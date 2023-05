De Volkskrant tv-selectie voor donderdag 4 mei

Tom Felton in De Slag om de Schelde van Matthijs van Heijningen jr.

Nationale Herdenking 2023

NPO 1, 18.44 uur

In aanwezigheid van het koninklijk paar houdt schrijver Marcel Möring dit jaar de 4 mei-voordracht in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Daarna is er de kranslegging bij het Nationaal Monument op de Dam, gevolgd door twee minuten stilte. Als sprekers zijn burgemeester Femke Halsema van Amsterdam en presentator Dieuwertje Blok aanwezig. De NOS doet verslag van de ceremonie en schakelt rechtstreeks naar het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten, nabij de plek waar in de Tweede Wereldoorlog tientallen verzetsstrijders door de Duitse bezetter werden vermoord.

A Bridge Too Far

RTL 7, 20.03 uur

(Oorlog, Richard Attenborough, 1977) De mislukte operatie Market Garden, het geallieerde offensief rond Arnhem in september 1944, wordt door regisseur Attenborough op langdradige maar precieze wijze in beeld gebracht, naar het boek van Cornelius Ryan. Met een overdaad aan sterren: Michael Caine, Sean Connery, Robert Redford, Gene Hackman, Anthony Hopkins, James Caan, Liv Ullmann, Maximilian Schell en onze eigen Peter Faber. Daarnaast de eerste klus van ’s lands beroemdste stuntman Dickey Beer (onder meer als levenloze soldaat met bebloed hoofd naast Caan).

Robert Redford in A Bridge Too Far van Richard Attenborough

De 46 van Rademakersbroek

NPO 2, 20.25 uur

Dit jaar is er bij de Nationale Herdenking extra aandacht voor de gebeurtenissen in het Gelderse dorp Varsseveld tijdens de Tweede Wereldoorlog. Als vier Duitse soldaten in 1945 in een boerderij op leden van verzetsgroep De Bark stuiten, zien deze geen andere oplossing dan de Duitsers te doden. De bezetter neemt op brute wijze wraak. 46 recentelijk opgepakte mannen, onder wie kopstukken uit het verzet, worden in een tarweveld aan het Rademakersbroek opgesteld en geëxecuteerd. In De 46 van Rademakersbroek komen nabestaanden en getuigen aan het woord.

De slag om de Schelde

NPO 3, 20.36 uur

(Oorlog, Matthijs van Heijningen jr., 2020) Het verteltempo ligt moordend hoog in deze Nederlandse oorlogskaskraker. Terwijl de strijd om de bevrijding van Zeeland toewerkt naar de slag in de filmtitel, een D-day-achtige zelfmoordmissie waarmee de nazi’s van de strategisch cruciale Sloedam werden verjaagd, worden de verhaallijnen van artsendochter Teuntje (Susan Radder), de Engelse piloot William (Jamie Flatters) en de naar de Duitsers overgelopen Nederlander Marinus (Gijs Blom) op soms virtuoze wijze versneden. De strakke regie van Matthijs van Heijningen jr. en Paula van der Oests scenario zorgen voor een doordenderende spektakelmachine, maar ze geven óók voorzetjes op vragen over ideologie en aansprakelijkheid, over de kracht van leugens en de noodzaak van verzet.

La règle du jeu

TV 5 Monde Europe, 21.02 uur

(Drama, Jean Renoir, 1939) Tegenwoordig de klassieker onder de Franse klassiekers, maar bij de première werd deze beroemde satire weggehoond. Al tijdens de opnamen ontving de Joodse acteur Marcel Dalio dreigementen van de nazi’s, en toen de film uiteindelijk af was kon het publiek Renoirs visie op het morele verval van de Franse samenleving maar moeilijk verkroppen. In de film staat een landhuis (en de upper class die er in rondwandelt) symbool voor het Frankrijk van de jaren dertig; een broeinest van intriges, leugens en schone schijn. Nederlands ondertiteld.

Beeld uit La règle du jeu van Jean Renoir Beeld LET OP CREDIT: Photo12

Duutsers

NPO 2, 22.09 uur

In zijn documentaire Duutsers vraagt Geertjan Lassche de oudste bewoners van het Overijsselse dorp Rouveen om terug te blikken op de Tweede Wereldoorlog. In klederdracht vertellen ze aan hun eigen keukentafel en in lokaal dialect hoe de gereformeerde en geïsoleerde gemeenschap de Duitse soldaten zag verschijnen en erop vertrouwde dat ze snel weer zouden opkrassen. Naarmate de oorlog vorderde verdween die gelatenheid en werd de sfeer grimmiger. Varkens werden door de Duitsers in beslag genomen en wie zijn fiets weigerde af te staan kreeg de kogel.

Nothing Compares

Canvas, 22.25 uur

In 1987 maakte de wereld kennis met Sinead O’Connor. De zangeres met het opvallende kaalgeschoren hoofd werd vanuit het niets beroemd met haar debuutalbum The Lion and the Cobra en scoorde daarna een wereldhit met Nothing Compares 2 U. O’Connor voelde zich meer protestzanger dan popster en herinnerde haar publiek daaraan met gepeperde uitspraken en controversiële acties, zoals het verscheuren van een foto van de paus tijdens een live uitzending. In haar documentaire Nothing Compares schetst Kathryn Ferguson de artiest als een onbevreesde pionier.