De Volkskrant tv-selectie voor donderdag 1 juni

Cuba Gooding jr. (links) en Tom Cruise in Jerry Maguire van Cameron Crowe.

Top Gun

Net 5, 20.30 uur

(Actie, Tony Scott, 1986) Andermaal Tom Cruise, in een van de filmtoppers van de jaren tachtig. Destijds verkocht als actiefilm, nu vooral een sentimental journey: Cruise met een te grote Ray-Ban-bril, Anthony Edwards met een snor, Val Kilmer met omhoog geföhnd haar en muziek van Harold Faltermeyer. Een feest blijft het, dit verhaal over de macho’s van de elite­pilotenopleiding van de Amerikaanse marine. Goodguy Tom Cruise en badguy Val Kilmer strijden om de beste te worden en daartussendoor wandelt Kelly McGillis om het hoofd van Tom Cruise op hol te brengen.

Tom Cruise in Top Gun van Tony Scott.

The A-Team

Veronica, 20.30 uur

(Actie, Joe Carnahan, 2010) Met The A-Team maakte regisseur Carnahan een uitzinnige update van de beroemde tv-serie uit de jaren tachtig. In de film worden de vier helden, tezamen ooit ‘het sterkste wapen’ van het leger, opeens gezocht door de militaire politie. Het valt amper na te vertellen hoe B.A. (Quinton ‘Rampage’ Jackson), Face (Bradley Cooper), Murdock (Sharlto Copley) en Hannibal (Liam Neeson) hun naam proberen te zuiveren. Twee uur over-de-topchaos, maar dat is ook de lol van The A-Team. Geknipt voor mensen die blij worden van vier tegengestelde personages die, gewapend met drie parachutes, een naar beneden stortende tank veilig op de grond moeten zetten.

Bradley Cooper (links) en Liam Neeson in The A-team van Joe Carnahan.

Frontlinie

NPO 2, 20.26 uur

De lhbti-gemeenschap in Ghana krijgt jaarlijks tientallen gewelddadige aanvallen te verduren en dreigt nu ook het slachtoffer te worden van een draconische nieuwe wet die hun vrijheden aan banden legt. Onder het mom van ‘familiewaarden’ zou het mogelijk worden om lhbti’ers op te sluiten of te dwingen tot conversietherapie. In Frontlinie spreekt Bram Vermeulen met parlementariër Samuel Nartey George, die het wetsvoorstel heeft gedaan. Ook onderzoekt hij de rol van evangelisten uit de VS die in Ghana en elders in Afrika lobbyen voor anti-homowetgeving.

Pointer special

NPO 2, 21.02 uur

Wie CO2 wil uitstoten, kan hiervoor compenseren door de aanschaf van CO2-certificaten. Vaak is het eenvoudiger en goedkoper om zulke certificaten te kopen dan om de eigen uitstoot aan te pakken. Pointer onderzoekt in deze special hoe Nederlandse gemeenten hun aardgasverbruik compenseren door te investeren in CO2-certificaten, afkomstig van buitenlandse projecten, zoals windmolenparken en waterkrachtcentrales. Deskundigen hebben twijfels bij deze constructie, ook omdat de certificaten wel erg goedkoop zijn en bovendien lastig te controleren.

Mijn vader, Nour en ik

NPO 2, 22.17 uur

In 1982 vluchtte de familie van Wiam Al-Zabari uit Irak naar Nederland, waar zijn vader toen al was. Veel vragen rond de vlucht bleven onbeantwoord en het abrupte vertrek werd een trauma dat Al-Zabari vreest door te geven aan zijn zoontje. ‘Dat wilde ik Nour niet aandoen, maar hoe stop je deze familietraditie?’ In zijn eerste documentaire, Mijn vader, Nour en ik, gaat de filmmaker het gesprek aan met zijn vader, moeder, broer en zus. Ze delen hun herinneringen aan het leven in Irak en praten voor het eerst over de reden en de impact van hun vlucht.

Jerry Maguire

Net 5, 22.40 uur

(Komedie, Cameron Crowe, 1996) Buitengewoon geslaagde komedie. Tom Cruise speelt in Jerry Maguire een gewiekste, op geld beluste sportagent, die van het ene moment op het andere tot inkeer komt en daarmee zijn luxebestaan op spel zet. Wie goed oplet, merkt dat Maguires snel inkrimpende wereld bijna letterlijk in beeld wordt gebracht: terwijl de film opent met een buitenaardse blik op de aarde, is de wereldbol in Maguires bijna opgedoekte kantoor al een stuk kleiner. Wanneer Maguire later verslagen op de bank zit van assistent Dorothy (Renée Zellweger), liggen nog net wat minuscule aardbolletjes op Dorothy’s koffietafel. Ook met Cuba Gooding jr. als Maguires enig overgebleven klant.

Freakscene: The Story of Dinosaur Jr.

Canvas, 23.00 uur

In 1984 richtten drie musici uit Amherst in Massachusetts een band op die van grote invloed zou zijn op onder meer Nirvana, Pearl Jam en The Smashing Pumpkins. Dinosaur Jr. stond in het voorprogramma van Sonic Youth en kreeg commercieel succes, maar werd geplaagd door strubbelingen tussen de bandleden J Mascis, Lou Barlow en Murph. Sinds 2005 is Dinosaur Jr. weer bij elkaar in de oude bezetting. In Freakscene: The Story of Dinosaur Jr. vertelt het drietal het verhaal van hun band, met bijdragen van Henry Rollins, Bob Mould, Thurston Moore en Kim Gordon.