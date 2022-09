De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 6 september

Elke dag tipt de redactie van de Volkskrant de beste programma’s en films op televisie. Dit zijn die van dinsdag.

Viggo Mortensen in Eastern Promises van David Cronenberg

Krabbé zoekt Kahlo

NPO 2, 20.28 uur

Het leven van de jonge Frida Kahlo raakte volledig ontspoord toen ze in 1925 slachtoffer werd van een vreselijk ongeluk. Samen met haar vriendje Alejandro Arias was ze van school op weg naar huis, toen hun bus werd geraakt door een tram. Meerdere passagiers kwamen om het leven en Kahlo werd gespietst door een handrailing. Haar verwondingen kluisterden haar maanden aan het ziekbed en zouden Kahlo chronische pijn bezorgen. In de tweede aflevering van Krabbé zoekt Kahlo vertelt Jeroen Krabbé hoe dit het leven en werk van de kunstenares heeft beïnvloed.

Eastern Promises

SBS 9, 20.30 uur / BBC 2, 00;15 uur

(Misdaad, David Cronenberg, 2007) In deze naargeestige film noir speelt Viggo Mortensen de chauffeur van een Russische maffiafamilie in Londen, die bekneld raakt tussen zijn criminele ambities en zijn sympathie voor een vroedvrouw (Naomi Watts). Zij legt langzaam maar zeker de ware aard bloot van de godfather (Armin Mueller-Stahl) en diens psychopathische zoon (Vincent Cassel), voor wie Mortensen zijn rondjes rijdt. Eastern Promises is de sfeervolle opvolger van A History of Violence (2005), waarin Mortensen al evenzeer worstelde met de duistere kant van zijn personage. De films markeren een overgangsfase in het werk van Cronenberg, dat sindsdien - tot aan zijn meest recente productie Crimes of the Future - nog ingetogener werd.

We zijn er bijna

NPO 1, 21.21 uur

Na een lange, warme en stoffige reis door het binnenland van Spanje komt het gezelschap van We zijn er bijna aan in Marbella. Daar genieten de gepensioneerde echtparen van vijf dagen rust op de camping. Die tijd wordt goed besteed, onder meer met een excursie naar de Caminito del Rey, dat wel bekend staat als het spectaculairste wandelpad van Spanje. De paden zijn tegen een steile rotswand gebouwd en wie zich daar op waagt moet liever geen last hebben van hoogtevrees. Bij een stadswandeling door Malaga wordt het huis van Pablo Picasso bezocht.

Ghislaine Maxwell: Sex, lies and secrets

NPO 2, 22.18 uur

Onlangs werd Ghislaine Maxwell schuldig bevonden aan het faciliteren van misbruik, waarvoor haar partner Jeffrey Epstein eerder al was veroordeeld. De driedelige Britse documentaire Ghislaine Maxwell: Sex, Lies and Secrets vertelt hoe Maxwell in deze situatie is beland. De jongste dochter van mediamagnaat Robert Maxwell kwam tot bloei als jet-setter in het Londen van de jaren tachtig en verhuisde kort na de dood van haar vader in 1991 naar New York. De eerste aflevering vertelt hoe ze daar niet veel later in contact kwam met bankier Jeffrey Epstein.

Interview with the Vampire

SBS 9, 22.35 uur

(Neil Jordan, 1994) Fraai vormgegeven, sensuele en epische verfilming van Anne Rice’s bestseller over moderne vampiers. Interview with the Vampire vervlecht het heden met een tweehonderd jaar oude vampiergeschiedenis door te beginnen met een vraaggesprek tussen vampier Louis (Brad Pitt) en een journalist (Christian Slater). Louis, een mens zonder levenslust, drinkt van het bloed van vampier Lestat (Tom Cruise) om zo ook de sensatie van het eeuwige leven te ervaren. Maar een echte vampier wordt Louis nooit, blijkt uit het vervolg van dit genre-overstijgende, mystieke horrordrama.

Tom Cruise (links) en Brad Pitt in Interview with the Vampire van Neil Jordan

The Fault in Our Stars

Fox, 23.55 uur

(Josh Boone, 2014) Tranentrekker naar de bestseller van John Green over twee doodzieke Amerikaanse tieners, Hazel en Augustus, die tijdens een kankerpraatgroep voor elkaar vallen en met de dood voor ogen de liefde leren omarmen. Tegenover Augustus’ (Ansel Elgort) aanstekelijke geliktheid valt op hoe naturel Shailene Woodley haar Hazel houdt. Omdat Hazel een obsessie koestert voor een mysterieuze Hollandse schrijver speelt een deel van de film in Amsterdam. De sliert locaties – tunneltje Rijksmuseum, grachtje, tramrit, het beroemde bankje aan de Leidsegracht – presenteert de hoofdstad als ideale romantische herfstbestemming.

Ansel Elgort en Shailene Woodley in The Fault in Our Stars van Josh Boone

Pleistocene Park

NPO 2, 23.14 uur

In het noordoosten van Siberië is een bijzonder experiment gaande. De Russische geofysicus Sergej Zimov en zijn zoon Nikita proberen er de omstandigheden te creëren die de toendra kunnen veranderen in grasland. Zo hopen ze een park te maken dat eruit ziet als Siberië tijdens de laatste ijstijd, het pleistoceen, toen wolharige mammoets hier floreerden. De documentaire Pleistocene Park volgt de Zimovs terwijl ze grote grazers uitzetten in het park. De hoop is dat het project ook het dooien van de permafrost tegengaat en zo emissie van broeikasgassen remt.