De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 4 januari

Elke dag tipt de redactie van de Volkskrant de beste programma’s en films op televisie. Dit zijn die van dinsdag.

Bradley Cooper in The A-Team. Beeld Kevin Toma

The A-Team

Veronica, 20.30 uur

(Actie, Joe Carnahan, 2010) Met The A-Team maakte regisseur Carnahan een uitzinnige update van de beroemde tv-serie uit de jaren tachtig. In de film worden de vier helden, tezamen ooit ‘het sterkste wapen’ van het leger, opeens gezocht door de militaire politie. Het valt amper na te vertellen hoe B. A. (Quinton ‘Rampage’ Jackson), Face (Bradley Cooper), Murdock (Sharlto Copley) en Hannibal (Liam Neeson) hun naam proberen te zuiveren. Twee uur over-the-topchaos, maar dat is ook de lol van The A-Team. Een geknipte film voor mensen die blij worden van vier tegengestelde karakters die, gewapend met drie parachutes, een naar beneden stortende tank veilig op de grond moeten zetten.

The Beguiled

SBS 9, 20.30 uur

(Drama, Sofia Coppola, 2017) Redelijk verfijnde remake van de gelijknamige film van Don Siegel uit 1971, waarin een gewonde korporaal (Colin Farrell) tegen het einde van de Amerikaanse Burgeroorlog in een vrouwen- en meisjesinternaat belandt. Destijds werd het verhaal verteld vanuit het perspectief van het door Clint Eastwood gespeelde hoofdpersonage, maar in deze versie van Sofia Coppola (Lost in Translation) ligt de focus op de vrouwen. De lerares (Nicole Kidman) en haar zes pupillen zijn bevreesd en opgewonden als er opeens zo’n weerloze man in hun midden verschijnt.

Colin Farrell en Kirsten Dunst in The Beguiled van Sofia Coppola.

The Rundown

Veronica, 22.50 uur

(Actie, Peter Berg, 2003) Spectaculair en melig jungleavontuur, bedoeld om voormalig showworstelaar Dwayne ‘The Rock’ Johnson definitief door te laten breken als actiester. De makers lieten Arnold Schwarzenegger, actie-icoon van de jaren tachtig en negentig, symbolisch opdraven in een cameo. ‘Have fun’, zegt Arnie terwijl The Rock een nachtclub binnenwandelt. De bedoeling is duidelijk: nu is The Rock aan de beurt. In The Rundown speelt hij een premiejager die in de Braziliaanse jungle op zoek moet naar de zoon van zijn baas, gespeeld door Seann William Scott (American Pie).

Dwayne Johnson (links) en Seann William Scott in The Rundown van Peter Berg.

Elfstedentocht

Exact 25 jaar na de laatste Elfstedentocht staat de NOS de hele dag stil bij dit gedenkwaardige sportevenement. In 25 flitsjournaals doet Herman van der Zandt met behulp van archiefbeelden verslag van de vijftiende Tocht der Tochten alsof deze vandaag plaatsvindt. Na het Achtuurjournaal presenteert Dione de Graaff vanuit Dokkum een uitzending met de organisatoren van toen, Elfstedenfans en natuurlijk winnaar Henk Angenent. De Elfstedentocht van 1997 was een van de zwaardere: door de sterke wind lag de gevoelstemperatuur 15 graden onder nul.

NPO 1, 20.34 uur

Billy Graham: A Pastor in Politics

De scheiding van staat en kerk is verankerd in de Amerikaans grondwet, maar in de praktijk hebben de instituten een innige band. De documentaire Billy Graham: A Pastor in Politics onderzoekt de relatie tussen religie en de politieke macht in de VS. De in 2018 overleden predikant was adviseur van twaalf Amerikaanse presidenten. Hij zag al vroeg de kracht van radio en tv voor de verspreiding van het Woord en bereikte honderden miljoenen mensen. Zijn invloed is nog steeds merkbaar in het Amerikaanse politieke landschap.

Canvas, 21.00 uur

Wat een stel

In een nieuwe serie van BNNVara stellen tien Nederlandse koppels zich een doel dat ze dit jaar willen realiseren. Allemaal hebben ze een andere manier waarop ze het roer gaan omgooien, bijvoorbeeld door een woning te vinden of drastisch af te vallen. In de eerste aflevering maken we kennis met de stellen. Lisa wil in 2022 zwanger worden van Jay, Linette hoopt op een verblijfsvergunning voor haar Tunesische man Salim en Malika en Mustafa willen 10 duizend euro inzamelen voor vluchtelingen. Kunnen ze aan het eind van het jaar terugkijken op een geslaagde missie?

NPO 3, 21.49 uur

Ondertussen aan de Hofvijver

De renovatie van het Binnenhof gaat naar schatting vijf jaar duren. In Ondertussen aan de Hofvijver neemt Splinter Chabot een kijkje bij de werkzaamheden in en rond het huis van de Nederlandse democratie. Hij spreekt met rijksbouwmeester Floris Alkemade over de uitdagingen van de verbouwing en hoort parlementaire, culturele en kunsthistorische anekdoten van Binnenhofveteranen als Lilianne Ploumen, Alexander Pechtold en Frits Bolkestein. Het is de bedoeling dat Ondertussen aan de Hofvijver elk kwartaal een nieuwe update geeft van de vorderingen.

NPO 2, 22.09 uur