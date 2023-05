De Volkskrant tv-selectie voor donderdag 25 mei

John David Washington in Tenet van Christopher Nolan.

10 Things I Hate About You

Net 5, 20.30 uur

(Komedie, Gil Junger, 1999) Shakespeare-verfilmingen zijn er in alle soorten en maten, van heel tekstgetrouwe tot onbezorgd losse bewerkingen. Zo moet je een dikke leesbril opzetten om in de aardige tienerkomedie 10 Things I Hate About You de contouren van Shakespeares komedie The Taming of the Shrew te herkennen, maar het kán. Julia Stiles speelt de norse scholier Kat Stratford, Heath Ledger is bad boy Patrick Verona, die er door Kats jongere zus Bianca (Larisa Oleynik) toe wordt aangezet met Kat te daten. Cameron James (Joseph Gordon-Levitt) is dan weer verliefd op Bianca.

Heath Ledger in '; 10 Things I Hate About You’ van Gil Junger.

Andere tijden special

NPO 2, 20.30 uur

In de herfst van 1944 naderen de geallieerde bevrijders Arnhem. Op bevel van de Duitse bezetters moeten de bewoners de stad en omgeving verlaten. Er komt een stroom van een kwart miljoen vluchtelingen op gang. In een special van Andere tijden vertelt schrijver Ineke Inklaar, die dit onderbelichte hoofdstuk uit de Tweede Wereldoorlog onderzocht, hoe het deze mensen verging. Ooggetuigen delen hun herinneringen aan de ontberingen op de vlucht, het verblijf bij ongastvrije boeren en de terugkeer in een stad die door de Duitsers volledig was leeggeroofd.

Tenet

Veronica, 20.30 uur

(Sciencefiction, Christopher Nolan, 2020) De elfde film van Christopher Nolan stelde teleur aan de internationale bioscoopkassa’s. Vreemd was dat niet: een deel van de wereld kroop in die zomer van 2020 nét uit de eerste golf van de coronapandemie. Nolans nieuwste telg zelf viel weinig te verwijten: Tenet is zijn zoveelste verbluffende staaltje filmvernuft waarin, in navolging van Memento, Inception en Interstellar, de beleving van tijd kundig wordt gedeconstrueerd. Ditmaal belanden we in een wereld waarin personen en voorwerpen tegen de tijd in kunnen bewegen. John David Washington speelt de naamloze geheim agent die het hieruit voortvloeiende einde van de wereld dient te voorkomen.

Kamp Van Koningsbrugge

NPO 1, 20.33 uur

In het derde seizoen van Kamp Van Koningsbrugge leggen presentator Jeroen van Koningsbrugge en instructeurs Dai Carter en Ray Klaassens de lat nog wat hoger. De vijftien kandidaten die zijn uitgekozen voor deelname aan het survivalprogramma arriveren deze week in Zuid-Limburg, waar ze direct flink op de proef worden gesteld. Hun eerste opdracht is een speedmars over een afstand van 9 kilometer, dwars door het heuvelachtige Limburgse landschap. Een andere survivalklassieker – het maken van vuur – blijkt voor de kandidaten lastiger dan gedacht.

Kingpins

Canvas, 22.15 uur

De Brits-Iraanse filmmaker Benjamin Zand zoekt in zijn documentaires extreme en controversiële onderwerpen, situaties en personen op. In de serie Kingpins gaat hij op bezoek bij beruchte criminelen van over de hele wereld, om te zien waar ze wonen, wat ze eten en hoe hun dag eruitziet. In de eerste aflevering is Zand in Culiacán in Mexico, waar drugskoerier Luis zijn zaken doet. Luis heeft nauwe banden met een groot drugskartel en blijkt een reusachtige tijger als huisdier te hebben. Zand vraagt hem naar de consequenties van zijn dodelijke beroep.

Klaas de Jonge: De prijs van vrijheid

NPO 2, 22.15 uur

In de jaren tachtig hielp de onlangs overleden activist Klaas de Jonge het Afrikaans Nationaal Congres in de strijd tegen het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime. Een gerechtvaardigde strijd, waarbij in de praktijk echter veel burgerslachtoffers vielen. De Jong leefde twee jaar in ballingschap in de Nederlandse ambassade in Pretoria. In Klaas de Jonge: De prijs van vrijheid confronteert documentairemaker Marlou van den Berge de 85-jarige activist met de consequenties van zijn acties. De Jonge gaat in gesprek met zijn kinderen en een man die zijn benen verloor bij een ANC-aanslag.

Clueless

Net 5, 22.20 uur

(Komedie, Amy Heckerling, 1995) Prettige tienerkomedie, losjes gebaseerd op Jane Austens Emma (1815), die een hilarisch beeld geeft van het middelbareschoolleven in Beverly Hills in de jaren negentig. Wat Clueless tot zo’n aangename, soms venijnige zedenschets maakt – in sommige kringen zelfs tot een klassieker – zijn de komische dialogen en het aanstekelijke spel van Alicia Silverstone als de populaire, vlotgebekte en oprecht naïeve Cher, met een onuitputtelijke kast vol dure merkkleding en een warm hart voor minder gefortuneerde medemensen. Ook met een rol van de veel te jong gestorven Brittany Murphy.