De Volkskrant tv-selectie voor donderdag 26 januari

Van links naar rechts: Charlize Theron, Nicole Kidman en Margot Robbie in Bombshell van Jay Roach. Beeld Imdb

Bombshell

Net 5, 20.30 uur

(Drama, Jay Roach, 2019) Krachtig, door geweldige acteurs gedragen drama over de vrouwen die de jarenlange seksuele intimidatie aankaartten van Roger Ailes, baas van de conservatieve Amerikaanse nieuwszender Fox. Charlize Theron speelt sterpresentator Megyn Kelly, Margot Robbie excelleert als de ambitieuze redacteur die bij Ailes op audiëntie komt en Nicole Kidman is Gretchen Carlson, de eerste presentator die Ailes’ wangedrag publiek maakte. Om de druk even van de ketel te halen kan er tijdens Bombshell soms ook worden gelachen – best gewaagd, bij zo’n onderwerp. Oscar voor de virtuoze prestaties van make-upartiest Kazu Hiro; John Lithgow, in de rol van de Fox-baas, zal zelden zo’n omvangrijke en geslaagde gedaanteverwisseling hebben ondergaan.

Tegenlicht

NPO 2, 20.29 uur

Tim ’S Jongers is politicoloog en bestuurskundige, en ziet in Nederland een groeiende kloof tussen arm (de hooplozen) en rijk (de hoopvollen). Zelf is hij het levende bewijs dat het mogelijk is om deze kloof te overbruggen. Na een leven van armoe en uitzichtloosheid is ’S Jongers nu directeur van de Wiardi Beckmanstichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA. Deze week reist hij in Tegenlicht door Nederland, op zoek naar andere ‘kloofdichters’: gedreven mensen die de twee kanten van onze gescheurde maatschappij met elkaar kunnen verbinden.

Ukraine: The Road to War

Canvas, 21.20 uur

Vorig jaar werd de wereld opgeschikt door de Russische invasie in Oekraïne, maar eigenlijk is het al veel langer oorlog in het land. De documentaire Ukraine: The Road to War van Anne Poiret draait de klok terug naar 2014, toen het conflict in de Donbas ontvlamde. Om te begrijpen waar dit conflict vandaan komt, moeten we nog verder terugkijken, naar de val van de Sovjet-Unie. Aan het woord komen voormalige presidenten François Hollande van Frankrijk en Petro Porosjenko van Oekraïne, naast diverse diplomaten, politici en burgers van de Donbas.

Sinan op zoek naar het paradijs

NPO 1, 21.22 uur

Journalist Sinan Can en documentairemaker Thomas Blom volgden de stroom van de Eufraat door Turkije en Syrië, en naderen in deze laatste aflevering van Sinan op zoek naar het paradijs het eindpunt van de rivier in Irak. Even voorbij Bagdad belandt Can in de grootst mogelijke chaos, waarna de reis verder gaat naar Al-Qurna. In dit plaatsje bij de plek waar de Eufraat en Tigris samenstromen ziet Can een park met een dorre boom waarvan Adam en Eva volgens de lokale bevolking lang geleden de verboden appel hebben geplukt. Een paradijs is het er zeker niet.

Reckonings

NPO 2, 22.20 uur

Tijdens de Tweede Wereldoorlog maakte Duitsland zich schuldig aan de grootste genocide in de geschiedenis. Begin jaren vijftig ontstond het idee van compensatie voor de Holocaust. In het diepste geheim vonden in een kasteel in Wassenaar de eerste, moeizame ontmoetingen plaats tussen afvaardigingen van de West-Duitse regering, de Israëlische regering en een conferentie van Joodse organisaties. De documentaire Reckonings van Roberta Grossman geeft een pakkend beeld van de onderhandelingen, die in zowel Duitsland als Israël op hevig verzet stuitten.

Up in the Air

Net 5, 22.40 uur

(Drama, Jason Reitman, 2009) Hij heeft een heerlijke baan, vindt Ryan Bingham (George Clooney) zelf. Hij is vrij en ongebonden en altijd onderweg; vooral dat laatste is een bonus, want het levert hem vliegpunten op. Dat zijn werk eruit bestaat mensen te ontslaan, in opdracht van steeds wisselende bedrijven, deert Bingham niet, hij is er goed in. Regisseur Reitman benaderde voor een aantal bijrollen ontslagen Amerikanen, en Vera Farmiga heeft ook een fijne rol, maar de film is toch vooral het feestje van Clooney als de man die tot pijnlijk zelfinzicht komt.

George Clooney en Anna Kendrick in Up in the Air van Jason Reitman.

Hellboy

Veronica, 23.35 uur

(Actie, Guillermo Del Toro, 2004) Prettig bizarre stripverfilming, volgepropt met overdreven effecten en absurde personages. Hoofdpersoon is een rode duivel (Ron Perlman) die aan het eind van de Tweede Wereldoorlog als baby op aarde is beland. Hij werkt voor een in bovennatuurlijke problemen gespecialiseerde FBI-afdeling, samen met een letterlijk licht ontvlambare vrouw en een eeuwenoude vissenman. Ze nemen het op tegen onder anderen een hoogbejaarde nazi zonder lippen en oogleden die een ceremonie wil uitvoeren waarmee de Zeven Goden van de Wanorde uit een ander universum overkomen.