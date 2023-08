De Volkskrant tv-selectie voor donderdag 10 augustus

George Clooney in ‘The Descendants’ van Alexander Payne.

The Quick and the Dead

RTL 7, 20.27 uur

(Western, Sam Raimi, 1995) Traditioneel is een vuurgevecht het slot van een western, een hoogtepunt waarnaar een film lang wordt toegewerkt. Regisseur Sam Raimi doet het anders. The Quick and the Dead bestaat bijna louter uit zulke vuurgevechten, die door Raimi steeds op een andere manier worden gevisualiseerd. Het leidt ertoe dat de duels, die onderdeel zijn van een toernooi dat is georganiseerd door de boosaardige sheriff John Herod (Gene Hackman), de film dragen. Er is ook een verhaaltje waarin een eenzame revolverheld (Sharon Stone) gruwelijke gebeurtenissen uit een ver verleden moet wreken.

Sharon Stone in The Quick and the Dead van Sam Raimi.

The Descendants

Net 5, 20.30 uur

(Drama, Alexander Payne, 2011) Gefrustreerde, afstandelijke losers zijn het, de mannen in de films van Alexander Payne. Zo ook de stinkend rijke Matt King (George Clooney. Een ongelukkige binnenvetter is hij, een waardeloze vader ook, die het opvoeden van zijn dochters jarenlang aan zijn vrouw Elizabeth heeft overgelaten. Nu zij in coma ligt, zit hij plotseling opgescheept met twee onhandelbare meiden (Shailene Woodley en Amara Miller) en moet hij de verkoop van het familielandgoed regelen. Opmerkelijk: een film waarin het permanent stralend weer is (de setting is Hawaï) voelt vanzelf een stuk optimistischer. Clooney schakelt probleemloos tussen diep verdriet, hulpeloosheid en goedlachsheid. Oscars voor het scenario en de montage.

Egypt’s Code Breakers

Canvas, 21.05 uur

Het hiërogliefenschrift van de oude Egyptenaren was geen simpel alfabet, maar een complexe mix van klanktekens, pictogrammen en symbolen. Nadat de kennis over het schrift verloren was gegaan, duurde het zo’n veertien eeuwen voordat de hiërogliefen weer werden ontcijferd. De grote doorbraak werd bereikt in 1822 door Jean-François Champollion. De documentaire Egypt’s Code Breakers onthult het recente inzicht dat de oudere broer van de Franse Egyptoloog, Jacques-Joseph Champollion, hierbij een grotere rol heeft gespeeld dan lange tijd werd vermoed.

Dertigers

NPO 3, 22.06 uur

In de laatste aflevering van dit seizoen komt de vriendengroep uit Dertigers samen om de 40ste verjaardag van Bart te vieren. In het nieuwe café van Bart en Pieter proosten ze op deze mijlpaal. De dertigers uit de serie zijn veertigers aan het worden, en daarmee is het tijd om afscheid te nemen van de personages. Dertigers is gebaseerd op een Vlaams voorbeeld en kende in Nederland een aarzelende start. Dankzij hoge online kijkcijfers hield de serie het toch vier seizoenen uit. De Vlaamse versie kreeg inmiddels een vijfde seizoen met een nieuwe cast.

2Doc: Jezidi-vrouwen – Dochters van de zon

NPO 2, 22.06 uur

De vervolging van jezidi’s door moslims is bijna zo oud als de islam zelf. Tijdens het terreurbewind van Islamitische Staat mondde het uit in een genocide. Duizenden leden van de religieuze minderheid zijn vermoord of gedwongen tot bekering, en jezidivrouwen werden als seksslaaf verhandeld. In de documentaire Jezidi-vrouwen – Dochters van de zon volgt Reber Dosky negen van deze vrouwen in vluchtelingenkamp Mamreshan in Koerdisch Irak. In een tent buiten het kamp delen ze hun schokkende ervaringen en proberen ze samen hun trauma’s te verwerken.

Elizabeth: The Golden Age

BBC 1, 23.40 uur

(Kostuumfilm, Shekhar Kapur, 2007) Aan het einde van Elizabeth (1998) zag Cate Blanchett ook al tamelijk bleek, maar toen droeg koningin Elizabeth I grafiet om syfilis te maskeren. In het vervolg doet ze het om zich van haar onderdanen te onderscheiden. Elizabeth: the Golden Age houdt met zijn bijna psychedelisch barokke aankleding, zwoele romantische muziek en zinnenprikkelende camerawerk te weinig maat om een uitgebalanceerde indruk te maken. En toch heeft het ook wat, zo’n zwierig historisch drama dat soms de allure van een fantasyfilm krijgt, met Elizabeth als de goede fee van marmer.

Cate Blanchett in ‘Elizabeth: The Golden Age’ van Shekhar Kapur.

Doodstil

NPO 3, 23.58 uur

Na vijf seizoenen werd de misdaadserie Penoza afgesloten met een film. Toch zagen de makers nog een kans om de serie een staartje te geven, of eigenlijk een kop: Doodstil is een prequel waarin wordt getoond hoe het personage Luther (Raymond Thiry) zo’n meedogenloze moordenaar is geworden. De steun en toeverlaat van de Van Walravens wordt door zijn nichtje Puk (Sallie Harmsen) gevraagd om de moord op haar ouders te wreken. In flashbacks zien we hoe Luther (nu gespeeld door Martijn Lakemeier) zich omhoog vocht in de drugshandel van de jaren negentig.