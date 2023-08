De Volkskrant tv-selectie voor donderdag 24 augustus

Veerle Baetens en Guillaume Canet in ‘Au nom de la terre’ van Edouard Bergeon. Beeld IMDB

Mamma Mia! / Mamma Mia! Here We Go Again

Net 5, 20.30 uur / 22.40 uur

(Musical, Phyllidia Lloyd / Ol Parker, 2008 / 2018) De verfilming van de gelijknamige musical die ook in Nederland uiterst succesvol was, combineert een als klucht verpakt liefdesverhaaltje met de grootste hits van Abba. Mamma Mia! hotseknotst met charmante acteurs (Meryl Streep, Pierce Brosnan) van toneelstukje naar hit naar verkleedpartij naar campy choreografie. Het tien jaar later verschenen vervolg Mamma Mia! Here We Go Again, eveneens vanavond te zien, was uiteraard ook een hit, ook al bevat die vooral veel B-kantjes: alleen al de decors en kleding verdienen een staande ovatie.

Meryl Streep en Pierce Brosnan in ‘Mamma Mia!’ van Phyllida Lloyd.

Nederland op film

NPO 2, 20.46 uur

Kinderen groeien op en trotse ouders leggen dat proces graag in al zijn facetten vast. Dat was vorige eeuw niet anders, blijkt in deze aflevering van Nederland op film. Veel vroege amateurbeelden tonen pasgeborenen, kruipende baby’s, eerste stapjes en andere mijlpalen in de ontwikkeling. Wel blijkt uit de opnamen dat ouders een andere houding hadden ten opzichte van hun kinderen. De gezinnen waren groter en ouders waren al blij als het lukte om alle kinderen te kleden en voeden. Voor individuele wensen van het kind was weinig ruimte.

Waar doen ze het van?

NPO 1, 21.23 uur

De familie Koenjer moet rondkomen van 2.400 euro per maand en dat is eigenlijk te weinig om hun schulden te kunnen betalen. In Waar doen ze het van? zetten Robin en Bette daarom hun huis te koop. In de hoop dat iemand de vraagprijs van drie ton wil betalen, trekken ze zolang in een camper. Ook bij de familie Huisraad wordt er op de centen gelet. Quincy en Thura hebben samen een inkomen van 3.650 euro per maand, maar daarvan moeten ze wel negen kinderen onderhouden. Om de kosten laag te houden plannen ze een voordelig uitstapje naar een geitenboerderij.

2Doc: After Work

NPO 2, 22.08 uur

In Nederland is het onderwijs en het volwassen leven voornamelijk gericht op werk. Dat is echter niet overal ter wereld in dezelfde mate zo, en het is maar de vraag of het in de toekomst zo zal blijven. In de documentaire After Work onderzoekt filmmaker Erik Gandini op vier continenten hoe mensen er aankijken tegen werk, en daarbij stuit hij op grote verschillen. Is onze focus op werk nog wel zo zinvol als veel van de huidige banen in de nabije toekomst kunnen verdwijnen? Wat doen we als werken niet meer nodig is, en hoe komen we dan nog aan geld?

30 en nooit meer werken

NPO 3, 22.20 uur

Een vroeg pensioen is iets waarvan veel mensen dromen. De Fire-beweging (financial independence, retire early) is populair onder millennials die denken dat het een formule is om al vóór hun 40ste te kunnen stoppen met werken. Daarbij hoort een spaarzame en zuinige levensstijl, naast het verdienen van zo veel mogelijk geld op jonge leeftijd en zorgen voor passief inkomen, bijvoorbeeld uit beleggingen. De makers van 30 en nooit meer werken spraken onder meer met jonge handelaars in bitcoins en vastgoed, en een koppel dat een tiny house laat bouwen.

Au nom de la terre

WDR, 23.35 uur

(Drama, Edouard Bergeon, 2019) Met het intieme, stevig geacteerde Au nom de la terre brengt Edouard Bergeon een eerbetoon aan zijn vader Christian, die voor zijn boerenbedrijf vocht tot hij eraan kapotging. Pierre Jarjeau (Guillaume Canet) keert eind jaren zeventig uit de VS terug naar Frankrijk, om de schapenboerderij van vader Jacques (Rufus) over te nemen. Samen met zijn geliefde Claire (Veerle Baetens) wil hij de boerentraditie voortzetten. Zeventien jaar later gaat Pierre over op intensieve veehouderij, een zet die Jacques vol afgrijzen aanschouwt. Pierre ontkomt niet aan de wurggreep van de markt, en zit al net zo klem tussen de leningen en EU-regels. En dan woedt op de boerderij ook nog een generatiestrijd.

The Good Liar

BBC 1, 23.40 uur

(Drama, Bill Condon, 2019) Wie manipuleert wie? Het is nooit een echte vraag in deze oplichtersthriller, al houden de makers zich er een groot deel van de speelduur mee bezig. Roy (Ian McKellen) is een gedistingeerde heer annex meesteroplichter die de lieve Betty (Helen Mirren) oppikt van een datingsite: zij ziet een nieuwe liefde, hij is slechts uit op haar fortuin. McKellens weinig verfijnde kwaadaardig-lepe blik onderstreept de opzet van dat verhaal, en toch zijn er talloze quasi-verrassende kunstgrepen nodig om de ware rolverdeling in dit kat-en-muisspel te verhelderen.