De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 30 augustus

Matt Damon en Julia Stiles in The Bourne Supremacy van Paul Greengrass.

The Bourne Supremacy

Veronica, 20.30 uur

(Actie, Paul Greengrass, 2004) Met het eerste vervolg op het degelijke The Bourne Identity (2002) blies Greengrass de verfilming van Robert Ludlums trilogie op virtuoze wijze nieuw leven in. Hij laat zijn hoofd­personage, een geheim agent met geheugenverlies, rondrennen in het op hol geslagen dorp dat ‘de wereld’ heet: in één ademteug dendert de ex-CIA’er, sterk gespeeld door Matt Damon, door Goa, Napels, München, Washington, Amsterdam, Berlijn en Moskou. Paranoia, overheidscontrole, complottheorieën: Greengrass vermengt al zijn contemporaine thema’s tot een ambitieuze, genreoverstijgende film die vooral vanwege zijn rauwe guerrillastijl overtuigt. Als Bourne valt, tuimelt de camera mee. Opvolger The Bourne Ultimatum tapte uit hetzelfde vaatje, daarna werd de reeks minder sterk.

Krabbé zoekt Kahlo

NPO 2, 20.30 uur

In voorgaande jaren verdiepte Jeroen Krabbé zich in het werk van onder anderen Van Gogh, Chagall en Picasso. Dit seizoen wordt het rijtje uitgebreid met een kunstenares, want de komende weken vertelt hij in Krabbé zoekt Kahlo het bewogen levensverhaal van Frida Kahlo. In Mexico, Amerika en Frankrijk bezoekt hij de belangrijke plaatsen uit haar leven. Kahlo werd geplaagd door polio en de gevolgen van een auto-ongeluk, en zat verstrikt in een ongelukkige relatie met kunstenaar Diego Rivera. Hoe komt die pijn tot uitdrukking in haar werk?

Sekskliniek

NPO 3, 21.17 uur

Natuurlijk kan iedereen bij de huisarts terecht met vragen over seks, twijfels rond geslachtsorganen en zorgen over seksueel overdraagbare ziekten. Toch is schaamte voor veel mensen nog steeds een te hoge drempel om een consult aan te vragen. In het nieuwe programma Sekskliniek op NPO 3 komen daarom de meest voorkomende seksvragen voorbij, en geeft een team van drie experts een deskundig antwoord zonder taboes. In de eerste aflevering wil Merel weten waarom haar clitoris gevoelloos is en laten Jamirho en Darby zich na onveilige seks testen op soa’s.

Terror at the Games: Munich ’72

NPO 2, 22.09 uur

Tijdens de Olympische Spelen van München dringen Palestijnse terroristen het olympisch dorp binnen, waar ze de Israëlische worstelcoach Moshe Weinberg en gewichtheffer Yossef Romano vermoorden en zeven andere delegatieleden in gijzeling nemen. In ruil voor hun vrijlating eisen ze dat Israël 234 gedetineerde Palestijnen vrijlaat. Deel twee van de vierdelige documentaireserie Terror at the Games: Munich ’72 vertelt hoe de spanning stijgt, terwijl de wereld op tv live meekijkt. De Duitse autoriteiten bieden de terroristen geld, maar daar hebben ze geen oren naar.

Body of Lies

Veronica, 22.40 uur

(Thriller, Ridley Scott, 2008) Carice van Houten zou in Body of Lies de echtgenote van CIA-agent Leonardo DiCaprio spelen, maar na de opnamen vond regisseur Scott het subplot toch niet goed werken. Hij beloofde beterschap in de blu-ray-uitgave, maar ook daarin was Van Houten niet te zien. Jammer, want Body of Lies is geen onaardige thriller, die een aantal voorzichtige vraagtekens plaatst bij Amerika’s oorlog tegen terrorisme. Een CIA-baas (Russell Crowe) laat vanuit Washington zijn rechterhand in het Midden-Oosten (DiCaprio) een terreurcel ontmantelen.

Leonardo DiCaprio in Body of Lies van Ridley Scott.

Young Plato

NPO 2, 23.03 uur

Tussen 1960 en 1998 was Noord-Ierland in de greep van ‘The Troubles’, een gewelddadige strijd tussen katholieke nationalisten en protestante unionisten. Die tijd is achter de rug, maar Belfast likt nog steeds zijn wonden. Basisschool Holy Cross Boys staat in een wijk met veel misdaad, drugsproblematiek en hoge zelfdodingcijfers. De bevlogen schooldirecteur Kevin McArevey wil zijn leerlingen een gezonde blik op het leven meegeven. In de documentaire Young Plato zien we hoe hij daarvoor gebruikmaakt van de filosofie van Socrates, Plato en Aristoteles.

Educating Rita

BBC 2, 00.15 uur

(Komedie, Lewis Gilbert, 1983) Onderhoudende verfilming van het gelijknamige toneelstuk uit 1980. In een variatie op My Fair Lady speelt Julie Walters in haar speelfilmdebuut de sterren van de hemel. Ze is een kapster die privélessen krijgt van de openlijk alcoholische hoogleraar, een ook al bijzonder overtuigende Michael Caine. Eerst richten de lessen zich op beschaafde beheersing van het Engels, daarna volgen lessen in de rest van het leven. Er waren Oscarnominaties voor beide hoofdrolspelers en voor het scenario van de schrijver van de oorspronkelijke theatertekst, Willy Russell.