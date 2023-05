De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 30 mei

Elke dag tipt de redactie van de Volkskrant de beste programma’s en films op televisie. Dit zijn die van dinsdag.

‘Paddington 2’ van Paul King.

De streken van Van Boven

NPO 2, 20.25 uur

De Joodse keuken kent zijn eigen culinaire klassiekers, zoals kneidlag en gefilte fisj, maar die staan in Nederland niet zo vaak op de menukaart. Hummus, bagels en viskoekjes zijn al een stuk bekender, en ook de ‘oer-Nederlandse’ kibbeling hebben we te danken aan de Joodse keuken. Deze week verdiept Yvette van Boven zich in de veelzijdige maar soms ingewikkelde Joodse culinaire tradities. In De streken van Van Boven leert ze veel over populaire ingrediënten, typische smaken en de regels van het koosjer koken. Natuurlijk duikt ze ook zelf weer de keuken in.

Captain America: Civil War

Veronica, 20.30 uur

(Actiefilm, Anthony en Joe Russo, 2016) Derde productie rond supersoldaat Captain America (Chris Evans), en de dertiende sinds de Amerikaanse stripgigant Marvel in 2008 een universum begon te bouwen waarin superhelden geregeld elkaars films bevolken. Captain America: Civil War heeft een veelvoud aan personages (onder anderen Iron Man, Black Widow, Black Panther) en aan locaties. Tijdens een missie in Lagos blaast het superhelden-ensemble in het zoveelste geval van collateral damage een aantal verdiepingen van een flatgebouw weg, waarna een wet in werking treedt die de destructiedrang van superhelden dient te beteugelen.

‘Captain America: Civil War’ van Anthony Russo.

De rijdende rechter

NPO 1, 21.07 uur

Rechter John Reid trekt er dit voorjaar weer op uit. In De rijdende rechter neemt hij poolshoogte bij burenconflicten, om na het aanhoren van alle partijen tot een rechtvaardig oordeel te komen. Vandaag is Reid bij het koppel Toon en Kim, dat met hun jonge kinderen aan een grachtje woont. Om ongelukken te voorkomen hebben ze een deur in hun steeg geplaatst. Buurman Henny mag gebruikmaken van de steeg, maar vindt de deur maar lastig en laat hem dus open. Toon en Kim willen Henny de toegang tot de steeg ontzeggen als hij zich niet aan hun regels houdt.

Liefde in de mix

NPO 3, 21.15 uur

Nederland is een land waar mensen met uiteenlopende nationaliteiten en culturele achtergronden elkaar ontmoeten, verliefd worden en een relatie beginnen. In het nieuwe programma Liefde in de mix delen uiteenlopende koppels hun ervaringen en toekomstdromen. Ook vertellen ze over de obstakels die ze op hun pad vinden. Zo kreeg de Marokkaans-Egyptische Chaimae doodsbedreigingen uit de Marokkaanse gemeenschap toen ze een relatie kreeg met de Burundees Yvan. Ze wisten over de haat heen te stappen en inmiddels verwacht het ondernemerskoppel een tweede kind.

Paddington 2

SBS 9, 22.35 uur

(Familie, Paul King, 2017) Buitengewoon prettig en fraai vormgegeven vervolg op de kolossale Britse kinderfilmhit uit 2014, waarin regisseur Paul King af en toe met pure filmmagie strooit. Zo dwaalt beertje Paddington in zijn berendagdroom ineens door een verbluffend fraai pop-up-Londen, zó openklappend uit het boek, inclusief papieren duiven op de pleinen. Ook de in een kookfestijn uitmondende gevangenisscènes zijn een genot voor het oog, gestileerd als in een prentenboek. Het knapste aan de filmreeks is wel dat zij nooit weeïg wordt of al te ironisch. En als Paddington niet de show steelt, dan is het wel een buitengewoon grappige, met zelfspot jonglerende Hugh Grant als slechterik.

Het uur van de wolf: White Balls on Walls

NPO 2, 22.40 uur

Veel musea worstelen met hun collectie, die niet altijd een weerspiegeling is van de inclusiviteit en diversiteit die ze willen uitstralen. Ook het Stedelijk Museum in Amsterdam ontkomt niet aan de discussie. In de documentaire White Balls on Walls kijkt Sarah Vos mee met museumdirecteur Rein Wolfs. Een kritische tentoonstelling over Ernst Ludwig Kirchner en Emil Nolde, Duitse expressionisten uit het begin van de 20ste eeuw, plaatst hun werk in een cultuurhistorische context. De pers is echter vernietigend en het publiek komt vooral voor de plaatjes.

The Children Act

ZDF, 00.15 uur

(Drama, Richard Eyre, 2017) Als rechter aan het Londense hooggerechtshof is Fiona Maye (Emma Thompson) een meester in interpretatie, argumentatie, regels en logica. Ook in haar privéleven heerst een overzichtelijke orde, totdat haar man uit het niets aankondigt een affaire te willen beginnen. Fiona heeft geen idee hoe ze moet reageren. Het is een nogal gemakzuchtige tegenstelling, de kloof tussen verstand en gevoel, maar dat stoort nauwelijks; daarvoor is het verhaal over een rechter die eerst thuis en vervolgens in haar werk wordt geconfronteerd met onvoorziene emoties, veel te boeiend.