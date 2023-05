De Volkskrant tv-selectie voor donderdag 18 mei

Erik van Muiswinkel, Janieck van de Polder en Erica Terpstra in ‘Pluk van de Petteflet’ van Ben Sombogaart en Pieter van Rijn. Beeld Kippa

Mariken

RTL 4, 07.20 uur

(Familiefilm, André van Duren, 2000). Vakkundig gemaakte gezinsfilm, naar het gelijknamige jeugdboek van Peter van Gestel. Mariken is een middeleeuws sprookje over een weesmeisje dat door Archibald wordt gevonden in het Waanwoud. Archibald zorgt als een vader voor Mariken en leert haar alles over de wereld uit het boek ‘De mensheid is een klucht’. Wanneer Archibalds geit doodgaat en Mariken naar de stad gaat om een nieuwe te kopen, ontdekt ze dat het er in de wereld anders aan toe gaat dan in het dikke boek. Met vallen en opstaan leert ze hoe volwassenen elkaar voorliegen.

Jan Decleir en Laurien Van den Broeck in ‘Mariken’ van André van Duren.

Pluk van de Petteflet

NPO 3, 13.32 uur

(Jeugdfilm, Ben Sombogaart en Pieter van Rijn, 2004) In hun verfilming van Annie M.G. Schmidts klassieke jeugdboek zochten regisseurs Sombogaart en Van Rijn veel inspiratie bij de illustraties van Fiep Westendorp. Pluk (Janieck van de Polder) tuft in zijn rode wagentje rond op zoek naar een huis. Hier komt ook de sprieterige kakkerlak Zaza tot leven, de langpotige krullevaar en natuurlijk de majoor en diens paard Langhors. Pluk van de Petteflet wordt bevolkt door besnorde meneren, mevrouwen met opgestoken haren, kinderen met piekhaar en vreemde vogels als de heen- en weerwolf en de kluizelaar. Het is een komische, creatieve en speelse jeugdfilm; minstens even leuk voor de voorlezers als voor kinderen.

Watergate to Trump: Amol Rajan Interviews

BBC 2, 20.00 uur

Vijftig jaar geleden schreven Bob Woodward en Carl Bernstein een reeks artikelen voor The Washington Post waarin ze de illegale praktijken van het comité voor de herverkiezing van president Richard Nixon aan de kaak stelden. Hun onthullingen mondden uit in het Watergateschandaal en leidden in 1974 tot het aftreden van Nixon, een primeur in de Amerikaanse geschiedenis. De journalisten zijn te gast in Amol Rajan Interviews, waar ze enkele actuele politieke kwesties aankaarten. Ook bespreken ze de overeenkomsten tussen Watergate en de ontwikkelingen rond Donald Trump.

The Passion Hemelvaart

NPO 1, 20.29 uur

Net als vorig jaar presenteert KRO-NCRV met Hemelvaart een vervolg op The Passion. Dit keer zijn hierin hoofdrollen weggelegd voor Maria Magdalena (Bertrie Wierenga), de volgeling van Jezus die na diens kruisiging als eerste het lege graf ontdekt, en Pontius Pilatus (Dragan Bakema), de Romeinse stadhouder die Jezus ter dood heeft veroordeeld. De bijbelse scènes spelen zich af op locaties in Sneek en Bolsward, en zijn voorzien van bekende muzieknummers. Vorig jaar keken anderhalf miljoen Nederlanders naar de eerste editie van The Passion Hemelvaart.

Nick, Simon & Kees: The Beatles

NPO 1, 21.27 uur

In de jaren zestig scoorden The Beatles hit na hit en het Britse viertal ontwikkelde zich tot een van de invloedrijkste bands aller tijden. Om het verhaal van hun muzikale helden te ontdekken gaan Nick Schilder, Simon Keizer en Kees Tol naar Engeland voor een bezoek aan de plekken en personen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis van The Beatles. In de eerste aflevering van Nick, Simon & Kees: The Beatles zijn ze in Liverpool, de stad waar de band in 1960 werd opgericht. Ze ontmoeten er Julia Baird, de halfzus van John Lennon.

Annette

Arte, 21.50 uur

(Musical, Leos Carax, 2021) De Franse cineast Leos Carax wilde altijd al een musical maken, vanwege het gemak waarmee het genre zich loszingt van realisme en dwingende verhaalstructuren. Zijn carrière werkte langzaam toe naar dat droomproject, van de uitzinnig dansende daklozen uit Les amants du Pont-Neuf (1991) tot Kylie Minogues liefdeslied in het surrealistische meesterwerk Holy Motors (2012). Zijn eerste volbloedmusical werd Annette, een wrang sprookje over een komiek (Adam Driver) en een operazangeres (Marion Cotillard) die na de geboorte van hun dochtertje (vertolkt door een pop) op een rampzalig einde van hun huwelijk afkoersen.

Marion Cotillard in ‘Annette’ van Leos Carax.

2Doc: Wolvenland

NPO 2, 22.09 uur

Weinig dieren werken zo polariserend als de wolf. Ecologen zijn blij met de terugkeer van de wolf in Nederland: het betekent dat het goed gaat met de natuur en geeft wilde zwijnen en herten eindelijk weer een natuurlijke vijand. Boeren zien de wolf echter vooral als financiële strop, want hun schapen zijn voor het roofdier een gemakkelijke prooi. In Niek Koppens documentaire Wolvenland volgt boswachter Frank een vrouwtjeswolf die in Nederland werd geboren. Boerin Agnes doet haar schapen voortaan op stal en herder Marc zag een wolf toeslaan in zijn kudde.