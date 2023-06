De Volkskrant tv-selectie voor donderdag 22 juni

Jean Yanne en Stéphane Audran in ‘Le boucher’ van Claude Chabrol.

Men in Black: International

RTL 7, 20.25 uur

(Fantasy, F. Gary Gray, 2019) Geen Will Smith en Tommy Lee Jones als beteugelaars van buitenaardsen in deze degelijke vierde Men in Black, maar Chris Hemsworth en Tessa Thompson. Ze doen het leuk, met dito rolverdeling: hij het leeghoofdige sekssymbool waarvoor een verlekkerend slowmotioneffect tevoorschijn wordt gehaald, zij óók sexy, maar toch vooral intelligent en zelfverzekerd. Inclusief geslaagde castinghumor: ‘Houd maar op’, zegt Men in Black-baas Emma Thompson als wordt geïnformeerd of dat eigenlijk wel kan, een vrouw bij een organisatie genaamd Men in Black. ‘Ik heb die discussie al gehad.’

Tessa Thompson en Chris Hemsworth in ‘Men in Black: International’ van F. Gary Gray.

Recht van spreken

NPO 2, 20.44 uur

Hoewel hij nooit in het Torentje is beland, speelde VVD-partijleider Hans Wiegel in de jaren zeventig en tachtig een sleutelrol in de landspolitiek. Na een periode als commissaris van de koningin in Friesland keerde hij in 1995 terug naar Den Haag als Eerste Kamerlid. Tijdens zijn politieke loopbaan heeft Wiegel de publiciteit nooit geschuwd, maar na een herseninfarct in 2019 leeft hij in ‘betrekkelijke anonimiteit’. In de eerste van een nieuwe reeks portretten in Recht van spreken blikt hij met Elles de Bruin terug op zijn leven, overwinningen en tegenslagen.

Le boucher

TV 5, 21.02 uur

(Thriller, Claude Chabrol, 1970) Claude Chabrol, een van de grondleggers van de Franse nouvelle vague, neemt uitgebreid de tijd het leven in een dorpje ergens in Midden-Frankrijk te tekenen. Het dorp viert de bruiloft van de onderwijzer; schoonvader houdt een ontroerend knullige toespraak, iedereen danst. Na afloop slentert de hoofdonderwijzer (Stéphane Audran) met de slager (Jean Yanne) in warm nazomerlicht naar huis. De sigaret die Audran opsteekt en telkens provocerend lang tussen haar lippen houdt, is de voorbode van een paar akelige moorden. Die zullen het vredige leven verstoren en de toeschouwer onthutsende inzichten geven in wat er onder de oppervlakte van de lieflijkheid borrelt.

Russia: Indoctrination of a Nation

Canvas, 21.30 uur

Het is moeilijk in te schatten in hoeverre de Russische bevolking de invasie van Oekraïne steunt. Kritische geluiden worden in het land onderdrukt en wat het volk wel krijgt te zien is een door propaganda en indoctrinatie verdraaid beeld van de ‘speciale operatie’ in Oekraïne, waar Russische troepen een ‘denazificatie’ zouden uitvoeren. In Russia: Indoctrination of a Nation laten Ksenia Bolchakova en Veronika Dolman zien hoe het Russische regime kinderen al van jongs af aan hersenspoelt en leert te denken volgens de doctrines van de eenpartijstaat.

2Doc: Verdwaalde veteranen

NPO 2, 22.18 uur

In de bossen bij het Drentse Eelde ligt De Thuisbasis, een opvangplek voor en door Nederlandse veteranen die na hun diensttijd zijn vastgelopen. Vaak zijn ze hun gezin en partner kwijtgeraakt en gaan ze gebukt onder een verslaving of gedachten over zelfdoding. Alleen hun kameraden begrijpen wat ze hebben meegemaakt, en daarmee geven ze elkaar steun. In haar documentaire Verdwaalde veteranen portretteert Marjoleine Boonstra een vijftal voormalige militairen die praten over hun ervaringen, trauma’s en dagelijkse worstelingen.

Five Feet Apart

Net 5, 22.40 uur

(Drama, Justin Baldoni, 2019) In navolging van The Fault in Our Stars werd Five Feet Apart in eerste instantie gezien als wéér een romantisch drama waarin doodzieke tieners voor elkaar vallen. Een jaar na de première bleek de film ook buitengewoon geschikt voor het covidtijdperk: vanwege hun taaislijmziekte zijn Stella (Haley Lu Richardson) en Will (Cole Sprouse) kwetsbaar voor infecties en hanteren ze de anderhalvemeterregel voor die wereldberoemd werd. Regisseur Justin Baldoni schuwt de tranentrekkende scènes niet, maar met beeldkaders waarin intimiteit slechts wordt gesuggereerd gaat hij óók opvallend verfijnd te werk.

Haley Lu Richardson en Cole Sprouse in Five Feet Apart van Justin Baldoni.

Moby Doc

Canvas, 23.25 uur

Nadat Moby op zijn 25ste een wereldwijde dancehit had met zijn nummer Go, verloor hij zich in roem, drank en drugs. In de documentaire Moby Doc vertelt Richard Melville Hall – zoals Moby eigenlijk heet – hoe hij zichzelf opnieuw uitvond. Via archiefbeelden, bekentenissen, nagespeelde scènes en een komische therapiesessie graaft hij in zijn verleden en komen interesses als spiritualiteit, veganisme en dierenrechten aan bod. Dit jaar verscheen Moby’s documentaire Punk Rock Vegan Movie over de relatie tussen punk en dierenrechten.