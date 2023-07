De Volkskrant tv-selectie voor donderdag 13 juli

Chishu Ryu en Chieko Higashiyama in Tokyo Story van Yasujirô Ozu. Beeld TMDb

Break Free

NPO 3, 20.20 uur

Dion van Diermen was 32 toen hij van Waddinxveen verhuisde naar Los Angeles voor zijn grote liefde Adrienna én om de Amerikaanse droom na te jagen. Dat leek hem nog te lukken ook, want Dion timmerde aan de weg in Hollywood en scoorde enkele figurantenrollen in films met sterren als Brad Pitt en George Clooney. Aan de droom kwam echter een abrupt einde toen hij bij het oversteken werd geschept door een jonge bestuurder in een SUV. Om een antwoord te vinden op de laatste vragen rond Dions dood reisde zijn broer Rutger voor Break Free naar Amerika.

Schone handen

RTL 7, 20.25 uur

(Thriller, Tjebbo Penning, 2015) Deze verfilming van een boek van de Nederlandse thrillerschrijver René Appel blinkt niet uit in originaliteit, wel in verzorging en stilering. Regisseur Tjebbo Penning laat in Schone handen geen steek vallen en vindt een mooi evenwicht tussen realisme en prettige overdaad. Thekla Reuten als de plat pratende echtgenote en de ik-beloof-dat-ik-eruit-stap-crimineel Jeroen van Koningsbrugge vormen samen een geloofwaardig stel in het verhaal over de vrouw die uiteindelijk het geduld niet kan opbrengen tot haar man daadwerkelijk de drugshandel vaarwel zegt. Prima, degelijke genrefilm.

Jeroen van Koningsbrugge in ‘Schone Handen’ van Tjebbo Penning.

The Shawshank Redemption

Veronica, 20.30 uur

(Drama, Frank Darabont, 1994) Een opvallend conventionele gevangenisfilm, eigenlijk, maar het eraan ten grondslag liggende verhaal van Stephen King is zo sterk dat je wel móét smelten. Tim Robbins speelt de voor moord veroordeelde gevangene die in de jaren veertig Shawshank wordt binnengeleid. Verteller Ellis Boyd ‘Red’ Redding (Morgan Freeman), oudgediende in het complex, ziet hoe snel de outsider zich aanpast, omhoog werkt en de tirannieke leiding inpalmt. Het gegeven leent zich bij uitstek voor existentiële vragen en thema’s als kameraadschap en verraad, met een geniale ontknoping als bonus.

Tim Robbins (links) en Morgan Freeman in The Shawshank Redemption van Frank Darabont.

Tussen oorlog en leven

Canvas, 20.35 uur

Zelf bezocht Rudi Vranckx brandhaarden over de hele wereld, in het programma Tussen oorlog en leven neemt hij gasten mee naar oorlogsgebied. Deze week is hij met Maksim Stojanac en Meryem El Mandoudi in Oekraïne. Maksims familie woont in het land en hij volgt alle gebeurtenissen via het nieuws. Vranckx neemt hem mee naar de luchthaven bij Kyiv waar het Russische offensief begon. De aanval op de hoofdstad werd afgeslagen, maar het spoor van vernieling is er nog steeds. Ze horen verhalen van ooggetuigen en verbazen zich over de vechtlust van de achterblijvers.

Ancient Egypt by Train

Canvas, 21.25 uur

In het oude Egypte reden geen treinen, maar voor professor Alice Roberts is het spoor de ideale manier om de oudheidkundige schatten van het land te ontdekken. Vandaag komt ze aan in Caïro. De huidige hoofdstad ligt niet ver van de historische plaatsen Memphis en Heliopolis, en heeft uitzicht op de piramiden van Gizeh, waar Roberts een kijkje neemt bij de sarcofaag van farao Khufu. Niet ver van de piramiden heeft Egypte een gloednieuw museum gebouwd dat later dit jaar wordt geopend. Dan is hier ook de indrukwekkende Toetanchamon-collectie te zien.

Het uur van de wolf: Depot - Reflecting Boijmans

NPO 2, 22.10 uur

In 2019 sloot het Rotterdamse museum Boijmans Van Beuningen de deuren voor een ingrijpende renovatie. De collectie werd ondergebracht in een gloednieuw depot dat, uniek in de wereld, zijn deuren in 2021 opende voor het publiek. Het depot met ruim honderdvijftigduizend kunstwerpen en voorwerpen werd gemodelleerd naar een Ikea-schaal en is van buiten bekleed met spiegelende platen. In de documentaire Depot - Reflecting Boijmans verkent Sonia Herman Dolz de totstandkoming van dit opvallende gebouw en de relatie tussen het depot en het museumgebouw uit de jaren dertig.

Tokyo Story

Canvas, 22.15 uur

(Drama, Yasujirô Ozu, 1953) Een bejaard echtpaar verlaat het zuiden van Japan voor een bezoek aan kinderen en kleinkinderen in de hoofdstad. Tokyo Story speelt zich af in drie ruimten: het huis van de oudste zoon en zijn gezin, de kapsalon van hun dochter en tenslotte de kamer van hun schoondochter, van wie de man in de oorlog is gestorven. Ozu filmt deze kleine ruimtes in een precieze stijl, altijd vanuit lage standpunten. Details doordringen de bejaarde bezoekers ervan dat hun kinderen geen droombestaan hebben opgebouwd, en dat ze weinig tijd voor hen hebben. Weinig films dringen zo kalm en tegelijkertijd zo schrijnend door tot de tragiek van de ouderdom.