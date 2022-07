De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 5 juli

Bruce Lee in ‘Enter the Dragon’ van Robert Clouse.

Zwarte zwanen

NPO 2, 20.25 uur

Nederland staat aan de vooravond van de invoering van een nieuw pensioenstelsel. Met de nieuwe pensioenwet willen de regering en pensioensector het vertrouwen in het Nederlandse pensioensysteem herstellen, maar in een nieuwe aflevering van Zwarte zwanen betwijfelt journalist Cees Grimbergen of dat gaat lukken. De stelselwijziging zou de boel alleen maar complexer maken en weinig veranderen aan de troebele handel en wandel van pensioenuitvoerders en vermogensbeleggers. Aan het woord komen onder anderen oud-minister Koolmees en integriteitsspecialist Tobias Bastian.

Phone Booth

Veronica, 20.30 uur

Colin Farrell lijkt in Phone Booth als onsympathieke, zelfingenomen yup in hartje New York zo uit een verhaal van Bret Easton Ellis gewandeld. Wanneer hij anoniem vanuit een telefooncel op Times Square zijn minnares wil bellen, hoort hij de monotone stem van Kiefer Sutherland die hem tot de orde roept. Vanaf daar begint een fascinerend kat- en muisspel: Sutherland, onzichtbaar voor de kijker, houdt vanuit een flatgebouw een geweer op de telefooncel gericht. In realtime brengt regisseur Schumacher de spanning tot een kookpunt.

QAnon: The Cult of Conspiracy

Canvas, 20.35 uur

Is QAnon een complottheorie, een politieke beweging of een godsdienst in wording? Benjamin Zands documentaire QAnon: The Cult of Conspiracy is een stoomcursus die de kijker langs alle gezichten van dit ongrijpbare fenomeen voert. De aanhangers van QAnon bevinden zich vaak in extreem-rechtse kringen en behoren tot de fanatiekste aanhangers van voormalig president Donald Trump. De documentaire onderzoekt waar de stroming voor staat en wie erachter zit, en stelt de vraag in hoeverre QAnon een bedreiging is voor de democratie en de toekomst van de politiek.

The Interpreter

Veronica, 22.05 uur

De zwanenzang van Sydney Pollack (overleden in 2008) bevat wat clichés, maar valt toch het meest op vanwege het getoonde vakmanschap. In ieder geval drie ijzersterke thrillerscènes vormen de bakens van een verhaal over een VN-tolk (Nicole Kidman) die per ongeluk de voorbereiding van een aanslag op een bezoekend staatshoofd heeft afgeluisterd. In een van die scènes bevindt zich een bont gezelschap van bedreigden, aanslagplegers en politiemannen in een bus. De politiebaas, machteloos op afstand, heeft eerder dan zij in de gaten wat er gaat gebeuren. Hitchcockiaanse toestanden.

Stalin’s Executioners: The Katyn Massacre

Canvas, 22.15 uur

Zestien dagen nadat Duitse troepen vanuit het westen Polen hadden aangevallen, trokken Sovjet-troepen het oosten van het land binnen. Honderdduizenden Polen, veelal militairen en hoogopgeleiden, werden krijgsgevangen gemaakt. De documentaire Stalin’s Executioners vertelt hoe tienduizenden Poolse officieren, agenten en andere gevangenen werden geëxecuteerd door de NKVD, de veiligheidsdienst van de Sovjet-Unie. Toen in 1943 de massagraven van het bloedbad van Katyn werden ontdekt, probeerde de Sovjet-Unie om de nazi’s de schuld in de schoenen te schuiven.

De kleuren van Caspers

NPO 2, 22.17 uur

Of je het nu een kleur noemt of niet, feit is dat zwart een belangrijke rol speelt in de kunst. De grottekeningen van de vroegste mensen werden gemaakt met zwarte houtskool, en in de kunst van de Grieken en Romeinen was zwart de kleur van de onderwereld. In de Middeleeuwen kreeg zwart de betekenis van gezag en plechtigheid, en kwam de kleur vaak terug in portretten. In De kleuren van Caspers vertelt Charlotte Caspers ook over het zwartste zwart dat ooit werd gemaakt: ‘vantablack’ bestaat uit koolstofnanobuisjes en absorbeert 99,97 procent van het licht.

Enter the Dragon

SBS 9, 23.15 uur

Een tweederangs James Bond, zo werd Enter the Dragon, het eerste en laatste Amerikaanse vechtspektakel van de jong gestorven Bruce Lee, na de première door critici omschreven. De Bond-invloeden spatten inderdaad van het verhaal, over geheim agent Lee (Lee) die infiltreert in de door vrouwen- en opiumhandel gestutte enclave van engerd Han, een ontaarde Shaolin-meester die net als Bonds Blofeld graag witte katten aait. Maar wat doet het ertoe. Enter the Dragon gebruikt de plot vooral om je van de ene fantastische martialartsscène naar de volgende te voeren. Het mooiste blijft bewaard tot de finale, waarin Lee en Han elkaar belagen in een desoriënterend spiegeldoolhof.