De Volkskrant tv-selectie voor donderdag 8 december

[De echte Katherine Johnson, de NASA-wiskundige die in Hidden Figures wordt gespeeld door Taraji P. Henson, overleed in 2020 op 101-jarige leeftijd.]

Janelle Monáe, Taraji P. Henson en Octavia Spencer in ‘Hidden Figures’ van Theodore Melfi.

[REPORTAGE]

Zembla

NPO 2, 20.27 uur

Met zonneweides en windmolenparken timmert Nederland stevig aan de weg om de klimaatdoelen te halen. Vóór 2030 komen er daarom nog honderden turbines bij. Omwonenden zijn niet altijd gelukkig met de molens en ervaren geluidsoverlast. Het indienen van een klacht is echter vrijwel zinloos omdat het geluid dat de molens produceren binnen de toegestane normen valt. Zembla onderzoekt hoe het kan dat mensen zich desondanks storen aan het geluid van windmolens. Hoe en wie heeft die geluidsnormen vastgesteld, en wordt er wel serieus naar de burger geluisterd?

Joker

Veronica, 20.30 uur

(Misdaad, Todd Phillips, 2019) Een anti-superheldenfilm stond Todd Phillips (The Hangover) voor ogen. Geen special effects noch spectaculaire actiescènes, maar een grimmige karakterstudie van de geliefdste schurk uit het Batman-universum. In Joker is deze figuur de eenzame, narcistische en getraumatiseerde Arthur Fleck, die zeven soorten medicijnen slikt tegen zijn psychische problemen. Joaquin Phoenix maakt Fleck tegelijkertijd angstaanjagend en kwetsbaar kinderlijk. Wel smeert Phillips de maatschappelijke parallellen er dik bovenop. Seksueel wangedrag, de kloof tussen elite en volk: de kijker hoeft niet te veel na te denken en kan de issues eenvoudig afvinken.

Joaquin Phoenix in ‘Joker’ van Todd Phillips.

The Girl in the Spider’s Web

RTL 7, 20.30 uur

(Thriller, Fede Alvarez, 2018) Verfilming van het vierde, door David Lagercrantz geschreven boek uit de Millennium-­serie rondom onderzoeksjournalist Mikael Blomkvist en cyberpunk-hacker Lisbeth Salander. Ook hier bewegen de bekende personages in soortgelijke kostuums in datzelfde groezelige, industriële Zweden. Maar nu is het Claire Foy – die keurige Elizabeth uit The Crown – in plaats van Noomi Rapace of Rooney Mara, die met witte schmink rond de ogen een Zweedse zakenman martelt omdat hij zijn vrouw slaat. Meer dan ooit maakt regisseur Alvarez, excellerend in de actiescènes, van Salander een superheld.

Sylvia Hoeks in ‘The Girl in the Spider's Web’ van Fede Alvarez.

[DOCUMENTAIRE]

2Doc kort: Ahmeds kapotte land

NPO 2, 21.08 uur

Beelden van de chaotische taferelen op het vliegveld van Kaboel gingen vorig jaar zomer de hele wereld over. Een van de ooggetuigen ter plaatse was de Afghaanse taxichauffeur Ahmed, die zag hoe wanhopige landgenoten aan de vleugels van opstijgende vliegtuigen hingen. Zelf besloot hij het er niet op te wagen, maar achter te blijven in een land zonder toekomst. In de korte documentaire Ahmeds kapotte land van regisseur Sakir Khader bezoekt Ahmed zijn geboortestreek Wardak, die volledig werd verwoest in de strijd tussen de taliban en Amerikaanse troepen.

[DOCUMENTAIRE]

2Doc: Het is geen verleden – 08 12 1982

NPO 2, 22.18 uur

In de nacht van 8 december 1982, vandaag veertig jaar geleden, werden in Fort Zeelandia vijftien politieke tegenstanders van dictator Desi Bouterse gemarteld en vermoord. De documentaire Het is geen verleden – 08 12 1982 van Ida Does staat stil bij de Decembermoorden, een gebeurtenis die Suriname voor veel mensen voorgoed heeft veranderd. Noraly Beyer spreekt met generatiegenoten en jongeren over de blijvende impact van de beruchte moordpartij, en er zijn getuigenissen en reconstructies die werden gebaseerd op het strafproces tegen de daders.

[DOCUMENTAIRE]

Laurel Canyon

Canvas, 23.00 uur

Een jaar na de muziekdocumentaire Echo in the Canyon verscheen er nog een analyse van de muziekscene in en rond Los Angeles in de jaren zestig en zeventig. Alison Ellwoods tweedelige documentaire Laurel Canyon portretteert de grootste namen en invloedrijkste artiesten uit de periode. Archiefbeeld van onder anderen Joni Mitchell, The Doors, The Mamas and the Papas en Crosby, Stills, Nash & Young werd aangevuld met unieke opnamen van hun fans. Volgende week toont deel twee de invloed van Woodstock en de Manson-moorden op de Californische muziekscene.

Hidden Figures

Net 5, 00.15 uur

(Drama, Theodore Melfi, 2016) Fraai drama, gebaseerd op het non-fictieboek van Margot Lee Shetterly over de eerste Afro-Amerikaanse Nasa-medewerkers. Pionierswerk door vrouwen die in het gesegregeerde Virginia, voordat computers die taak overnamen, de vluchtcalculaties narekenden. De voor drie Oscars genomineerde film volgt de klim van drie van hen en zit vol aanstekelijke onderonsjes: de onderlinge spot, het felle verweer tegen de achterstelling. Theodore Melfi regisseert zijn historische film met een vleug laagdrempelig Disney-sentiment. Die vereenvoudigde, soms licht komische verbeelding van hun levens en hun historisch belang past in de film, omdat die óók de nodige wrange scènes kent.