De Volkskrant tv-selectie voor donderdag 20 juli

Dustin Hoffman en Justin Henry in ‘Kramer vs. Kramer’ van Robert Benton.

De 5 smaken van Joël

NPO 2, 19.52 uur

Culinair journalist Joël Broekaert verkent de vijf basissmaken van ons voedsel (zoet, zout, zuur, bitter en umami (hartig)) in een avontuurlijke reisserie. In De 5 smaken van Joël spreekt hij over de hele wereld met chefs, voedselproducenten en wetenschappers. Broekaerts zoektocht naar zoetigheid brengt hem in Ethiopië, de grootste honingproducent van Afrika. Verse boshoning wordt hier nog op traditionele wijze geoogst. Op een suikerrietplantage in Suriname ziet hij de rol die Nederland heeft gespeeld in de opmars van zoetigheid.

REPORTAGE

Tussen oorlog en leven

Canvas, 20.25 uur

Samen met voormalig K3-zangeres Kristel Verbeke en de uit Nederland afkomstige dj Otto-Jan Ham is Rudi Vranckx deze week in Libanon. Het ‘kruitvat van het Midden-Oosten’ balanceert al tientallen jaren op de rand van een oorlog of burgeroorlog en wordt overstelpt door vluchtelingen. Corruptie is diepgeworteld in Libanon, waar terreurorganisatie Hezbollah een flinke vinger in de pap heeft en de helft van de bevolking in armoede leeft. In Tussen oorlog en leven ziet het drietal wat er gebeurt in een land waar de overheid de bevolking in de steek laat.

The Prestige

Veronica, 20.30 uur

(Drama, Christopher Nolan, 2006) Wie nog geen bioscoopkaartje heeft voor Christopher Nolans nieuwste film Oppenheimer kan vanavond terecht bij Veronica, waar twee oudere films van de Engelse regisseur worden uitgezonden. The Prestige is zijn versie van de ultieme goochelfilm. Hugh Jackman en Christian Bale spelen bevriende goochelaarsassistenten die in hun strijd om hogerop te komen elkaars doodsvijanden worden. Nolan trekt alle registers open en zorgt voor een adembenemende ervaring. In mooie bijrollen stelen Michael Caine en David Bowie (als uitvinder Nikola Tesla) de show.

Scarlett Johansson en Hugh Jackman in ‘The Prestige’ van Christopher Nolan.

DOCUMENTAIRE

30 en nooit meer…

NPO 3, 21.05 uur

Dertigers van nu doen de dingen anders dan eerdere generaties, ziet omroep PowNed. De nieuwe serie 30 en nooit meer… portretteert dertigers die hebben besloten nooit meer voor een baas te werken, nooit meer naar een dokter te gaan of, in deze eerste aflevering, nooit meer ongelukkig te zijn. Terwijl deze generatie op social media ziet hoe gelukkig iedereen is, zijn de depressiecijfers hoger dan ooit. Op zoek naar een oplossing zoekt Mara het geluk bij een Rainbow Gathering in de natuur en bereidt Pauline zich voor op een psychedelische truffelceremonie.

Kramer vs. Kramer

Canvas, 22.05 uur

(Drama, Robert Benton, 1979) In dit echtscheidingsdrama der echtscheidingsdrama’s verlaat een vrouw (Meryl Streep) haar echtgenoot (Dustin Hoffman), die daardoor alleen voor hun zoontje moet zorgen. Een jaar later, als de carrièregerichte man zich tot een liefdevolle vader heeft ontwikkeld, wil ze het jongetje terug. Het met vijf Oscars bekroonde Kramer vs. Kramer bevat alle ingrediënten voor een drakerig melodrama, maar Robert Benton maakte er een ontroerende film van, die veel debat opriep over de zeggenschap over kinderen na een scheiding. Niet in de laatste plaats dankzij de ijzersterke dialogen in het scenario: ‘How much courage does it take to walk out on your kid?’

DOCUMENTAIRE

The Killing of a Journalist

NPO 2, 22.09 uur

In 2018 hoorde Slowakije het schokkende nieuws over de moord op journalist Ján Kuciak en zijn verloofde Martina Kusnírová. Kuciak deed onderzoek naar ondernemer Marián Kocner, die nauwe banden onderhield met de Slowaakse regeringspartij. Als een anonieme bron het politiedossier van de moordzaak lekt naar Kuciaks collega’s en er een beeld ontstaat van de dader, is dat het begin van een ongekende rel. In The Killing of a Journalist ontleedt Matt Sarnecki de zaak die leidde tot de grootste volksprotesten in Slowakije sinds de val van het communisme.

Memento

Veronica, 23.05 uur

(Thriller, Christopher Nolan, 2000) Nolans vroege meesterwerk kan niet vaak genoeg worden uitgezonden. Om de toeschouwer effectief deelgenoot te maken van het leven van de hoofdpersoon (Guy Pearce), een man die een geheugentrauma opliep en ongeveer elke tien minuten al het voorgaande vergeet, werd Memento opgedeeld in scènes van tien minuten, die hij in chronologisch omgekeerde volgorde achter elkaar monteerde. Knap lastig, aangezien de man zonder geheugen een film lang zoekt naar de moordenaar van zijn vrouw. Nolan verstopt de puzzelstukjes in subtiele details.