De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 6 december

Michael Douglas en Sharon Stone in Basic Instinct van Paul Verhoeven.

Basic Instinct

SBS 9, 20.30 uur

(Thriller, Paul Verhoeven, 1992) Paul Verhoeven maakte op de top van zijn Hollywoodroem – hij had zijn naam gevestigd met de kassuccessen RoboCop (1987) en Total Recall (1990) – deze meesterlijke thriller. Daarin onderzoekt een labiele politieman (Michael Douglas) de lustmoord op een rockster en belandt in de tentakels van een vrouw aan wie hij in alle opzichten niet kan tippen (Sharon Stone). Het heerlijk vette Basic Instinct werd de perfecte, hedendaagse combinatie van Hitchcock en film noir. Verhoeven vulde het toch al rijkelijk met seks toebedeelde script nog wat verder aan met pikante scènes: beroemd werden het verhoor waarin Stone geen ondergoed draagt en de stomende vrijpartij tussen beide hoofdpersonages.

Arctic

RTL 7, 20.30 uur

(Avontuur, Joe Penna, 2018) In de openingsscène van Arctic schrijft het personage van Mads Mikkelsen in koeieletters ‘SOS’ in de sneeuw. Zijn vliegtuigje is dan al neergestort. Hij eet zijn zelfgevangen vis rauw, spit wat in de sneeuw en tuurt naar een ijsbeer in de verte. Debutant Penna ontdoet zijn overlevingsdrama van alle mogelijke franje. Arctic dient overleven in een geïsoleerde omgeving kernachtig op: gierende honger, afstervende tenen, dagelijkse sleur, tegen de klippen op hopen gevonden te worden. Zie het als de Noordpoolversie van Robert Redfords solozeiler op drift in All Is Lost (2013).

Mads Mikkelsen in Arctic van Joe Penna.

Na Down the Road

NPO 3, 20.56 uur

In Down the Road ging presentator Dieter Coppens zes seizoenen op reis met jongvolwassenen met het syndroom van Down. Voor de deelnemers was dat een prachtige kans om te experimenteren met zelfstandigheid, wat niet altijd even makkelijk was. In Na Down the Road praat Coppens met enkele van zijn voormalige reisgenoten over hun ervaringen tijdens de opnamen. Hij wil weten of het programma heeft geholpen om stappen te zetten naar hun grote droom: zelfstandig wonen. In deze eerste aflevering vertellen Maarten, Yens en Stijn hoe het met hen gaat.

Nazis at Nuremberg: The Lost Testimony

National Geographic, 21.00 uur

Meer dan twintig van Hitlers handlangers, zowel leger- als regeringsleiders, stonden na de Tweede Wereldoorlog terecht op een militair tribunaal in het Duitse Neurenberg. Nazis at Nuremberg: The Lost Testimony presenteert de getuigenissen van onder anderen Hermann Goering, Wilhelm Keitel, Albert Speer en Rudolf Hess, die een schokkend beeld schetsen van de oorlogsmachine van de nazi’s. Daarnaast zijn er verklaringen van dappere getuigen en slachtoffers, die vertellen hoe onschuldige burgers werden geraakt door de verschrikkingen van het naziregime.

Kanaal sociaal

NPO 2, 22.18 uur

Piet is niet alleen de echtgenoot van Cora, maar ook haar mantelzorger. Cora lijdt aan dementie en gaat snel achteruit. Voor Piet is dat moeilijk om aan te zien, en ook zijn ervaringen met instanties gaan hem niet in de koude kleren zitten. Deze week is Piet in Kanaal Sociaal met zijn vrouw op de camping waar ze al hun hele leven heengaan. Voor Piet is het echter geen vakantie en zijn grens lijkt bereikt. Verder zien we hoe René naar het verpleeghuis gaat. Hij maakt zich zorgen over zijn vrouw Elly, die alleen achterblijft met haar hartproblemen.

The Fifth Element

Veronica, 22.50 uur

(Sciencefiction, Luc Besson, 1997) Met The Fifth Element ondernam Fransman Besson (Léon) een wervelende en opmerkelijk geslaagde poging om Hollywood met zijn eigen wapens te bestrijden. In de uitbundig vormgegeven toekomstwereld (denk aan een kleurrijke variant van Blade Runner) domineren achtervolgingen, vuurgevechten en andere spectaculaire acties. Daarnaast toont de regisseur zijn eigen fantasierijke en aangenaam theatrale stijl, van de decors tot de kostuums, bijvoorbeeld in de prachtige scène waarin een buitenaardse, blauwgekleurde operazangeres een aria van Donizetti laat horen. Met onder anderen Bruce Willis, Milla Jovovich en Gary Oldman.

Milla Jovovich in ‘The Fifth Element’ van Luc Besson.

2Doc: Luc

NPO 2, 23.12 uur

In een korte, intieme documentaire volgt Tim Bary (Wognum, Dunya) de 15-jarige Lucas, die zijn plekje in de maatschappij maar moeilijk kan vinden. Lucas is weggelopen uit een gesloten jeugdzorginstelling in Amsterdam. Op de vlucht bezoekt hij samen met regisseur Bary, die ook het camerawerk doet, enkele speciale mensen en plaatsen. Daar vertelt Lucas over zijn achtergrond, zijn huidige situatie en zijn dromen. Ook uit hij zijn frustraties over instanties als jeugdzorg en rechters, in de wetenschap dat hij terug zal moeten naar de instelling.