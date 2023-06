De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 6 juni

Elke dag tipt de redactie van de Volkskrant de beste programma’s en films op televisie. Dit zijn die van dinsdag.

Nicole Kidman in ‘Australia’ van Baz Luhrmann.

De streken van Van Boven

NPO 2, 20.28 uur

De eerste Chinese restaurants in ons land stammen uit de jaren twintig, maar pas na de Indonesische onafhankelijkheid werd het Chinees-Indische restaurant populair bij de Nederlandse bevolking. Yvette van Boven gaat op zoek naar de oorsprong van de Chinees-Indische keuken in Nederland. In De streken van Van Boven ziet ze hoe Chinese en Indische culinaire tradities zijn samengekomen en aangepast aan de lokaal verkrijgbare ingrediënten en de weinig avontuurlijke smaak van de Nederlander. Ook wil ze weten of ‘de Chinees’ nog toekomst heeft in Nederland.

Australia

SBS 9, 20.30 uur

(Avontuur, Baz Luhrmann, 2008) Het ruwe Australische landschap versmelt wonderlijk met Baz Luhrmanns hyperrealistische ansichtkaartenstijl, in een epos dat begint als een western met komische trekjes en eindigt als familievariant op Pearl Harbour. Spil van Australia is Nicole Kidman, die als de Engelse tuttebel naar het Australische Darwin komt om haar veefokkende echtgenoot op ontrouw te betrappen. Ook is er een subplot over het Australische beleid om aboriginalkinderen uit hun gezinnen te verwijderen. Net als voorganger Moulin Rouge! is Australia ronduit onverzadigbaar: om de twee minuten een adembenemend vergezicht, een voorbij denderende kudde of oorverdovende explosie, en op kleinere schaal zorgen heftige zoenpartijen en opbloeiende moedergevoelens voor minstens zoveel hoogtepunten.

Keuringsdienst van waarde

NPO 1, 20.34 uur

‘Als de bijen verdwijnen van de aarde, heeft de mensheid nog maar vier jaar te leven’, zou Albert Einstein ooit hebben gezegd. Dat is pertinente onzin – Einstein had wel andere dingen aan het hoofd – maar daarmee hoeft de uitspraak niet onwaar te zijn. Het gaat al jaren niet goed met de bijen en hommels. Deze insecten zijn bestuivers, en dus belangrijk voor het voortbestaan van de gewassen die op ons bord belanden. Keuringsdienst van waarde vraagt zich deze week af hoe het dan kan dat de supermarkten toch gewoon vol blijven met groente en fruit.

The Steeltown Murders: Hunting a Serial Killer

BBC 1, 22.00 uur

In 1973 werd het mijnwerkersplaatsje Port Talbot in Wales opgeschrikt door de dood van de 16-jarige Sandra Newton, die verkracht en gewurgd werd aangetroffen in een bos. Twee maanden later werden twee leeftijdgenoten op dezelfde wijze teruggevonden. Ondanks een grootschalige klopjacht op de dader zou het tientallen jaren duren voordat de moorden werden opgelost. In The Steeltown Murders: Hunting a Serial Killer vertellen rechercheurs die betrokken waren bij het politieonderzoek hoe de seriemoordenaar dankzij dna-onderzoek kon worden gepakt.

The Bone Collector

RTL 7, 22.30 uur

(Thriller, Phillip Noyce, 1999) Oerdegelijke, spannende thriller, met Denzel Washington als de aan bed gekluisterde politiespeurneus Lincoln Rhyme. Ooit liep hij tijdens zijn werk een dwarslaesie op. Nu is hij bang dat een van de toevallen die hij geregeld krijgt, zal uitlopen op een blijvende coma. Hij vraagt zijn arts dan ook de beëindiging van zijn leven in gang te zetten. Totdat hij wordt ingeschakeld in het onderzoek naar een mysterieuze moord en geïntrigeerd raakt door de opmerkzaamheid van de op de zaak gezette agent (Angelina Jolie).

Denzel Washington en Angelina Jolie in ‘The Bone Collector’ van Philip Noyce.

Close Up: Michael Douglas - De verloren zoon

NPO 2, 22.39 uur

Kinderen van Hollywoodsterren scoren sneller een rol dan acteurs met een onbekende achternaam, maar het is voor hen niet makkelijk om uit de schaduw van hun illustere ouder(s) te stappen. Als zoon van de filmlegende Kirk Douglas had Michael Douglas heel wat waar te maken. Hij begon zijn acteercarrière bescheiden met een rol in de tv-serie The Streets of San Francisco, maar zou uiteindelijk net zo’n ster van het witte doek worden als zijn vader. In Michael Douglas - De verloren zoon ontleedt Amine Mestari de complexe band tussen Michael en Kirk Douglas.

Blockers

Veronica, 23.15 uur

(Komedie, Kay Cannon, 2018) Drie schoolvriendinnen sluiten een pact voor het eindbal. Dan willen ze, om uiteenlopende redenen, hun maagdelijkheid verliezen. Maar dit is buiten hun ouders gerekend, die erin slagen onderschepte berichtjes met aubergine-emoji’s te ontcijferen en besluiten hun dochters tegen te houden. Blockers laat tienermeisjes zien die hun grenzen zelf bepalen en tienerjongens die daarnaar luisteren. Debuterend regisseur Kay Cannon heeft een goed gevoel voor komische timing en verzamelde een heerlijke cast, met onder meer ex-WWE-worstelaar John Cena en de jonge ontdekking Geraldine Viswanathan.