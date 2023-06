De Volkskrant tv-selectie voor donderdag 8 juni

Rowan Atkinson en Natalie Imbruglia in ‘Johnny English’ van Peter Howitt.

The Girl in the Spider’s Web

RTL 7, 20.25 uur

(Thriller, Fede Alvarez, 2018) Verfilming van het vierde, door David Lagercrantz geschreven boek uit de Millennium-­serie rondom onderzoeksjournalist Mikael Blomkvist en cyberpunk-hacker Lisbeth Salander. Ook hier bewegen de bekende personages in soortgelijke kostuums in datzelfde groezelige, industriële Zweden. Maar nu is het Claire Foy – die keurige Elizabeth uit The Crown – in plaats van Noomi Rapace of Rooney Mara, die met witte schmink rond de ogen een Zweedse zakenman martelt omdat hij zijn vrouw slaat. Meer dan ooit maakt regisseur Alvarez, excellerend in de actiescènes, van Salander een superheld.

Sylvia Hoeks in ‘The Girl in the Spider's Web’ van Fede Alvarez.

Johnny English

Veronica, 20.30 uur

(Komedie, Peter Howitt, 2003) Nadat hij een aanslag op zijn afdeling niet heeft weten te verijdelen, blijft het titelpersonage in deze Bondparodie als enige over om een complot tegen het Britse koningshuis te stoppen. John Malkovich speelt met wuft grijs haar en Frans accent tamelijk lollig de slechterik die de koning van Engeland wil worden en af en toe geeft regisseur Howitt een geslaagde absurde draai aan de toch al onzinnige actiescènes die je bij James Bond tegenkomt. Maar het grootste pluspunt blijft toch Rowan Atkinsons acrobatische mimiek. Kreeg twee vervolgen, Johnny English Reborn (2011) en Johnny English Strikes Again (2018), waarvan die laatste vanavond na afloop van dit origineel wordt uitgezonden.

Sister Act

Net 5, 20.30 uur

(Komedie, Emile Ardolino, 1992) Met Sister Act werd een aardige komedie opgetrokken rond een nachtclubzangeres (Whoopi Goldberg) die getuige is van een moord en onderduikt in een klooster, waar ze het nonnenkoor gaat leiden. De film kreeg een nogal matig vervolg (dat eveneens vanavond op het programma staat) en werd bewerkt tot een musical, terwijl verschillende partijen rechtszaken aanspanden tegen Disney omdat het script plagiaat zou zijn. Een jaar na de première overleed regisseur Emile Ardolino, ook bekend van Dirty Dancing (1987), op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van aids.

Whoopi Goldberg in ‘Sister Act’ van Emile Ardolino.

Tegenlicht

NPO 2, 20.30 uur

Wat gebeurt er achter de schermen als je een opdracht geeft aan een AI-zoekmachine, chatbot of beeldgenerator? Tegenlicht onderzoekt deze week wat er nodig is om ‘the cloud’ nu en in de toekomst draaiende te houden. De datahonger van techbedrijven en consumenten heeft geleid tot energieslurpende serverparken en datacenters. De opkomst van AI doet daar nog een schepje bovenop met een groeiende vraag naar nog snellere chips, meer grondstoffen en meer energie. Meerdere wetenschappers komen aan het woord over de verborgen kosten van AI.

Michael Tippett: The Shadow and the Light

BBC 2, 22.00 uur

25 jaar geleden overleed Michael Tippett, de Britse componist die als geen ander zijn stempel drukte op de klassieke muziek van de 20ste eeuw. De BBC-documentaire The Shadow and the Light gaat over het leven en werk van Tippett en is voorzien van uitvoeringen van zijn muziek door het BBC Scottish Symphony Orchestra en het Bearsden Choir. De componist had altijd veel aandacht voor sociale kwesties, zoals pacifisme en homoseksualiteit. Tippetts bekendste werk is A Child of Our Time, zijn reactie op de Kristallnacht in 1938.

2Doc: Alleen thuis met een dienstwapen

NPO 2, 22.18 uur

Als specialist bij de Dienst Speciale Recherche Toepassingen heeft Peter Paul een spannende baan. Zo plaatst hij onder meer afluisterapparatuur in de woningen en voertuigen van verdachten. Dan bereikt Peter Paul een breekpunt, belandt hij thuis en heeft hij gedachten over zelfdoding. Hij krijgt de diagnose beroepsgerelateerde PTSS. In de documentaire Alleen thuis met een dienstwapen geeft Hester Overmars een kijkje in de gemoedstoestand van Peter Paul en stelt ze de vraag hoe een stabiel persoon door zijn werk in een mentale crisis kan belanden.

Madness: Before We Was We

Canvas, 23.00 uur

Met een aanstekelijke mix van ska en pop bestormde Madness rond 1980 de Britse hitlijsten met One Step Beyond en Baggy Trousers. In Madness: Before We Was We vertellen de oorspronkelijke zes leden over de stormachtige geschiedenis van hun band. Zo werd leadzanger Graham ‘Suggs’ McPherson ooit voor een jaar uit de band getrapt omdat hij liever voetbal ging kijken dan dat hij op de repetities kwam opdagen. De mannen van Madness blikken ook terug op het Engeland van de jaren tachtig en trekken een vergelijking met het huidige, al even woelige tijdperk.