De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 4 juli

Jon Voight en Dustin Hoffman in ‘Midnight Cowboy’ van John Schlesinger.

All Creatures Great and Small

NPO 2, 17.10 uur

Aan het begin van het derde seizoen van All Creatures Great and Small staat James Herriot (Nicholas Ralph) voor een nieuwe fase in zijn leven. Terwijl hij zich voorbereidt op zijn huwelijk met Helen (Rachel Shenton) is de naderende oorlogsdreiging niet meer te ontkennen. James en zijn collega’s Tristan en Siegfried staan voor belangrijke beslissingen. Gaan ze onder de wapenen, of kunnen ze zich nuttiger maken als veearts? Lokale boeren maken zich zorgen om een mogelijke tbc-uitbraak, maar op James’ vrijgezellenavond vergeet iedereen even zijn zorgen.

The Last King of Scotland

SBS 9, 20.30 uur

(Drama, Kevin Macdonald, 2006) Als plattelandsdokter die het moet afleggen tegen de plaatselijke medicijnman lijkt de aanwezigheid van Schot Nicholas Garrigan in Oeganda niet bijster zinvol. Totdat zijn pad dat van Idi Amin kruist, die het land net heeft overgenomen. Binnen de kortste keren is hij lijfarts van een man die zich ontpopt tot monster. Je vraagt je dan voortdurend af wanneer Garrigan eindelijk begrijpt in welke hel hij is terechtgekomen. Hoofdrolspelers James McAvoy (Garrigan) en de met een Oscar onderscheiden Forest Whitaker (Amin) zijn volmaakt.

Forest Whitaker in ‘The Last King of Scotland’ van Kevin MacDonald.

Tussen kunst en kitsch

NPO 1, 20.32 uur

Tussen kunst en kitsch blikt terug op het afgelopen seizoen, dat begon in Het Hem, een cultuurcentrum in een voormalige kogelfabriek in Zaandam. Expert Pieter Jorissen buigt zich in deze aflevering over een stilleven van Jan Sluijters uit 1912. Emile Aardewerk taxeert een Franse bokaal uit de 19de eeuw, Jaap Polak vertelt over de afbeelding op een tempeldoek uit Bali en Bas Hesselink ziet een proefexemplaar van een prentenboek. Op NPO Start gaat Tussen kunst en kitsch extra dieper in op bijzondere voorwerpen die in de uitzendingen voorbij komen.

The Green Planet

Canvas, 21.25 uur

In het grote gebied tussen de poolstreken en de tropen volgt de natuur het ritme van de seizoenen. Lente, zomer, herfst en winter dicteren het leven van de planten en komen elk met hun eigen kansen en gevaren. Deze week toont David Attenborough in The Green Planet hoe de roggelelie na vijftien jaar weer tot bloei komt in de as van een bosbrand. Ook ziet hij hoe de springkomkommer zich voortplant door zijn pitten met grote kracht weg te spuiten. In zijn vruchten bouwt de plant een enorme druk op, waardoor de pitten wel 12 meter ver kunnen komen.

Midnight Cowboy

Canvas, 22.25 uur

(Drama, John Schlesinger, 1969) De films van de Engelse regisseur John Schlesinger (1926-2003) bevatten weinig bravoure; zijn stijl is die van een reportage. Hij heeft een bijzonder oog voor detail en veel aandacht voor de acteurs, die in Schlesingers regie vaak hun beste prestaties neerzetten. Midnight Cowboy, zijn eerste Amerikaanse film, die werd bekroond met drie Oscars, is daarvan het meest geslaagde voorbeeld. De vrijwel onbekende Jon Voight en Dustin Hoffman (hij zou later onder regie van Schlesinger met Marathon Man opnieuw een klassieker maken) spelen een cowboy en een kruimeldief in een drama dat zich afspeelt in de armoedigste delen van New York in deze film, en dat een voor de regisseur typerend somber verloop kent.

Het uur van de wolf: De uitgesproken stem van Billie Holiday

NPO 2, 22.39 uur

Billie Holiday begon haar zangcarrière in de nachtclubs van Harlem en stond op haar hoogtepunt voor een uitverkocht Carnegie Hall. Naast alle successen had haar leven ook een schaduwzijde. De jeugd van de zangeres werd getekend door misbruik en prostitutie en toen haar kansen keerden, ontstond er een patroon van drugsverslaving. In De uitgesproken stem van Billie Holiday vertelt James Erskine het verhaal van de ster parallel aan dat van Linda Lipnack Kuehl, de journalist die tien jaar aan Holidays biografie werkte en in 1978 dood werd aangetroffen.

Boy Erased

SBS9, 23.00 uur

(Drama, Joel Edgerton, 2018) Hun homoseksualiteit is onder meer het gevolg van slecht ouderschap, krijgen de jongens te horen die in Boy Erased beginnen aan conversietherapie. Zo ook Jared Eamons, zoon van autohandelaar Marshall Eamons (Russell Crowe) en kapster Nancy Eamons (Nicole Kidman). Na zijn traumatische coming-out wordt Jared (Lucas Hedges) door zijn vader voor het conversietraject ingeschreven. Boy Erased kreeg lovende recensies, maar deed het in de bioscopen zo slecht dat distributeur Universal besloot de film niet wereldwijd uit te brengen. Gebaseerd op de gelijknamige memoires van Garrard Conley (2016).