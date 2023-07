De Volkskrant tv-selectie voor donderdag 27 juli

Thomas Prenn (links) en Franz Rogowski in ‘Grosse Freiheit’ van Sebastian Meise. Beeld Imdb

Rosie & Moussa

NPO 3, 15.29 uur

(Familie, Dorothée Van Den Berghe, 2018) Deze fijne Vlaamse jeugdfilm doet in toon en sfeer denken aan Nederlandse jeugdklassiekers als Madelief en Polleke, films en series waarin problemen niet uit de weg worden gegaan en het perspectief van kinderen serieus wordt genomen. Rosie (Savannah Vandendriessche) moet van haar moeder accepteren dat haar vader is verdwenen, zoals ze ook maar moet wennen aan haar nieuwe appartement in een groot flatgebouw in de Brusselse probleemwijk Molenbeek. Gelukkig helemaal geen slechte buurt, in haar ogen. Met bovenbuurjongen Moussa (Imad Borji) gaat Rosie op zoek naar haar vader.

Imad Borji en Savannah Vandendriessche in ‘Rosie & Moussa’ van Dorothée Van Den Berghe.

The Infiltrator

RTL 7, 20.25 uur

(Misdaad, Brad Furman, 2016) De keurige ex-accountant Robert Mazur (mooie vertolking van dubbelrollenspecialist Bryan Cranston) verandert zichzelf in Robert Musella, een stinkend rijke witwasspecialist die zaken wil doen met Pablo Escobar. The Infiltrator is gebaseerd op een waargebeurd verhaal dat zich afspeelt in 1986, toen je nog gewoon een andere identiteit kon vinden op het kerkhof. En toen spionageapparatuur technisch nog weleens te wensen over liet. Regisseur Furman zet die tijd lekker vet aan. De lol is om te zien hoe Mazur/Musella zich uit de gevaarlijkste situaties probeert te bluffen.

Diane Kruger en Bryan Cranston in ‘The Infiltrator’ van Brad Furman.

Ancient Egypt by Train

Canvas, 21.15 uur

De treinreis van Alice Roberts door Egypte eindigt in het zuiden van het land. In Opper-Egypte bezoekt de professor enkele prachtige tempels die de oude Egyptenaren hebben gebouwd langs de oevers van de Nijl, als parels geregen aan een snoer. Tussen Luxor en Aswan ziet Roberts tempels uit verschillende perioden van de Egyptische geschiedenis, waarna ze op de boot stapt voor een bezoek aan het tempelcomplex van Philae. Tempels die na de bouw van de Aswandam in 1970 onder water dreigden te verdwijnen, zijn verplaatst naar een eiland in het stuwmeer.

Blablabla met Schaap

RTL 4, 21.45 uur

Voor haar rol in de serie Undercover kreeg actrice Elise Schaap vrij overtuigend het Brabants dialect onder de knie. Zou dat haar ook lukken met het Volendams, het Haags of het Vlaams? In het nieuwe programma Blablabla met Schaap gaat ze die uitdaging aan. In de eerste aflevering wil Chantal Janzen weten of Schaap zich meester kan maken van het Limburgs. In Janzens geboorteplaats Tegelen krijgen ze gezelschap van Huub Stapel en Lex Uiting. Na de nodige coaching is Schaap klaar voor de vuurproef: kan ze undercover doorgaan voor een echte Limburgse?

David Harewood on Blackface

BBC 2, 22.00 uur

De geschiedenis van blackface, een theatervorm waarbij geschminkte blanke acteurs zwarte karikaturen neerzetten, begint in de Verenigde Staten de jaren 1830. Met de opkomst van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging groeit in de 20ste eeuw het verzet tegen de ooit populaire amusementsvorm, maar in het Verenigd Koninkrijk blijft The Black and White Minstrel Show tot 1978 op tv te zien. In de documentaire David Harewood on Blackface verkennen geschiedkundige David Olusoga en presentator David Harewood de oorsprong en bloei van deze racistische traditie.

Grosse Freiheit

Canvas, 22.05 uur

(Drama, Sebastian Meise, 2021) Duits-Oostenrijks gevangenisdrama rondom paragraaf 175 uit het Duitse wetboek, waardoor seks tussen mannen van 1871 tot 1994 werd gecriminaliseerd. In 1968 krijgt Hans (een uitstekende Franz Rogowski) 24 maanden onvoorwaardelijke celstraf vanwege ‘onnatuurlijke ontucht’. Met een flashback naar 1945 maakt de film duidelijk dat Hans in de maanden na de Tweede Wereldoorlog een straf uitzit die begon tijdens het naziregime. Zó van het concentratiekamp naar de gevangenis. Regisseur Meise houdt met Grosse Freiheit zijn publiek een spiegel voor, terwijl de plot de vorm krijgt van een geijkte gevangenisfilm, met van die beklemmende en onderbelichte isoleercelscènes die doen denken aan de jarenzeventigklassieker Papillon.

2Doc: Look at What You Made Me Do

NPO 2, 22.09 uur

Bij 60 procent van de vermoorde Nederlandse vrouwen is de (ex-)partner de dader. Andersom wordt slechts 5 procent van de vermoorde mannen door hun partner gedood. Look at What You Made Me Do portretteert drie vrouwen die niet hebben afgewacht tot hun gewelddadige man hen om het leven zou brengen. Laura gebruikte een mes, Rachel een pistool en Rasalba gif om haar partner te doden. Ze vertellen over hun daad en geven advies aan vrouwen in een vergelijkbare situatie. Jaarlijks vinden zo’n 30 duizend vrouwen de dood door geweld van een (ex-)partner.