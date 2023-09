De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 5 september

Jimmie Fails in ‘The Last Black Man’ in San Francisco van Joe Talbot.

Fast & Furious 7

Veronica, 20.29 uur

(Actie, James Wan, 2015) ‘Auto’s kunnen niet vliegen’, zegt racer, autodief en huisvader Brian O’Conner (Walker) aan het begin van Fast & Furious 7 tegen zijn piepjonge zoontje, wanneer die een speelgoedautootje op de grond smijt. Wat volgt, is een film die deze levensles met verbluffend actiegeweld ontkracht. De afwezigheid van Walker tijdens het laatste deel van de opnamen – hij kwam in november 2013 om bij een niet aan de film gerelateerd auto-ongeluk – werd ingenieus ondervangen met dubbelgangers, knip- en plakwerk en een bitterzoet coda.

Paul Walker in ‘Fast & Furious 7’ van James Wan.

Call Me By Your Name

SBS 9, 20.30 uur

(Drama, Luca Guadagnino, 2017) Het grootste deel van deze bitterzoete film draaien de 17-jarige Elio (Timothée Chalamet) en de 24-jarige Oliver (Armie Hammer) schitterend om elkaar heen tijdens een broeierige zomer in Noord-Italië. Ergens tijdens de fietstochtjes en zwempartijtjes groeit hun vriendschap uit tot een zielsverwantschap, zonder dat precies valt te reconstrueren wanneer dat gebeurt. Het subtiele script van James Ivory (Maurice) kon niet in betere handen zijn dan die van regisseur Luca Guadagnino: verleiding is zijn expertise en dat werkt fantastisch in een film waarin de hoofdrolspelers nooit zeggen wat ze bedoelen.

Armie Hammer (links) en Timothée Chalamet in ‘Call Me by Your Name’ van Luca Guadagnino.

De afhaalchinees

NPO 3, 21.10 uur

Kelly van Binsbergen werd geadopteerd uit China en groeide op in het westen van Zeeuws-Vlaanderen, boven een seksshop en met een alcoholistische moeder. Na een lange worsteling met haar identiteit en afkomst duikt ze in de documentaireserie De afhaalchinees in de wereld van interlandelijke adoptie. In deze aflevering wil ze weten hoe haar adoptieouders door de screening konden komen en wat de rol was van de Kinderbescherming in dit proces. De onderzoeker die verantwoordelijk was voor de controle vertelt Van Binsbergen waarom hij destijds het groene licht gaf.

Godvergeten

Canvas, 21.20 uur

Toen de omvang van seksueel misbruik binnen de Vlaamse katholieke kerk in 2010 aan het licht kwam, was er even grote ophef. Daarop volgde een lange stilte. In een nieuwe documentaireserie doorbreekt een twintigtal slachtoffers die stilte – dikwijls voor de eerste keer – met hun persoonlijke verhaal. In de eerste aflevering van Godvergeten vertellen ze hoe ze op jonge leeftijd, vaak na een tragische gebeurtenis, in de greep raakten van hun daders. Geestelijken buitten de kwetsbare positie van de kinderen uit om hen te domineren en misbruiken.

Once Upon a Time in Northern Ireland

Canvas, 22.10 uur

Met het Goedevrijdagakkoord kwam 25 jaar geleden in Noord-Ierland een einde aan The Troubles, een periode van ernstige ongeregeldheden en geweld tussen protestanten en katholieken. De vijfdelige serie Once Upon a Time in Northern Ireland geeft het woord aan ooggetuigen die deze tumultueuze periode hebben meegemaakt. Het verhaal wordt chronologisch verteld en begint met de katholieke Billy, die de straat opgaat om gelijke rechten te eisen. Marsen groeien uit tot rellen, die een grimmig karakter krijgen. In 1969 stuurt de Britse regering het leger.

Close Up: Helen Mirren - A Royal Actress

NPO 2, 22.40 uur

Al sinds haar debuut in de jaren zestig maakt actrice Helen Mirren zich sterk voor een grotere rol voor de vrouw, zowel in de film als in de maatschappij. De documentaire Helen Mirren - A Royal Actress belicht de hoogtepunten uit haar lange acteercarrière, die begon op de planken. Door haar vroege filmrollen werd Mirren een sekssymbool, maar ze liet zich niet in een hokje plaatsen. Een rode draad in de documentaire zijn Mirrens vele koninginnenrollen, van Cleopatra tot Catharina de Grote en Elizabeth II, en haar status als feministisch boegbeeld.

The Last Black Man in San Francisco

SBS 9, 23.15 uur

(Drama, Joe Talbot, 2019) In dit tot de verbeelding sprekende droomdebuut is hoofdpersonage Jimmie (Jimmie Fails) in de ban van een fraai Victoriaans huis in het rijkere deel van de stad, waarvan hij beweert dat zijn opa het heeft gebouwd. Afgezien van dan deze rode draad is de film een wonderlijke lappendeken van scènes en thema’s. Het gaat onder meer over de verdeling tussen arm en rijk en wit en zwart in een grote stad. Over theater en over bendegeweld. Over mannen die zich gedwongen voelen rollen te spelen . Maar boven alles valt op hoe cineast Joe Talbot steeds weer zoekt naar poëzie in beeld, situaties en spel – en die poëzie ook víndt.