De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 4 oktober

Nina Hoss in ‘Barbara’.

Barbara

Arte, 14.20 uur

(Drama, Christian Petzold, 2012) In Christian Petzolds fantastische DDR-drama speelt Nina Hoss een arts uit Berlijn, die anno 1980 wordt overgeplaatst naar een klein ziekenhuis aan de Oostzee. Daar wordt ze opgewacht door de geneesheer-directeur van het ziekenhuis (Ronald Zehrfeld) en de Stasi die haar in de gaten moet houden. Terloops wordt langzaam duidelijk waarom het zo stil is op straat en waarom de toenadering tussen mensen altijd in een vroeg stadium stagneert. Dat de horror van het Oost-Duitse systeem in het alledaagse schuilt, toont regisseur Petzold in klein gehouden scènes en oogstrelende opnamen, terwijl Hoss tot in detail – maar zonder nadrukkelijkheid – de titelheldin gestalte geeft.

Déjà Vu

Veronica, 20.30 uur

(Sciencefiction, Tony Scott, 2006) Uitzinnige sciencefictionthriller met een gecompliceerde plot van wijlen Tony Scott (Top Gun), de koning van het hyperkinetische actiespektakel. Denzel Washington speelt een FBI-agent die een terroristische bomaanslag op een veerboot moet onderzoeken. Hij wordt ingelijfd bij een wel heel bijzondere afdeling van het onderzoeksbureau, die via ingenieuze satellietverbindingen en andere digitale noviteiten tot vierenhalve dag in het verleden kan kijken. Scott houdt de vaart erin, maar biedt ook ruimte voor reflectie: wie het verleden kan zien, kan het ook beïnvloeden. Of zit dat toch anders?

Denzel Washington in Déjà Vu van Tony Scott.

Krabbé zoekt Kahlo

NPO 2, 20.30 uur

Op uitnodiging van André Breton komt Frida Kahlo begin 1939 naar Parijs, waar hij een expositie van haar werk wil organiseren. Bij aankomst blijkt Breton niets te hebben geregeld en zelfs geen galerie meer te bezitten, maar met hulp van Marcel Duchamp komt de tentoonstelling toch tot stand. Kahlo’s werk ontvangt veel lof, maar de belangstelling valt tegen omdat Europa in beslag wordt genomen door de naderende oorlog. In Krabbé zoekt Kahlo vertelt Jeroen Krabbé hoe er toch één werk verkocht wordt: het Louvre legt de hand op El marco, een zelfportret.

Rampvlucht

NPO 1, 21.22 uur

Een lading van uranium, verdwenen cockpitvoicerecorders en mysterieuze mannen in witte pakken: na de Bijlmerramp deden de wildste verhalen de ronde. In de laatste aflevering van Rampvlucht dringen Asha Willems (Joy Delima), Vincent Dekker (Thomas Höppener) en Pierre Heijboer (Yorick van Wageningen) aan op een medisch onderzoek. Zes jaar na de ramp moet een parlementaire enquête de onderste steen boven halen. Die stuit niet op duistere zaken, maar wel op menselijke fouten en politieke incompetentie. De complottheorieën blijken echter hardnekkig.

Een gat in mijn hart

NPO 2, 22.18 uur

Akwasi Ansah was een van de getuigen van de Bijlmervliegramp, vandaag precies dertig jaar geleden. Vanuit de flat tegenover Groeneveen, een van de getroffen gebouwen, zag de 4-jarige Akwasi hoe een neerstortend vrachtvliegtuig het uitzicht veranderde in een vuurzee. Op school maakten de kinderen verhalen en tekeningen over de ramp, die als boek werden gebundeld. In de documentaire Een gat in mijn hart gebruikt Akwasi dit boek als uitgangspunt voor ontmoetingen met lotgenoten, die op uiteenlopende manieren omgaan met hun herinneringen aan de ramp.

Teledoc Campus: Brandstof

NPO 2, 23.15 uur

Burn-out werd voorheen voornamelijk geconstateerd bij mensen tussen de 40 en 55 jaar, maar komt tegenwoordig steeds meer voor bij jongeren. Onder werknemers tot 25 jaar zijn burn-outklachten zelfs de belangrijkste oorzaak van ziekteverzuim. De korte documentaire Brandstof van Bo van der Meer en Roswitha de Boer-Zuiderveen portretteert zes jonge mensen die een burn-out hebben gehad. Ze delen hun ervaringen en vertellen hoe ze maanden of jaren thuiszaten, paniekaanvallen kregen en merkten dat aankleden en douchen opeens een dagtaak was geworden.

The Color Purple

BBC 2, 00.15 uur

(Drama, Steven Spielberg, 1985) Steven Spielberg doorbrak zijn zomer-kaskraker-stramien met deze bewerking van Alice Walkers gelijknamige bestseller (1982), over een door racisme, seksueel geweld en mishandeling geteisterde Afro-Amerikaanse vrouw (Whoopi Goldberg) in de eerste helft van de vorige eeuw. ‘De film was een commercieel succes’, zei scenarist Menno Meyjes in 2013 tegen de Volkskrant, ‘maar er werd ook flink gemopperd, onder meer door Spike Lee. Waarom moesten Spielberg en ik, twee blanke mannen, nou uitgerekend een roman verfilmen waarin de zwarte man in een kwaad daglicht wordt gesteld?’