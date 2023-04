De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 4 april

Robert Redford en Scarlett Johansson in ‘The Horse Whisperer’ van Robert Redford.

The Magnificent Seven

RTL 7, 20.25 uur

(Western, Antoine Fuqua, 2016) Aardig te verteren remake van de gelijknamige western uit 1960, die zelf weer een remake was van Akira Kurosawa’s actieklassieker Seven Samurai (1954). Waren de zeven rauwe helden uit het Amerikaanse origineel wit, nu betreft het een multicultureel gezelschap onder leiding van de zwarte premiejager Sam (Denzel Washington). Die raciale context voegt iets eigens en actueels toe aan het verhaal over de rouwdouwers die een geterroriseerd stadje verdedigen tegen schurken. Al heeft die rolbezetting ook iets verplichts: één oorspronkelijke Amerikaan, één Aziaat en één Mexicaan.

Chris Pratt in ‘The Magnificent Seven’ van Antoine Fuqua. Beeld ZDF und Sam Emerson

The Horse Whisperer

SBS 9, 20.30 uur

(Drama, Robert Redford, 1998) The Horse Whisperer is een film die mensen aantrekt of van zich aftrapt. Het voorspelbare scenario verdraagt de lengte van bijna drie uur nauwelijks. Maar ach, ach, wat is de natuur van Montana, tegen de Canadese grens, oogverblindend mooi in beeld gebracht door Quentin Tarantino’s cameraman Robert Richardson. En dan is er nog de fijne cast: natuurlijk regisseur Redford zelf, als de man die een heilzame invloed heeft op paarden én op mensen, maar ook Kristin Scott Thomas en Sam Neill als de ouders van het meisje Grace, een vroege rol van de toen 13-jarige Scarlett Johansson. Misschien is het een draak, maar dan wel een draak van allure.

Keuringsdienst van waarde

NPO 1, 20.32 uur

Nederland telt ongeveer 3,8 miljoen runderen. Bijna 1,6 miljoen daarvan zijn melkkoeien, een aantal dat al jaren stabiel is. Melkkoeien krijgen kalveren, die soms op latere leeftijd zelf ook melkkoe worden. Een aanzienlijk deel eindigt echter in het slachthuis. Keuringsdienst van waarde onderzoekt deze week hun weg van boerderij naar slagerij. Nederland telt op ieder moment zo’n miljoen vleeskalveren, die gemiddeld na zes maanden worden geslacht. Omdat Nederlanders zelf eigenlijk niet zo dol zijn op kalfsvlees, gaat het grootste deel naar de export.

American Made

France 2, 21.10 uur

(Thriller, Doug Liman, 2017) In stijl en inhoud vertoont American Made raakvlakken met de Netflix-serie Narcos, maar de film doet vooral denken aan Top Gun (1986). Opnieuw is Tom Cruise een getalenteerd en roekeloos piloot (naast huurling/drugssmokkelaar/informant) en ook dit verhaal speelt zich af in de jaren tachtig. Regisseur Doug Liman schept een aantrekkelijk tijdsbeeld en brengt de vele vliegscènes spectaculair in beeld, terwijl Cruise zijn gebruikelijke dosis charme inzet. Zo dringt langzaam het besef door dat dit geen heldenepos is, maar een duistere versie van de Amerikaanse droom.

Domhnall Gleeson (links) en Tom Cruise in ‘American Made’ van Doug Liman.

Inside Russia: Traitors and Heroes

Canvas, 22.00 uur

Met gevaar voor eigen leven maakten Paul Mitchell en Anastasia Popova een documentaire over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor de Russische burgers. In Inside Russia: Traitors and Heroes tonen ze onder meer wat er gebeurt als politicus Ninan Bolyaeva zich op sociale media uitspreekt tegen de oorlog en Poetin beschuldigt van oorlogsmisdaden. In Jekaterinenburg wordt een groep graffitikunstenaars opgepakt vanwege hun subversieve werken, en terwijl alle media worden gecensureerd laat een onafhankelijk YouTubekanaal de stem van de gewone Rus horen.

Man en kunst

NPO 2, 22.30 uur

Schilder en tekenaar Suze Robertson uit Den Haag werd wel de vrouwelijke Van Gogh genoemd. Tijdens de Museumweek staat Lucas De Man stil bij haar werk. In Man en kunst vertelt hij hoe Robertson in de tweede helft van de 19de eeuw als eerste vrouw werd toegelaten tot de schilderlessen met een naaktmodel. In het Dordrechts Museum bewondert hij een vrouwelijk naakt uit 1903 dat een goed voorbeeld is van Robertsons schildertechniek, met typerende dikke penseelstreken. De meeste werken van Robertson zijn na haar dood ondergebracht in Kunstmuseum Den Haag.

Close Up: Kunstenares Britta Marakatt en de nomaden van de Finse poolcirkel

NPO 2, 22.45 uur

In het grensgebied tussen Noorwegen, Zweden, Finland en Rusland leiden de Sami al eeuwen een semi-nomadisch bestaan. De strijd voor het behoud van hun leefgebied en onafhankelijkheid is een terugkerend thema in de geschiedenis van de rendierherders. Textielkunstenaar Britta Marakatt-Labba behoort tot de Sami en gebruikt de geschiedenis en mythologie van haar volk als inspiratie voor grote borduurwerken, die ze met de hand maakt. In een documentaire volgt Thomas Jackson de totstandkoming van haar indrukwekkende, 24 meter lange textielkunstwerk Historjá.