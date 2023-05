De Volkskrant tv-selectie voor donderdag 11 mei

Emma Stone in Easy A van Will Gluck

Die Brücke

Arte, 14.15 uur

(Oorlog, Bernhard Wicki, 1959) Het regiedebuut van de Oostenrijkse acteur Wicki is een stijlvol protest tegen oorlog, waarin een groep Duitse jongens vlak voor het einde van de Tweede Wereldoorlog een brug moet verdedigen, niet wetende dat hun commandant is neergeschoten en dat ze aan hun lot zijn overgelaten. De film werd gebaseerd op de gelijknamige roman uit 1958 van journalist en schrijver Gregor Dorfmeister, die het boek onder pseudoniem publiceerde en ervoor teruggreep op de getuigenissen van een Duitse oorlogsveteraan. De film werd genomineerd voor de Oscar voor Beste niet-Engelstalige film.

‘Die Brücke’ van Bernard Wicki.

NATUUR

The Age of Nature

NPO 2, 17.06 uur

Natuurprogramma’s bevatten vaak de belangrijke boodschap dat het niet goed gaat met de natuur. The Age of Nature geeft hier een positieve draai aan. De serie toont dat de mens veel kan doen om de natuur te beschermen en te helpen, en dat dit op veel plekken in de wereld al volop gebeurt. Als de mensheid ervoor waakt de veerkrachtige natuur niet over haar grenzen te duwen, kunnen ecosystemen zich herstellen. De eerste aflevering neemt een kijkje in de zee rond het atol Bikini; ooit verwoest door kernproeven, maar nu een schitterend, gezond koraalrif.

Spider-Man 2

Fox, 20.00 uur

(Superheldenfilm, Sam Raimi, 2004) De nog leukere opvolger van Spider-Man (2002) spot met de regels van de opvolger van een kassucces: het wederom door Sam Raimi geregisseerde Spider-Man 2 is niet zozeer ‘bigger and louder’, maar nog gedetailleerder, subtieler, flitsender en ontroerender dan het origineel. De film speelt twee jaar na Spider-Man, als Peter Parker (Toby Maguire) een slonzig achterkamertje huurt, verder stuntelt met M.J. (Kirsten Dunst) en het in zijn spinnepak aan de stok krijgt met de geniale geleerde Otto Octavius (Alfred Molina).

Kirsten Dunst en Tobey Maguire in Spider-Man 2.

1985

NPO 3, 20.25 uur

Voor België waren de jaren tachtig een donker decennium. Het land werd opgeschrikt door wapendiefstallen, agenten die in drugs handelden, extreem-rechtse groepen binnen het politieapparaat en de Bende van Nijvel. Nog verontrustender waren de dwarsverbanden tussen al deze zaken. De Belgische dramaserie 1985 keert terug naar deze periode en volgt de jonge agenten Marc en Franky, die ontdekken dat het er bij de Rijkswacht heel anders aan toe gaat dan ze dachten. De scenaristen van de serie combineerden historische gebeurtenissen en personen met fictie.

Zembla

NPO 2, 20.27 uur

Toen de coronaepidemie zich over het land verspreidde stroomden de ziekenhuizen vol, maar waren er nog geen vaccins en moesten zorgmedewerkers aan de slag zonder beschermende kleding. Veel zorgverleners werden zelf ziek en kampen nu nog steeds met de nasleep van corona. Na twee jaar ziekte komen ze in aanmerking voor een WIA-uitkering, wat in de praktijk betekent dat ze geheel buiten hun schuld enorm inleveren op hun inkomen. Zembla vertelt deze week dat er al langer kritiek is op de WIA-uitkering, zelfs vanuit de Verenigde Naties. Waarom gebeurt daar niets mee?

2Doc: Tegen de tijd

NPO 2, 22.17 uur

Dat jongeren onvoldoende slaap krijgen is al tientallen jaren bekend, maar het probleem wordt nog steeds erger. 42 procent van de Nederlandse jongeren tussen de 12 en 24 slaapt te weinig en ziekenhuizen zien een groeiend aantal jonge mensen dat om hulp vraagt. In de documentaire Tegen de tijd volgt Nelleke Koop enkele mensen tijdens een medisch traject. Scholier Muied is door zijn slaapproblemen in niveau gedaald, student Nienke belandde in een burn-out en Leon raakte zijn dag-nachtritme kwijt, waardoor hij het contact met zijn omgeving verloor.

Easy A

Net 5, 22.30 uur

(Komedie, Will Gluck, 2010) Goedgebekte tienerkomedie, die de Nederlandse bioscopen niet wist te halen. Emma Stone speelt met zichtbaar genoegen muurbloem Olive, die op school door een misverstand plotseling de reputatie van slettebak verwerft. Sterker nog, wanneer zielepieten en in de kast bivakkerende homo’s haar smeken om te doen alsof ze met hen naar bed is geweest, gaat ze uit medelijden akkoord - zich als tragische heldin baserend op de door de gemeenschap uitgekotste, overspelige heldin uit Nathaniel Hawthorne’s The Scarlet Letter. En dat dan allemaal verpakt in een vrolijk vormgegeven flashbackverhaal, dat gevat teruggrijpt op de volwassen puberkomedies die John Hughes in de jaren tachtig maakte.