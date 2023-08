De Volkskrant tv-selectie voor donderdag 3 augustus

Liam Neeson en Ben Kingsley in ‘Schindler’s List’ van Steven Spielberg.

A Good Year

Net 5, 20.30 uur

(Romantiek, Ridley Scott, 2006) Hollywoodregisseur Ridley Scott heeft een huis in de Provence. De liefde voor deze streek moet hem hebben verleid tot deze film, die nogal een buitenbeentje is in zijn met actie en visueel vertoon gevulde oeuvre. A Good Year is een mierzoet drama waarin een Engelse beurshandelaar (Russell Crowe) Zuid-Frankrijk bezoekt omdat hij een wijnkasteel heeft geërfd. Natuurlijk is hij van plan dat zo snel mogelijk te verkopen, maar loopt het allemaal anders zodra hij voet zet op Franse bodem. Marion Cotillard is de vrouw die hem van gedachten doet veranderen.

Marion Cotillard en Russell Crowe in ‘A Good Year’ van Ridley Scott.

2Doc: Mijn vader de terrorist

NPO 2, 22.08 uur

In 1994 wordt journalist Hans Krikke opgeschrikt door een politiemacht van tientallen agenten die zijn huis komt doorzoeken. Krikke en collega Jan Müter worden opgepakt op verdenking van politiek terrorisme omdat justitie banden vermoedt tussen de journalisten en de radicale actiegroep RaRa. Omdat er geen bewijs is voor die verdenking komen de mannen weer op vrije voeten, maar het etiket ‘terrorist’ blijft hen achtervolgen. Zoon Daniël Krikke – destijds zes jaar oud – maakte de documentaire Mijn vader de terrorist over de impact van de gebeurtenis.

The Woman in Black

RTL 7, 22.25 uur

(Horror, James Watkins, 2012) In zijn eerste post-Harry Potter-filmrol had acteur Daniel Radcliffe weinig te doen. Een sombere blik in deze klassiek uitgevoerde Engelse spookfilm volstaat, griezeleffecten doen de rest, van openwaaiende deuren, krassende vogels en een krakende plankenvloer tot bleek geschminkte geestverschijningen. In The Woman in Black speelt hij Arthur Kipps, een jonge advocaat die vanuit Londen naar een afgelegen dorp wordt gestuurd om de nalatenschap van een dame te beheren. In haar gigantische landhuis blijkt het helemaal niet pluis, en in het dorp sterven om de haverklap kinderen.

Daniel Radcliffe in ‘The Woman in Black’ van James Watkins.

30 en nooit meer…

NPO 3, 22.35 uur

Door de gefilterde bril van sociale media lijkt het alsof iedereen er perfect uitziet, topfit is en eeuwig jong blijft. 30 en nooit meer… portretteert deze week enkele jonge mensen die kosten nog moeite sparen om aan dit ideaalbeeld te voldoen. Zo liet Mandy permanente lipfillers plaatsen, waar ze nu complicaties van ondervindt. Influencer Soufiyan doet alles om er goed uit te zien op zijn internetkanalen en gaat iedere vier dagen naar de kapper. In hoeverre is schoonheid maakbaar en hebben mooie mensen echt meer succes, zoals sociale media suggereren?

Het uur van de wolf: Totaal witte kamer – Gerrit Kouwenaar

NPO 2, 23.11 uur

Komende week is het honderd jaar geleden dat dichter Gerrit Kouwenaar werd geboren. In 2003 presenteerde Het uur van de wolf een documentaire waarin regisseur Frodo Terpstra een intiem beeld schetst van Kouwenaar, zijn leefwereld en de totstandkoming van een nieuwe dichtbundel die gewijd is aan de dood van zijn vrouw Paula. Totaal witte kamer – Gerrit Kouwenaar volgt de dichter naar zijn huisje in Zuid-Frankrijk, waar hij vaak met zijn vrouw verbleef. Op deze plek is haar aanwezigheid nog het sterkst voelbaar. Kouwenaar overleed zelf in 2014.

Exit

NPO 3, 23.35 uur

De vier immorele vrienden uit Exit zijn terug voor een derde en laatste seizoen van deze Noorse dramaserie. Adam, Jeppe, Henrik en William hebben zich verrijkt in de financiële wereld van Oslo, voornamelijk door handel met voorkennis en andere dubieuze praktijken. Als Adam (Simon J. Berger) hoort dat er veel geld te verdienen valt in de wereld van cryptovaluta, maakt hij plannen om daar een graantje van mee te pikken. Het viertal blijft de mensen om hen heen zien als wegwerpartikelen, maar de aan de kant gezette Hermine zint dit seizoen op wraak.

Schindler’s List

BBC 1, 23.40 uur

(Oorlog, Steven Spielberg, 1993) Op dit monumentale relaas over de Duitse industrieel Oskar Schindler (Liam Neeson), die ruim duizend Joden van de dood redde, was vanaf het moment van verschijnen kritiek. Zo zei collega-cineast Stanley Kubrick: ‘De Holocaust gaat over zes miljoen mensen die werden vermoord. Schindler’s List over de zeshonderd die dat niet werden.’ Inmiddels geldt Spielbergs drama desalniettemin als een klassieker. Ondanks de controversiële, akelig op effect scorende scène waarin een groep naakte vrouwen een ‘Bad und Desinfektion’-kelder wordt ingejaagd; camera en muziek wekken de suggestie dat de vrouwen weldra worden vergast, waarna de opluchting groot is als er geen gas maar water uit de douchekoppen stroomt.