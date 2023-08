De Volkskrant tv-selectie voor donderdag 17 augustus

Antonie Kamerling (links) en Kasper van Kooten in ‘All Stars’ van Jean van de Velde.

Te ver weg

NPO 3, 15.32 uur

De 11-jarige Ben (Yoran Leicher) moet verhuizen: zijn dorp wordt met de grond gelijkgemaakt vanwege bruinkoolwinning. Op zijn nieuwe school blijkt hij niet de enige te zijn wiens geboortegrond in puin ligt: ook de Syrische Tariq (Sobhi Awad) moet opnieuw beginnen. In Te ver weg is wereldproblematiek desondanks ondergeschikt aan de concurrentiestrijd én opbloeiende vriendschap tussen deze twee voetballertjes. Ook visueel neemt deze Duitse jeugdfilm hier en daar net even een andere afslag dan verwacht. De twee jonge acteurs zijn zo geloofwaardig dat het sprookjesachtige einde dat ook bijna wordt.

Yoran Leicher (links) en Sobhi Awad in ‘Te ver weg’ van Sarah Winkenstette.

De Europese Raad: achter de schermen

Canvas, 20.10 uur

In De Europese Raad toont Yann-Antony Noghès wat er achter de schermen gebeurt tijdens de totstandkoming van twee historische Europese akkoorden: het klimaatakkoord en het herstelplan voor Europa. De documentairemaker kreeg hiervoor exclusieve toegang tot de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, en diens team. In deze aflevering vergaderen de 27 lidstaten 92 uur lang om in Brussel een noodfonds te creëren voor Europa, dat door de coronacrisis tot stilstand is gekomen. Er is veel chaos, weinig vertrouwen en premier Rutte zet zijn voet dwars.

All Stars

NPO 3, 20.18 uur

Nederland bleek zo rond de eeuwwisseling opeens goede voetbalfilms te kunnen maken, zoals In Oranje (2004) en de melancholieke buddy-komedie All Stars. Een voortreffelijke cast vertolkt zeven vrienden die al vanaf de lagere school wekelijks op achterafveldjes hun balletje trappen. Het werkelijke leven verdringt uiteindelijk het gedroomde jongensbestaan. All Stars kreeg vervolgen in de vorm van een gelijknamige televisieserie, een bioscoopfilm (All Stars 2: Old Stars uit 2011), recenter nóg een serie waarin de kinderen van de oorspronkelijke personages de voetballers zijn (All Stars en zonen), een musical en remakes uit zowel België (Team Spirit, 2000), Spanje (Días de fútbol, 2003) als Engeland (Things to Do Before You’re 30, 2005).

Waar doen ze het van?

NPO 1, 21.21 uur

De familie Koenjer heeft per maand 2.400 euro te besteden. Bij de familie Adema stroomt er ruim twintig keer zo veel binnen. In het derde seizoen van Waar doen ze het van? kijkt het programma weer mee op de bankrekening van vier Nederlandse gezinnen. De Koenjers moeten rondkomen van Robins baan als huismeester bij een asielzoekerscentrum. De hypotheek is al maanden niet betaald. Ook familie Huisraad, met negen kinderen, heeft een flinke schuld. Volkszanger Wesley Ponsen doet het aardig en vastgoedondernemer Wesley Adema maakt zich nergens zorgen over.

2Doc: A Way to B

NPO 2, 22.08 uur

In een combinatie van documentaire en dansregistratie schetst het echtpaar Jos de Putter en Clara van Gool in A Way to B een portret van danscollectief Liant la Troca uit Barcelona. Veel van de dansers in dit gezelschap hebben een fysieke beperking. Deze film laat zien hoe zij zich met hun specifieke talenten en een enorme veerkracht inzetten tijdens bijzondere uitvoeringen. De kijker maakt kennis met enkele dansers – de een spastisch, de ander zonder benen of blind – en ziet optredens in een theater, op een plein, in het bos en in een huiskamer.

Red Dawn

RTL 7, 22.30 uur

Remake van een film die in 1984 stof deed opwaaien. Die ging over een groep Amerikaanse scholieren die de wapens opnam tegen een invasiemacht van Sovjet-troepen. De kritiek: te gewelddadig, te patriottistisch. En het scenario van John Milius werd als pleidooi voor wapenbezit gezien. Niet verwonderlijk dat Red Dawn uitgroeide tot een cultfilm. In de remake uit 2012, vanavond op tv, vormt het communisme nog altijd de dreiging, al komt de invasiemacht dit keer uit Noord-Korea. In veel opzichten bezienswaardig, even los gezien van de artistieke kwaliteiten van de film.

Vanaf links: Josh Peck, Josh Hutcherson en Chris Hemsworth in ‘Red Dawn’ van Dan Bradley.

Tula leeft!

NPO 2, 23.14 uur

Op 17 augustus 1795 leidde Tula op Curaçao de grootste opstand tegen de slavernij die de Antillen ooit gezien heeft. Op plantage Kenepa keerden de tot slaaf gemaakten zich onder leiding van Tula tegen hun eigenaar, wat uitmondde in een mars van ruim tweeduizend slaven naar Willemstad. Een dag later werd Tula verraden door een medestander en ter dood veroordeeld. Izaline Calister maakte een vertelconcert over dit historische verhaal. In deze registratie van Tula leeft! wordt ze bijgestaan door pianist Thijs Borsten en percussionist Vernon Chatlein.