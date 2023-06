De Volkskrant tv-selectie voor donderdag 29 juni

Anne Bancroft en Dustin Hoffman in ‘The Graduate’ van Mike Nichols.

The Graduate

Net 5, 20.30 uur

(Drama, Mike Nichols, 1967) Anne Bancroft speelde meer dan 40 filmrollen en won in 1962 een Oscar, maar blijft vooral bekend van haar rol in The Graduate. Als Mrs. Robinson hoeft ze slechts een klein stukje van één been te onthullen en de jeugdige Benjamin (een toen nog onbekende 30-jarige Dustin Hoffman) gaat voor de bijl. Ze is jaren ouder dan hij, en de moeder van een aantrekkelijke dochter, maar wat gaan zijn hormonen tekeer. De rol, goed voor Bancrofts derde Oscarnominatie, zou haar haar hele leven achtervolgen: als zinnebeeld van de seksuele revolutie en uiteraard vanwege het bijbehorende liedje van Simon & Garfunkel.

48 Hrs.

Veronica, 20.30 uur

(Komedie, Walter Hill, 1982) De rauwe politieman Jack Cates (Nick Nolte) is op zoek naar een voortvluchtige crimineel en neemt Reggie Hammond (debutant Eddie Murphy) mee op pad. Regisseur Hill heeft moeite met de komische intermezzi, die de film meer ophouden dan optillen – hoe grappig Murphy ook is. Maar zodra Hill de oude lichtblauwe Cadillac van Cates over de fotogenieke glooiende straten van San Francisco mag laten stuiteren, komt de film weer op gang. Direct na afloop Another 48 Hrs. (1990), eveneens met Nolte en Murphy en opnieuw geregisseerd door Hill.

Nick Nolte en Eddie Murphy in ‘48 Hrs.’ van Walter Hill.

Keti Koti in concert

NPO 1, 21.31 uur

Overmorgen herdenkt Nederland de afschaffing van de slavernij. In Koninklijk Theater Carré in Amsterdam presenteren Natasja Gibbs en Edsilia Rombley een muzikale theatershow met verhalen over de koloniale geschiedenis van Nederland. Tijdens Keti Koti in concert delen bekende Nederlanders als Humberto Tan en Simone Weimans persoonlijke verhalen en is er muziek van bekende artiesten. Glen Faria schreef vier nummers over de geschiedenis van de slavernij en er zijn liveoptredens van onder meer Trijntje Oosterhuis, Jeangu Macrooy en het ZO! Gospel Choir.

Inside the Iranian Uprising

BBC 2, 22.00 uur

Vorig jaar september werd de 22-jarige Iraanse Mahsa Amini gearresteerd door de zedenpolitie, die vond dat ze haar hoofddoek niet op de juiste manier droeg. Toen ze kort daarna overleed in een politiecel, braken er in het hele land grote protesten uit. De documentaire Inside the Iranian Uprising duidt het verzet tegen de autoriteiten en de extreem gewelddadige reactie van het regime. Het Iraanse volk gaat niet alleen de straat op vanwege de hoofddoeken, maar heeft genoeg van het repressieve bewind en de gebroken hervormingsbeloften.

2Doc: A Parked Life

NPO 2, 22.20 uur

Op zoek naar een manier om de kosten laag te houden, kiezen veel transportbedrijven in West-Europa voor truckchauffeurs uit landen als Polen, Slowakije en Bulgarije. In de documentaire A Parked Life volgt Peter Triest de Bulgaarse chauffeur Petar Doychev, die maanden achter elkaar doorbrengt in de cabine van zijn vrachtwagen. Tijdens zijn monotone bestaan op en langs de snelwegen van Europa is hij ver van zijn gezin, van wie hij langzaam vervreemdt. Zijn huwelijk hangt aan een zijden draadje en de band met zijn zoon dreigt hij te verliezen.

The Bridges of Madison County

Net 5, 22.40 uur

(Drama, Clint Eastwood, 1995) Clint Eastwood maakte vooral naam als niet bijster spraakzame cowboy en politieagent, maar liet met The Bridges of Madison County zien dat hij ook een overtuigende romantische held kan zijn. Als natuurfotograaf verdwaalt hij in het Iowa van de jaren zestig: hij vraagt aan een lokale huisvrouw (Meryl Streep) de weg en de twee vallen als een blok voor elkaar. Maar hun gepassioneerde verhouding moet na vier dagen eindigen omdat haar echtgenoot thuiskomt. Gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Robert James Waller.

Meryl Streep en Clint Eastwood in ‘The Bridges of Madison County’ van Clint Eastwood.

Blitzed: The 80’s Blitz Kids Story

Canvas, 23.15 uur

In de nadagen van de Londense punkscene besloten Steve Strange en Rusty Egan iets nieuws te doen. In hun club organiseerden ze exclusieve nachten voor extravagant uitgedoste gasten uit de muziek- en modewereld. Zo kreeg Club Blitz een belangrijke rol in de geschiedenis van de New Romantics, de muziekstroming van bands als Visage, Ultravox en Spandau Ballet. In zijn documentaire Blitzed: The 80’s Blitz Kids Story geeft Bruce Ashley het woord aan oprichter Rusty Egan en bekende bezoekers, onder wie een smakelijk vertellende Boy George.