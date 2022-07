De Volkskrant tv-selectie voor donderdag 7 juli

Richard Gere en Debra Winger in ‘An Officer and a Gentleman’ van Taylor Hackford.

Dit is de kwestie

NPO 2, 20.25 uur

Dankzij de steeds betere medische technologie is het tegenwoordig mogelijk om het leven van ernstig zieke patiënten lang te rekken. De vraag is of het dat waard is, gezien de lage kwaliteit van leven voor mensen in deze fase. Een meerderheid van de artsen vindt dat er meer aandacht moet komen voor het tijdig beëindigen van de behandeling, maar in de praktijk wordt alles uit de kast gehaald om de dood uit te stellen. Dit is de kwestie geeft het woord aan de vriendinnen Caren en Karin, die beiden in een situatie kwamen waarin hun man te lang werd doorbehandeld.

Cocktail

Net 5, 20.30 uur

(Drama, Roger Donaldson, 1988) Tom Cruise is in deze vroege hit al helemaal zoals we hem kennen: licht bezeten, en geregeld die typische grimlach tevoorschijn toverend. Net uit dienst strijkt zijn ambitieuze personage Brian Flanagan neer in New York. Daar is het volop crisis, dus zijn ambitie een miljoen te gaan verdienen begint noodgedwongen in een cocktailbar in de Upper East Side. Het kunstig shaken doet Cruise natuurlijk zelf. Na enige hobbels in werk en liefde beweegt het verhaal zich soepel, voorspelbaar en aangenaam naar het einde.

Tom Cruise en Bryan Brown in ‘Cocktail’ van Roger Donaldson.

The Amazing Spider-Man

Veronica, 20.30 uur

(Actie, Marc Webb, 2012) Vijf jaar nadat de Spider-Man-trilogie van Sam Raimi met Tobey Maguire en Kirsten Dunst was voltooid, mochten Andrew Garfield en Emma Stone het stokje overnemen. Superhelden waren in de tussentijd een serieuze aangelegenheid geworden. Nog meer dan Raimi maakte de Brit Marc Webb van zijn hoofdpersonages invoelbare mensen van vlees en bloed. The Amazing Spider-Man is zodoende bovenal een psychologisch drama over een jongen die met vers verworven superkrachten moet leren omgaan. De transitie ging ten koste van de actiescènes, maar pakte niettemin zeer positief uit.

Emma Stone en Andrew Garfield in ‘The Amazing Spider-Man’ van Marc Webb.

Kunst van het Binnenhof

NPO 2, 21.01 uur

In de tijdelijke vergaderruimte van de Tweede Kamer neemt een opvallend kunstwerk een prominente plek in. Met Aarde maakte Jos de Putter vijf verticaal geplaatste panelen met kluiten aarde, klei en zand afkomstig uit verschillende provincies. In de eerste helft van de documentaire Kunst van het Binnenhof praat de kunstenaar over zijn bedoeling met het werk en vertelt hij hoe hij heeft gezorgd dat alle kluiten netjes op hun plek blijven. Hasna Bajraktarevic is kunstbeheerder van de Tweede Kamer. Zij laat zien welke relatiegeschenken liggen opgeslagen in het depot.

Vastgelegd

NPO 2, 22.20 uur

Na de Tweede Wereldoorlog kocht Max Wolff een camera. Een groot deel van zijn Joodse familie, onder wie twee zussen, was hij verloren in de Holocaust. Het trauma dat daaruit voortkwam uitte zich in het dwangmatig fotograferen van zijn gezin. In Wolffs huis bevinden zich talloze albums, filmrollen en cd-roms, met zorg gedocumenteerd en gearchiveerd. De documentaire Vastgelegd laat zien dat dochter Batya moeite heeft met de verzameling van haar vader. Door het obsessieve fotograferen heeft Max Wolff zijn oorlogstrauma onbedoeld doorgegeven aan een nieuwe generatie.

An Officer and a Gentleman

Net 5, 22.35 uur

(Drama, Taylor Hackford, 1982) Een fijn, maar ook wat voorspelbaar drama, met Richard Gere als marinier-in-opleiding die worstelt met de dood van zijn moeder en Louis Gossett jr. als keiharde en sadistische drill instructor. Hollywoodveteraan Taylor Hackford, die sinds deze film eigenlijk elk decennium wel iets substantieels afleverde (van The Devil’s Advocate tot Ray), regisseert feilloos. De scène waarin Gere zijn liefje, fabrieksmeisje Debra Winger, achter de lopende band vandaan plukt, geldt als een romantische klassieker. Tegenover haar toont de mannelijke seksbom van de jaren tachtig zich in An Officer and a Gentleman een heer: ‘If I got you pregnant, I want to do the right thing and pay for the abortion.’

True Detective

Canvas, 23.00 uur

Na een wat teleurstellend tweede seizoen vond True Detective zijn oude vorm terug in een uitstekende derde reeks, die Canvas vanaf deze week herhaalt. In drie verschillende tijdlijnen volgt de serie de detective en Vietnamveteraan Wayne Hays (Mahershala Ali, die Oscars won voor Moonlight en Green Book). Het is 1980, en samen met collega Roland West (Stephen Dorff) onderzoekt Hays de verdwijning van de jonge Will en Julie Purcell. Julie is spoorloos, maar tien jaar later worden haar vingerafdrukken aangetroffen bij een inbraak. Een vierde seizoen van True Detective is in de maak.