forever chemicals’ in de Westerschelde; deze chemische verbindingen worden door de natuur nauwelijks afgebroken en zijn schadelijk voor de mens. De Belgische 3M-fabriek die lange tijd chemicaliën in de Schelde loosde werd om deze reden stilgelegd, maar nu blijkt dat het pfas-gehalte sindsdien niet is afgenomen. Zembla volgt het spoor terug naar de oorsprong en doet een ontdekking met grote gevolgen voor Nederland.

Keuringsdienst van waarde

NPO 3, 20.25 uur

Na twee jaar dicht bij huis vakantie vieren mocht er deze zomer weer worden gevlogen. Toch stappen we niet meer zo onbezonnen in het vliegtuig als voorheen: vliegschaamte steekt daar een stokje voor. Het is Keuringsdienst van waarde opgevallen dat vakantieverkopers daar wat op gevonden hebben. Duurzame vakanties, met of zonder vliegtuig, waren afgelopen tijd een trend. Hoe garanderen reisbureaus en touroperators dat onze reis niet ten koste gaat van klimaat of milieu? En als we daar extra voor betalen, bij wie komen die euro’s dan terecht?

12 Strong

RTL 7, 20.30 uur

(Oorlog, Nicolai Fuglsig, 2018) Een groepje Amerikaanse soldaten (gespeeld door onder anderen Chris Hemsworth en Michael Shannon) krijgt vlak na 9/11 een paar weken de tijd om de Taliban in Afghanistan vleugellam te maken. Daartoe worden ze gedropt in vijandelijk gebied en moeten ze samenwerken met een Afghaanse krijgsheer. Wat de platte, ongenuanceerde omgang met een waargebeurd verhaal betreft, stijgt 12 Strong niet boven andere oorlogsfilms uit. Gelukkig dient debutant Fuglsig het ongecompliceerde testosteronvermaak smakelijk op, waarbij paarden een cruciale rol spelen in de missie. 12 Strong is soms een interessante mengeling van western en oorlogsfilm, met soldaten te paard galopperend over een slagveld, terwijl de Taliban hen met raketwerpers bestookt.

Sahara/Fool’s Gold

Net 5, 20.30 uur/23.00 uur

(Avonturenfilms, Breck Eisner, 2005; Andy Tennant, 2008) Twee films uit de tijd dat Matthew McConaughey vooral een mooiboy was: met wat goede wil zou je ze cult kunnen noemen. In Sahara is de acteur een gepolijste Amerikaanse schatzoeker die in Mali een Spaanse arts (Penélope Cruz) ontmoet. Het erna uitgezonden Fool’s Gold is een actiekomedie over de zoektocht naar een 18de-eeuws scheepswrak met een schat aan boord. De film is tot de nok volgestouwd met gebruinde lichamen in zwemkleding, actie op en onder water, flauwe seksuele toespelingen, merkwaardige bijrollen en clichés in alle soorten en maten.

Penélope Cruz, Matthew McConaughey en Steve Zahn in ‘Sahara’ van Breck Eisner.

Le cinéma de papa

TV 5 monde, 21.02 uur

(Drama, Claude Berri, 1971) Met zijn vierde speelfilm blikte de Franse regisseur Claude Berri wederom terug op zijn eigen jeugd in de jaren veertig, even liefdevol als nietsontziend. Claude Langmann (als kind gespeeld door Alain Cohen, als volwassene door Berri zelf) groeit op in Parijs in het Joodse gezin van de ambachtelijke bontwerker Henri (Yves Robert). Claude wil dolgraag acteur worden, maar zijn vader ziet dat aanvankelijk niet zitten: hij wil graag dat zijn zoon de zaak overneemt. Het bloed kruipt echter waar het niet gaan kan in deze kroniek. Nederlands ondertiteld.

Claude Berri (links) en Yves Robert in ‘Le cinéma de papa’.

2Doc: Privégesprekken

NPO 2, 22.19 uur

Een leven met kanker is moeilijk, en een seksleven met kanker haast onmogelijk. Dat blijkt uit de verhalen van drie koppels die in Privégesprekken vertellen hoe hun intimiteit veranderde nadat een van hen kanker had gekregen. Het zijn problemen die in het medische traject niet aan bod komen en in de relatie vaak onbesproken blijven. Joost voelt zich minder man sinds hij door kanker een teelbal moet missen. Nzinga is zo vermoeid dat knuffelen al te veel is. De relatie van Wim en Carla verandert nadat Wim een ingrijpende prostaatoperatie heeft ondergaan.

Stuck

BBC 2, 23.00 uur

Dan en Carla (Dylan Moran en Morgana Robinson) zijn aanbeland op een lastig punt in hun relatie. Dan heeft onlangs te horen gekregen dat hij boventallig is en Carla vraagt zich af of haar huidige situatie echt alles is wat het leven te bieden heeft. Tel daar hun flinke leeftijdsverschil bij op, plus het feit dat Carla’s ex-vriendin Maya weer ten tonele is verschenen, en het is duidelijk dat er sprake is van een probleem. De zwart-komische en surrealistische serie Stuck zet de traditionele romkom op z’n kop, met twee ervaren komieken in de hoofdrol.