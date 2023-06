De Volkskrant tv-selectie voor donderdag 15 juni

Tommy Lee Jones en Will Smith in ‘Men in Black’ van Barry Sonnenfeld.

Air Force One

RTL 7, 20.25 uur

(Actie, Wolfgang Petersen, 1997) Vermakelijke actie rond een stel Russische terroristen dat het vliegtuig kaapt van de Amerikaanse president Marshall (Harrison Ford). Terwijl de kapers, onder leiding van een merendeels Russisch sprekende Gary Oldman, het personeel en de presidentsvrouw en -dochter onder schot houden, weten ze niet dat Marshall nog steeds aan boord is. De spanning van Air Force One zit ’m in de scènes waarin Vietnamveteraan Marshall zijn voordeelpositie slim uitbuit. Cameraman Michael Ballhaus maakt optimaal gebruik van de benauwende locatie. Verder allerlei intense toestanden met straaljagers en parachutes.

Gary Oldman en Harrison Ford in ‘Air Force One’ van Wolfgang Petersen.

Men in Black

Veronica, 20.30 uur

(Komedie, Barry Sonnenfeld, 1997) Destijds dé zomerhit van 1997 en in de loop der jaren voorzien van drie vervolgfilms, deze geestige en slimme actiekomedie waarin Will Smith en Tommy Lee Jones het als gespecialiseerde veiligheidsagenten opnemen tegen buitenaardse asielzoekers. De humor van het op een strip van Lowell Cunningham gebaseerde verhaal schuilt vooral in de absurde situaties en de tegenstelling tussen oudgediende Jones en nieuwkomer Smith. De laatste scène is misschien wel de leukste van de film: daarin wordt onthuld dat basketballer Dennis Rodman een buitenaards wezen is (‘geen beste vermomming’, aldus een nieuwe collega van Smith) en blijkt het heelal een knikkerspel van een buitenaards tentakelwezen.

You’ve Got Mail

Net 5, 20.30 uur

(Romkom, Nora Ephron, 1998) Na de succesvolle romantiek van Sleepless in Seattle (1993) ging het trio makers vijf jaar later op herhaling: regisseur-scenarist Nora Ephorn en de acteurs Tom Hanks en Meg Ryan. Twee boekhandelaars (Hanks en Ryan) zijn dol op e-mailen, wat ze met elkaar doen zonder elkaars identiteit te kennen – tijdens verschijning van You’ve Got Mail nog een absolute noviteit. Als ze professionele rivalen worden, ligt het vervolg voor de hand in deze bijzonder aangenaam vormgegeven remake van Ernst Lubitsch’ klassieker The Shop Around the Corner (1940).

Tom Hanks en Meg Ryan in ‘You’ve Got Mail’ van Nora Ephron.

Zembla

NPO 2, 20.32 uur

De chemische industrie heeft de aarde tientallen jaren vervuild met PFAS-verbindingen, zogenoemde ‘forever chemicals’ die in verband zijn gebracht met kanker en hartaandoeningen. In Nederland produceert een fabriek van het Amerikaanse DuPont PFAS-chemicaliën in Dordrecht. Zembla vertelt deze week hoe DuPont al lange tijd op de hoogte is van de schadelijke effecten van PFAS, maar besloot deze kennis onder de pet te houden. Amerikaanse onderzoekers zeggen dat DuPont hierbij dezelfde tactiek gebruikt als de sigarettenfabrikanten in de jaren vijftig.

Scandalous: Phone Hacking on Trial

BBC 2, 22.00 uur

In 2011 bereikte het Britse telefoonhackschandaal zijn hoogtepunt. Medewerkers van de krant News of the World bleken zich onrechtmatig toegang te hebben verschaft tot de voicemails van beroemdheden en leden van het koninklijk huis. Het resulteerde in de ondergang van de krant, maar het verhaal kreeg nog een staartje waardoor prins Harry en andere beroemdheden deze maand moesten getuigen in een proces tegen de tabloids. In de documentaire Scandalous: Phone Hacking on Trial presenteert de BBC de verhalen van slachtoffers in deze spraakmakende zaak.

2Doc: My Maysoon

NPO 2, 22.18 uur

In de zomer van 2014 verdronk de 20-jarige Syrische vluchteling Maysoon Karbijha in de Middellandse Zee. Haar boot met zevenhonderd opvarenden sloeg om tijdens de oversteek van Libië naar Italië. In de documentaire My Maysoon volgt haar oudere zus Batoul Karbijha het spoor van Maysoon van Sicilië terug naar huis. Onderweg ontmoet ze wanhopige vluchtelingen, machteloze hulporganisaties en bureaucratische blokkades. Ook komt het tot een botsing met haar familie, die weigert de dood van Maysoon onder ogen te zien en blijft hopen op haar terugkeer.

Bruce Springsteen: In His Own Words

Canvas, 23.00 uur

De 73-jarige Bruce Springsteen verkocht 160 miljoen albums en staat met zijn band nog steeds voor volle stadions. In de documentaire Bruce Springsteen: In His Own Words leest de rockster voor uit zijn autobiografie Born to Run en spreekt hij openhartig over persoonlijke onderwerpen. Zo komen de moeizame relatie met zijn vader en zijn eigen depressie voorbij, maar ook vrolijker zaken als zijn liefde voor echtgenote Patti Scialfa, de kennismaking met Little Steven en Clarence Clemons en de innige vriendschap tussen de leden van de E-Street Band.