De Volkskrant tv-selectie voor donderdag 6 juli

Julia Roberts en Hugh Grant in ‘Notting Hill’ van Roger Michell.

Notting Hill

Net 5, 20.30 uur

(Romkom, Roger Michell, 1999) Wat zouden je vrienden opkijken als je nieuwe geliefde een wereldberoemde filmster was! Met deze wat naïeve droom als uitgangspunt gingen de Engelse makers van de succesvolle komedie Four Weddings and a Funeral, ditmaal onder regie van de jong overleden Roger Michell (1956-2021), aan de slag. Notting Hill moest net zo romantisch, grappig en geruststellend worden, dus mocht Hugh Grant weer de charmante sul spelen die maar geen vriendin kan krijgen. Julia Roberts speelt de filmster die hij ontmoet als ze zijn boekwinkeltje bezoekt. Hoewel de droomrelatie niet zonder slag of stoot tot stand komt, blijft er uiteindelijk niet veel te wensen over.

Pain & Gain

Veronica, 20.30 uur

(Actie, Michael Bay, 2013) De film over drie domme bodybuilders die een miljardair kidnappen ging de boeken in als het kleine, persoonlijke project van Transformers-regisseur Michael Bay, wat vooral betekent dat hij minder geld tot zijn beschikking had. Ook hier grossiert Bay in vermakelijke overdaad en uitroeptekens. De Amerikaanse droom beschouwen de hoofdpersonages niet als nobel doel, maar als grondrecht, en ze omarmen de cultus van het perfecte lichaam alsof het een religie is. Dat dit ook de fundering is waarop Bays oeuvre is gebouwd, is hier eigenlijk het grappigst.

Dwayne Johnson, Mark Wahlberg en Anthony Mackie in ‘Pain & Gain’ van Michael Bay.

Kamp Van Koningsbrugge

NPO 1, 20.34 uur

Terwijl de meeste programma’s in zomerslaap verkeren, bikkelen de kandidaten van Kamp Van Koningsbrugge keihard door. In de aflevering van deze week krijgen de overgebleven cursisten een lesje in verbroedering en compassie. Instructeurs Ray Klaassens en Dai Carter laten de deelnemers afzien tijdens een uitdagende opdracht in Zuid-Limburg, waarna ze de nacht moeten doorbrengen in een donkere en koude grot. De volgende dag staat er een complexe missie op het programma: terwijl de cursisten onder vuur liggen, moeten ze twee gewonden in veiligheid brengen.

Ancient Egypt by Train

Canvas, 21.25 uur

Voor de oude Egyptenaren was de Nijl de manier om grote afstanden af te leggen in het land. Tegenwoordig zijn er meer opties, en in haar ontdekkingsreis langs de monumenten van het land kiest professor Alice Roberts het spoor. Ancient Egypt by Train begint in Alexandrië, de stad die in 331 v.Chr. werd gesticht door Alexander de Grote. Roberts gaat er op zoek naar de sporen van Cleopatra en ziet de invloed van de oude Grieken en Romeinen. Ook brengt ze een bezoek aan de plek van de immense vuurtoren, die ooit gold als een van de zeven wereldwonderen.

Monsieur Klein

Canvas, 22.15 uur

(Thriller, Joseph Losey, 1976) Alain Delon in een sterke rol als kunsthandelaar van bedenkelijk allooi: hij verdient zijn geld door tijdens de Tweede Wereldoorlog in Parijs ver onder de marktwaarde kunst te kopen van Joden die het land moeten ontvluchten. Wanneer hij ontdekt dat hij dezelfde naam draagt als een Joodse Parijzenaar transformeert de film van karakterstudie tot een veredelde detective. De kunsthandelaar, inmiddels op de hielen gezeten door de politie, ondervindt de gevolgen van zijn opportunisme aan den lijve, in een film die gaandeweg het hele land een spiegel voorhoudt.

Alain Delon in ‘Monsieur Klein’ van Joseph Losey.

2Doc: Extra handen

NPO 2, 22.19 uur

Om iets te doen aan het personeelstekort in de zorg bedacht de gemeente Rotterdam project WelSlagen. Uitkeringsgerechtigden kunnen deelnemen aan een programma waarin ze worden klaargestoomd voor een baan als verzorgende of helpende in de ouderenzorg. De documentaire Extra handen van Joost van der Wiel volgt enkele cursisten die enthousiast beginnen aan hun omscholing. Onder hen is de 53-jarige Linda, moeder van vier kinderen en slachtoffer van de toeslagenaffaire, en de 56-jarige Marco met een werkverleden als havenarbeider en vrachtwagenchauffeur.

Exit

NPO 3, 22.38 uur

Voordat deze maand het derde seizoen van Exit te zien is, kunnen de fans van de Noorse serie hun geheugen opfrissen met seizoen twee. Het venijnige drama draait om vier immorele vrienden die zich verrijken in de financiële wereld van Oslo. Adam, Jeppe, Henrik en William werpen zich dit keer op de handel in aandelen in de zalmkweek, wat dankzij hun voorkennis een goudmijn is. Mensen in hun omgeving behandelen ze nog steeds als oud vuil. Voor Adam blijft dat niet zonder consequenties, want zijn ex Hermine zint sinds het verlies van haar baby op wraak.