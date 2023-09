De Volkskrant tv-selectie voor donderdag 7 september

Emily Blunt in ‘Sicario’ van Denis Villeneuve.

Sicario

RTL 7, 20.25 uur

(Thriller, Denis Villeneuve, 2015) Binnen de aanwas van films en series rondom Latijns-Amerikaanse drugskartels is de thriller Sicario vooral gitzwart. Regisseur Villeneuve laat er weinig twijfel over bestaan: wat zich afspeelt in het grensgebied tussen Mexico en de Verenigde Staten is niets minder dan een keiharde oorlog. Sicario biedt het soort compromisloze zwartgalligheid dat bewondering afdwingt. Nergens valse romantiek. Slim ook om via een vrouwelijke hoofdrolspeler (glansrol voor Emily Blunt) naar die typische militaire mannenwereld te kijken. Villeneuve gaat visuele horror niet uit de weg; Sicario is hard en somber en bezorgt je een permanent gevoel van onrust.

Tegenlicht

NPO 2, 20.29 uur

De woningcrisis, de stikstofproblematiek, de energietransitie: veel politieke dossiers zitten in Nederland muurvast. Tegenlicht vraagt zich deze week af of we ons land niet te complex en dus onbestuurbaar hebben gemaakt. Vanuit Genua werpt schrijver Ilja Leonard Pfeijffer zijn licht op de staat van de Nederlandse overheid. Ook kijkt Tegenlicht naar initiatieven om het land uit de impasse te halen. Zo bedacht het Overijsselse dorp Lettele een simpele oplossing voor de woningnood en zorgen kunstenaars voor een frisse wind in het Amsterdamse Slotermeer-West.

Children of the Taliban

Canvas, 21.20 uur

Sinds de val van Kabul zijn de Taliban de nieuwe elite in Afghanistan. De 8-jarige Ehsanullah en Abdullah zijn zoons van vooraanstaande Talibanleden en beste vrienden. Ze gaan naar een madrassa voor jongens en Abdullah werkt daarnaast als beveiliger voor zijn vader. De 9-jarige meisjes Shoukria en Arezo leiden in Kabul een heel ander bestaan. Ze gaan niet meer naar school, maar werken als schoenpoetsers om hun familie te ondersteunen. De bijzondere documentaire Children of the Taliban volgt de kinderen in hun totaal verschillende levens.

2Doc: A Thousand Cuts

NPO 2, 22.16 uur

Met geweld, stoere taal en populistische praatjes voerde Rodrigo Duterte, president van de Filipijnen van 2016 tot 2022, een meedogenloze strijd tegen drugs. Journalisten die waagden zijn beleid en leugens in twijfel te trekken, werden geïntimideerd en tot zwijgen gebracht. Onder deze moeilijke en angstaanjagende omstandigheden probeerde de onafhankelijke nieuwssite Rappler stand te houden. De documentaire A Thousand Cuts uit 2020 volgt de moedige oprichter Maria Ressa en haar journalisten, en toont daarnaast influencers die zich voor Dutertes karretje laten spannen.

Cold Pursuit

Veronica, 20.30 uur

(Thriller, Hans Petter Moland, 2019) In het winterse landschap rondom Denver in Colorado is het geen probleem om lijken te laten verdwijnen. Nels Coxman (Liam Neeson), in het dagelijks leven sneeuwruimer, schuift ze zo de rivier in. Coxman is sinds de moord op zijn zoon veranderd van een brave burger in een moordmachine. Hans Petter Moland maakte met Cold Pursuit zelf de Amerikaanse remake van zijn Noorse thriller In Order of Disappearance (Kraftidioten, 2014). Voor een komisch bedoelde actiefilm zijn de grappen opvallend dun gezaaid – of ze raken ondergesneeuwd in het bloederige geweld.

Liam Neeson in ‘Cold Pursuit’ van Hans Petter Moland.

The Commuter

Veronica, 22.30 uur

(Actie, Jaume Collet-Serra, 2017) Tijdens de bioscooprelease van deze actiefilm was de Volkskrant eigenlijk alleen te spreken over de sterke openingsscènes. Daarin wordt de al tien jaar voortdurende routine van forens Michael MacCauley (Liam Neeson) – wekker om 6 uur, ontbijt, ritje naar het station met zijn vrouw – treffend verbeeld door uit al die identieke ochtenden één doorlopend moment te boetseren. Vervolgens verwordt de forens tot spil van een suf moordcomplot. Zonde van het bioscoopkaartje, maar vanavond kunt u na die smakelijke eerste minuten gerust op zoek naar een alternatieve tijdsbesteding.

Vera Farmiga en Liam Neeson in ‘The Commuter’ van Jaume Collet-Serra.

Grensgevallen

NPO 2, 23.55 uur

Het maatschappelijke debat over veel actuele kwesties is gepolariseerd; tussen het standpunt voor en het standpunt tegen is geen ruimte meer voor nuance of twijfel. In de nieuwe serie Grensgevallen hoopt schrijver en theatermaker Marjolijn van Heemstra ruimte voor begrip te scheppen in de discussies over onder meer gender, grensoverschrijdend gedrag en dekolonisatie. In de eerste aflevering buigt ze zich over het Europese grensbeleid. Grenzen betekenen vrijheid voor de een en onvrijheid voor de ander. Hoever moet een land gaan om zijn grenzen te beschermen?