De Volkskrant tv-selectie voor donderdag 31 augustus

Zoé Héran in ‘Tomboy’ van Céline Sciamma.

Tomboy

NPO 3, 15.30 uur

(Drama, Céline Sciamma, 2011) Als de 10-jarige Laure door de kinderen in haar nieuwe woonplaats voor een jongen wordt aangezien, gaat ze daar – spontaan? – meteen in mee. Het is zomervakantie, dus een tijdje zal Laure deze voor haar bloedserieuze maskerade kunnen volhouden. Maar wat als ze naar school moet? En dan is er ook nog Lisa, een meisje dat stapelverliefd wordt op dat nieuwe jongetje. Fenomenaal, hoe regisseur-scenarist Sciamma (Portrait of a Lady on Fire) in dit zomerse drama de verlangens van haar hoofdpersonage verbeeldt, zonder greep naar grote gebaren of aangezette dramatiek. Hoofdrolspeler Zoé Héran is niet alleen ontwapenend, maar legt ook een ongrijpbare ernst in haar rol.

All Stars & Zonen

NPO 3, 20.20 uur

Drie jaar na het eerste seizoen van All Stars & Zonen krijgt de comedyserie een vervolg, waarin alle bekende gezichten van voetbalclub Swift Boys weer terugkeren. Naast de oude garde – met onder anderen Daniël Boissevain, Danny de Munk en Peter Paul Muller – spelen onder anderen Tom van Kalmthout en Yannick van de Velde de voetballers van de nieuwe generatie. Het seizoen trapt vandaag af met een dubbele aflevering waarin de oude generatie worstelt met tal van veranderingen. Een nieuwe aanwinst is Matthijs van de Sande Bakhuyzen in de rol van Zero.

Zembla

NPO 2, 20.29 uur

Wie zijn de onlinehufters die sociale media bekladden met vrouwenhaat, homohaat en antisemitisme? Veel politici, onder wie Sigrid Kaag, noemen intimidatie en dreigementen op sociale media als reden om de politiek te verlaten. Ook journalisten en opiniemakers zijn regelmatig slachtoffer en tijdens de coronacrisis kregen wetenschappers en artsen het voor de kiezen. De Europese Commissie wil platforms als Facebook en X verplichten om onlinehaat aan te pakken. Zembla wil weten hoe haalbaar dit is en onderzoekt wie de anonieme haatzaaiers precies zijn.

Enough Said

Net 5, 20.30 uur

(Drama, Nicole Holofcener, 2013) Met haar grappige, natuurlijke dialogen en een feilloos gevoel voor sociaal ongemak krijgt regisseur-scenarist Nicole Holofcener het allerbeste uit Julia Louis-Dreyfus (Elaine uit Seinfeld) en wijlen James Gandolfini (Tony Soprano uit The Sopranos) - die laatste leverde hier als onwaarschijnlijke romantische lead een fantastische laatste aanvulling op zijn cv. Haar neurotische, springerige Eva past mooi bij zijn ingetogen, slonzige Albert. Beide vijftigers hopen bij elkaar de liefde te vinden, in een mooie film waarin ieder personage onbeschaamd zichzelf mag zijn.

James Gandolfini en Julia Louis-Dreyfus in ‘Enough Said’ van Nicole Holofcener.

Jelle: Wereldberoemd met knikkers

NPO 3, 21.25 uur

Al sinds zijn 4de is Jelle Bakker geobsedeerd door knikkerbanen. Als hij met zijn broer in 2006 een YouTube-kanaal begint met video’s van knikkerraces wordt dit een wereldwijde hit, zeker wanneer ze het kanaal voorzien van een Amerikaanse commentaarstem. De documentaire Jelle: Wereldberoemd met knikkers laat zien hoe Jelles knikkerhobby in een stroomversnelling komt als John de Mol contact met hem opneemt voor een tv-programma. Even lijken Jelles dromen uit te komen, maar de onderhandelingen verlopen moeizaam en de knikkerhype lijkt voorbij.

The Princess

NPO 2, 22.08 uur

Ed Perkins gebruikte uitsluitend archiefbeelden om een portret te maken van Diana Spencer, de prinses van Wales die precies 26 jaar geleden overleed. Zonder voice-over laat The Princess de beelden voor zich spreken. De documentaire toont hoe het publiek kennismaakte met Diana, haar in de armen sloot en bleef steunen na haar scheiding van Charles. Ook blijkt hoe dicht de media de prinses op de huid zaten. Diana’s dood op 31 augustus 1997 veroorzaakte wereldwijd een uitbarsting van rouw, die in The Princess indrukwekkend in beeld wordt gebracht.

Little Miss Sunshine

Net 5, 22.20 uur

(Komedie, Jonathan Dayton en Valerie Faris, 2006) Een disfunctioneel gezin – hysterisch blije vader, zeer puberende zoon, uit de hand gelopen opa, depressieve homoseksuele oom, moeder die het ook allemaal niet meer weet en een stoïcijns schattig dochtertje – besluit in een al even disfunctioneel Volkswagenbusje op reis te gaan naar Californië, waar dochterlief zal deelnemen aan een missverkiezing. De reis kent kleine en grote hindernissen, maar het ensemble (Abigail Breslin, Greg Kinnear, Paul Dano, Alan Arkin, Toni Collette en Steve Carell) neemt die met verve en steelt al doende de harten van kijkers.