De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 7 februari

Elke dag tipt de redactie van de Volkskrant de beste programma’s en films op televisie. Dit zijn die van dinsdag.

Lupita Nyong'o in ‘Us’ van Jordan Peele. Beeld IMDb

Us

Veronica, 20.30 uur

(Horror, Jordan Peele, 2019 / 2017) Verbluffend scherpe, geestige en confronterende horrorfilm van de man die zich ook met Get Out (2017) en Nope (2022) als een van de interessantste hedendaagse filmmakers bewees. In Us wordt een Afro-Amerikaans gezin (onder andere vertolkt door Lupita Nyong’o en Winston Duke) in een vakantiehuis geconfronteerd met doodenge, zwijgende dubbelgangers. Het begin van een apocalyptische nachtmerrie die je op het puntje van je stoel houdt, ook omdat er zo veel te ontdekken valt: het regent (pop)culturele hints in Peele’s scenario (van Michael Jacksons Thriller tot NWA’s Fuck tha Police), dat zinspeelt op een verdrongen Amerika; de donkerte die zich ophoudt in de krochten onder het schoongepoetste oppervlakte.

Test Case

NPO 1, 21.21 uur

In Test Case stellen Amber Kortzorg en het team van Kassa wekelijks uiteenlopende consumentenproducten op de proef. Vanavond moeten de koffers eraan geloven. Polypropyleen is een taaie kunststof die uitermate geschikt is voor voorwerpen die tegen een stootje moeten kunnen, zoals een koffer. Maar zijn deze koffers ook bestand tegen het geweld van de bagageafhandeling op de luchthaven? Vast onderwerp in Test Case is de verspillingsmeter. Dit keer onderzoekt het programma hoeveel geld de gemeente Rotterdam kwijt is aan nutteloze stoeptegels.

The Shamima Begum Story

BBC 2, 22.00 uur

In 2015 reisde de Britse Shamima Begum met twee vriendinnen af naar Syrië om zich aan te sluiten bij Islamitische Staat (IS). Vier jaar later kwam ze tevoorschijn uit de puinhopen van het kalifaat. Zwanger van haar derde kind en zonder berouw over haar tijd bij IS wilde ze terugkeren naar huis. De Britse regering voelde daar weinig voor en nam de jihadist haar Britse identiteit af, een besluit dat niet onomstreden is. In The Shamima Begum Story reconstrueert onderzoeksjournalist Josh Baker de reis die Begum maakte, op zoek naar haar echte verhaal.

Nood

NPO 3, 22.15 uur

Lieke beantwoordt deze week een oproep van Reduan, wiens eerste dag als bouwmarktmanager een ware nachtmerrie is. Hij werd verrast door een gewapende overvaller die wil dat hij de kluis opent. Terwijl Reduan wacht tot het tijdslot de kluis vrijgeeft, weet hij 112 te bellen. Lieke luistert mee en doet een ontdekking over de overvaller. De rol van centralist Lieke wordt gespeeld door Melody Klaver. De actrice is deze maand te zien in nog een spannende serie, want vanaf 17 februari speelt ze de hoofdrol in het nieuwe misdaaddrama Incognito op Videoland.

McCurry: The Pursuit of Colour

NPO 2, 22.39 uur

De Amerikaanse fotograaf Steve McCurry maakte misschien wel de meest iconische foto die ooit op de cover van National Geographic heeft gestaan: een Afghaans meisje dat met haar opvallende groene ogen in de camera kijkt. Tijdens zijn veertigjarige carrière reisde McCurry de hele wereld rond en fotografeerde hij mensen die zich vaak onder moeilijke omstandigheden weten te handhaven. In de documentaire McCurry: The Pursuit of Colour volgt regisseur Denis Delestrac de gedreven fotograaf naar India, Afghanistan, Mongolië en de Dominicaanse Republiek.

Oculus

SBS 9, 22.45 uur

(Horror, Mike Flanagan, 2013) Ingenieus vertelde, doodenge griezelfilm. Twintiger Kaylie (Karen Gillan) komt vrij uit een psychiatrische inrichting en wordt herenigd met broer Tim (Brenton Thwaites). Hij zou deels verantwoordelijk zijn voor het gezinsdrama waarbij hun ouders omkwamen, elf jaar geleden. Kaylie weet beter: het was de antieke spiegel die hun vader knettergek maakte. Nu moeten zij en Tim samen de spiegel vernietigen. Ze zetten het gevaarte neer in het ouderlijk huis, waarna de film slim gaat wisselen tussen twee tijdlijnen: de gebeurtenissen van nu en die van elf jaar terug.

Karen Gillan en Brenton Thwaites in ‘Oculus’ van Mike Flanagan.

Film Stars Don’t Die in Liverpool

BBC 2, 00.15 uur

(Drama, Paul McGuigan, 2017) Ze werd vergeleken met Marilyn Monroe, maar de roem van Hollywoodactrice Gloria Grahame bleek vergankelijker. Haar glorietijd lag in de jaren vijftig, al bleef ze werken tot aan haar vroege dood in 1981 (ze werd 57 jaar). Het boek dat haar bijna dertig jaar jongere minnaar Peter Turner over haar schreef, Film Stars Don’t Die in Liverpool, werd onder dezelfde titel verfilmd met Annette Bening en Jamie Bell in de hoofdrollen. Vooral Bening ontroert in dit ouderwetse melodrama door haar sterke spel.