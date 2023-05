De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 9 mei

Nicolas Cage en Cher in ‘Moonstruck’ van Norman Jewison.

Trance

SBS 9, 20.30 uur

(Misdaad, Danny Boyle, 2013) Nadat er een schilderij van Francisco Goya is gestolen uit het museum waar hij werkt, bezoekt beveiliger Simon (James McAvoy) een hypnotiseur (Rosario Dawson) die in zijn geheugen begint te graven. Speelde Simon onder één hoedje met de overvallers? Dringt de hypnotiseur zich niet te opzichtig op als de verleidelijke helpende hand? Maakt het überhaupt wat uit? Regisseur Boyle creëert vanuit het concept een filmspeeltuin, een plek waar het verhaal in de eerste plaats in dienst staat van zijn eigen audiovisuele fantasie. Resultaat is een holle, maar moderne, hypergestileerde overvalfilm.

Rosario Dawson in ‘Trance’ van Danny Boyle. Beeld Susie Allnutt

Eurovisiesongfestival 2023 halve finale

NPO 1, 21.00 uur

Na een voorbeschouwing met Cornald Maas en Hila Noorzai (NPO 1, 20.33 uur) begint in Liverpool de 67ste editie van het Eurovisiesongfestival. Het Verenigd Koninkrijk heeft de organisatie overgenomen van Oekraïne, de winnaar van vorig jaar. In deze eerste halve finale treden vijftien landen op. De Nederlandse afvaardiging, Mia Nicolai en Dion Cooper met het lied Burning Daylight, is als voorlaatste aan de beurt. Tussen de liedjes door zijn er optredens van Rita Ora, Rebecca Ferguson en de Oekraïense zangeres Alyosha, die in 2010 het festival won.

Iron Man 3

Veronica, 20.30 uur

(Superheldenfilm, Shane Black, 2013) De derde Iron Man-film plaatst de zoektocht naar een nuttige dagbesteding voor de verveelde, schatrijke industrieel en flamboyante superpakbezitter Tony Stark (Robert Downey Jr.) in de schoot van die held zelf. Als het kwaad zich eenmaal aankondigt, in de vorm van de uitbundig uitgedoste terrorist The Mandarin (Ben Kingsley), doet Stark maar meteen een oproep via de media: hier heb je mijn huisadres, kom maar langs. Amusant spel met de verwachtingen, waarbij de Brit Kingsley zijn kwaliteiten als hoogstaand acteur op originele wijze kwijt kan.

Robert Downey Jr. in ‘Iron Man’ 3 van Shane Black.

Nu te zien

NPO 2, 21.15 uur

In de grote installaties van de Duitse kunstenaar Raphaela Vogel komen sculptuur, schilderkunst, video en muziek samen. Het Tilburgse museum De Pont presenteert in de eerste Nederlandse solotentoonstelling van Vogel een overzicht van haar oeuvre, van vroege filmexperimenten tot recente installaties. In Nu te zien wandelt Suzanne Swarts door de tentoonstelling Kraaan, waar bezoekers zich onder meer kunnen vergapen aan een sportwagen met kattenogen, een gehavende zeppelin en een bizarre optocht van tien giraffen die een anatomisch model voorttrekken.

Turkey: Empire of Erdogan

BBC 2, 22.00 uur

Toen Recep Tayyip Erdogan in 1994 deelnam aan de burgemeestersverkiezingen in Istanbul was het de eerste keer dat een politicus van een islamitische partij op deze plek belandde. De seculiere overheid trad echter streng op tegen de vermenging van staat en kerk, waardoor Erdogan in de cel belandde en zijn politieke carrière voorbij leek. De tweedelige documentaire Turkey: Empire of Erdogan toont Erdogans opmerkelijke comeback. Via een verbond met Fethullah Gülen zette hij het leger buitenspel, waarna de weg naar de hoogste positie in het land vrij kwam.

Het uur van de wolf: Ennio Morricone - Maestro van de filmmuziek

NPO 2, 22.37 uur

De in 2020 overleden componist Ennio Morricone werd beroemd door zijn soundtrack van Once Upon a Time in the West, maar schreef daarnaast de muziek voor wel vierhonderd andere films en heeft bovendien zo’n honderd klassieke werken op zijn naam staan. Ook verzorgde hij de muziek voor alle films van regisseur Giuseppe Tornatore (Cinema Paradiso), die een ode brengt aan Morricone in de documentaire Ennio. Collega’s, acteurs en regisseurs onder wie Quentin Tarantino, Clint Eastwood en Bernardo Bertolucci vertellen over hun relatie met de componist.

Moonstruck

BBC 2, 00.15 uur

(Norman Jewison, 1987) Als ze op straat werd herkend, kreeg de Amerikaanse actrice Olympia Dukakis (1931-2021) vaak zinnetjes uit haar films nageroepen. Zoals die ene hartekreet uit Moonstruck, de film die haar een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol opleverde: ‘Your life is going down the toilet!’ Ze zegt het in Moonstruck met een heerlijk dreinende New Yorkse tongval, als de woedende moeder die haar dochter (Cher) tot bezinning wil brengen. Een onvergetelijk moment, en dat lieten de fans graag weten. Ook Cher won een Oscar voor haar rol als weduwe die moet kiezen tussen twee mannen, in dit sfeervolle, aangenaam komische portret van Italiaans Brooklyn.