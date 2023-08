De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 8 augustus

Elke dag tipt de redactie van de Volkskrant de beste programma’s en films op televisie. Dit zijn die van dinsdag.

Christian Bale in ‘The Big Short’ van Adam McKay.

The Big Short / Vice

SBS 9, 20.30 uur

(Drama, Adam McKay, 2015 / 2018) Twee films van Adam McKay met Christian Bale, vanavond op TV. Het informatiedichte kredietcrisisdrama The Big Short biedt intelligente inzichten in een voor velen ondoorgrondelijke wereld. Bale speelt heerlijk theatraal een markante hedgefondsmanager, vergelijkbaar met het alwetende, verwarde genie in een rampenfilm. Het gevoel van een wereld die op overkoken staat, wordt verder versterkt door de onrustige beeldtaal. Gevolgd door de stekelige Dick Cheney-biopic Vice, waarin de Amerikaanse vicepresident (Bale onder een dikke laag grime en protheses) onder George W. Bush de typische McKay-behandeling krijgt. Zo legt een ober in een restaurant uit welke aanpassingen in de Amerikaanse wet er allemaal op het menu staan.

The Best Exotic Marigold Hotel

RTL 8, 20.28 uur

(Romantische komedie, John Madden, 2011) Zeven 60-plussers besluiten de herfst van hun leven door te brengen in een Indiaas paleis, dat bij aankomst iets minder pittoresk blijkt dan hun was voorgespiegeld. The Best Exotic Marigold Hotel biedt een soort witgewassen India: een plek waar straatkinderen al na één scène het zeuren opgeven en een gedwongen huwelijk met een goed gesprek van tafel is. De aageharkte plot kabbelt in de handen van regisseur Madden rustig voort, met genoeg gelegenheid voor acteurs als Judi Dench en Bill Nighy om te stralen.

Judi Dench en Bill Nighy in ‘The Best Exotic Marigold Hotel’ van John Madden.

Unforgiven

RTL 7, 20.25 uur

(Western, Clint Eastwood, 1992) Met Unforgiven maakte Clint Eastwood een einde aan de glans van de western-revolverheld. Eastwood speelt zelf de vermoeide antiheld die nog één keer op zoek gaat naar rechtvaardigheid, en zichzelf onderwijl dapper persifleert. De acteur Eastwood, ooit in het genre begonnen als Rawhide, weet maar al te goed hoe je collega’s tot huiveringwekkende acteerprestaties moet verleiden, blijkt uit de rollen van Gene Hackman (als de sadistische sheriff Bill Daggett) en Morgan Freeman. De film won vier Oscars, waaronder die voor de beste film en de beste regie.

Clint Eastwood regisseerde zichzelf in ‘Unforgiven’.

De slimste mens

Vandaag meldt Elodie Verweij zich als nieuwe uitdager in De slimste mens. De politiek redacteur volgde Eva Jinek toen zij vier jaar geleden van de NPO verhuisde naar RTL. Wat Verweij gaat doen nu Jinek de overstap maakt naar AVROTROS is nog niet bekend. De fans van de kennisquiz kunnen ook dit seizoen weer meespelen met de vraag van de dag via de gratis app van De slimste mens. Een nieuw element in de app is ‘De slimste thuis’. Bij dit spraakgestuurde quizonderdeel hoeft het antwoord niet te worden ingetypt: wie het weet, mag het gewoon roepen.

NPO 1, 20.33 uur

Treasures of the World

Malta is klein (de afstand tussen de verste punten is slechts 27 kilometer), maar heeft een ongekend rijke geschiedenis. In deze aflevering van Treasures of the World verkent Bettany Hughes het strategisch gelegen eiland, waar reizigers uit alle windstreken elkaar hebben ontmoet en beïnvloed. Ze mag een kijkje nemen in het Hal Saflieni Hypogeum, een ondergrondse tempel die ooit werd gebruikt als begraafplaats en ouder is dan de piramiden in Egypte. Ook verkent ze de tunnels die in de Tweede Wereldoorlog een schuilplaats boden aan honderden families.

Canvas, 21.50 uur

Close Up: The Photograph

Via een foto van zijn opa komt de Antilliaans-Nederlandse documentairemaker Sherman de Jesus op het spoor van de man die het kiekje heeft genomen. Het is de beroemde Amerikaanse fotograaf James Van Der Zee, die in de jaren 1920 de bewoners van de New Yorkse wijk Harlem fotografeerde, iets wat destijds vrij bijzonder was. Het Harlem van honderd jaar geleden was een plek waar de zwarte bevolking tot bloei kwam en een eigen cultuur ontwikkelde. In The Photograph gaat De Jesus naar het hedendaagse Harlem om te zien wat er afgelopen eeuw is veranderd.

NPO 2, 22.07 uur

2Doc: A Story of Bones

In de 18de eeuw was Sint-Helena in de handen van de Britten, die het afgelegen eilandje in de zuidelijke Atlantische Oceaan gebruikten als knooppunt in de slavenhandel. Toen die handel werd afgeschaft bleven duizenden Afrikaanse slaven achter op Sint-Helena, aan hun lot overgelaten. In 2008 werden massagraven met hun lichamen aangetroffen tijdens de aanleg van een vliegveld. De documentaire A Story of Bones volgt de Namibische Annina Van Neel, die het haar missie maakte om een waardige laatste rustplaats te vinden voor deze vergeten slachtoffers.

NPO 2, 23.07 uur